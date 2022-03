Los artistas Javier Ozcoidi y Anne Aramendia intercambian sus exposiciones en Pamplona y Tudela

Javier Ozcoidi Arricibita y Anne Aramendia Martínez nacieron en la misma ciudad, Pamplona, el mismo año, 1999, y estudiaron en la misma universidad, la del País Vasco en Bilbao. Son amigos. Y ahora se han intercambiado la sala y la ciudad donde exponían. Ozcoidi, que expuso 'I wanna be a Pop Star' en el campus de 'Yo como referencia: conejito o el irremediable posicionamiento de la víctima'; tras mostrarla en El Sario ahora lo hace en Tudela. Ambas, comisariadas por Alexandra Baurès, estarán abiertas en su nuevo emplazamiento hasta el 29 de abril. Los artistasnacieron en la misma ciudad, Pamplona, el mismo año, 1999, y estudiaron en la misma universidad, la del País Vasco en Bilbao. Son amigos. Y ahora se han intercambiado la sala y la ciudad donde exponían. Ozcoidi, que expusoen el campus de Tudela de la UPNA de enero a marzo, lo hace actualmente en el edificio de El Sario, en Pamplona. Y Aramendia exactamente al revés con; tras mostrarla en El Sario ahora lo hace en Tudela. Ambas, comisariadas por Alexandra Baurès, estarán abiertas en su nuevo emplazamiento hasta el 29 de abril.

La exposición de Aramendia nace de su amor por los conejitos. “Muchas veces cuando pinto o hago cosas si no pienso que hay algo que está ahí me voy a mi casa pensando que no sé qué he hecho; si sé que he dejado en el estudio un conejito duermo más tranquila, me siento mejor”, explica. Así empezó a usar el conejito, como una excusa creativa, que fue haciéndose más grande y tomando más peso en su pintura. En sus obras Aramendia investiga en torno a la imagen y su funcionamiento. “Intento encontrar un material o un modo de hacer que se adapte a mí o a las exigencias que tengo conmigo misma y para lo que la pintura está pidiendo”.

Ahora, volver a transportar toda la exposición le ha supuesto además un reencuentro con su obra. “Me había quedado con mala sensación y cuando volví a verlas volví a enamorarme un poco, me llegó algo positivo”, apunta.

El título, 'Yo como referencia: conejito o el irremediable posicionamiento de la víctima', remite a la necesidad que siente de escribir cuando pinta. Recuerda que leyó un artículo que explicaba que a los humanos les gusta tanto los cachorros de animales porque los bebés humanos comparten características físicas de la cara y al ver los cachorros sienten que necesitan su cuidado. “Veo que me gustan los conejos porque son indefensos; muchas veces me pasa también con mis obras, me cuesta verlas con su propio carácter, que me pueda ir y dejarlos, eso me cuesta mucho”, añade.

'I wanna be a Pop Star', por su parte, es la exposición de Javier Ozcoidi. Cuando estuvo en Tudela intervino escribiendo el título en letras gigantes a lo largo de los 13 metros de cristalera. “Fue una forma agresiva de trabajar con el deseo e interferir de una forma muy bruta en la arquitectura del espacio porque solo pintándolo ya cambiaba mucho”, apunta.

En El Sario plantea un ejercicio en el que reúne trabajos que ya tenía con otros más recientes, para plantearse con qué quiere seguir y con qué no. “Era un parón y observación con lo que me rodeaba últimamente, para poder yo pensar y con la esperanza de que algo pasara al juntar esas piezas”, señala. ¿La conclusión? “Si te soy sincero todavía sigo pensándolo, todavía no he llegado a ninguna, pero sí que hay cosas que veo que quiero dejar a un lado y otras que quiero seguir”.

Así se puden ver entre otras obras dibujos, fotos que funcionan como retratos, capturas de vídeos de su hermana con la cara pintada de azul y dos grandes selfies con la camiseta que da título a la exposición. “Yo quería ser una Pop Star y decidí trabajar con esa parte del deseo”, explica .