El concepto de belleza de Gonzalo Nicuesa

Gonzalo Nicuesa no ha olvidado la impresión que le causó estar frente al David de Miguel Ángel en la Galería de la Academia de Florencia. Estuvo más de cuarenta minutos mirándolo, haciendo fotografías y repasando cada uno de los detalles de esta escultura de marmol blanco de 5,17 metros de altura y 5.578 kilos de peso. Esta admiración ocurrió hace veintidós años, cuando se encontraba de Erasmus en Italia y, desde entonces, siente “auténtica devoción”, según explica, por la historia del arte clásico, renacentista, barroco y del Romanticismo.

Lo que no sabía es que acercarse a estas esculturas clásicas le iba a generar un malestar físico que el artista identificó años más tarde con el síndrome de Sthendhal, que causa mareos, palpitaciones, cierta confusión y puede elevar el ritmo cardiaco cuando una persona se expone a obras de arte consideradas extremadamente bellas. “No sabía que era este síndrome, pero ante el David sufrí ese shock. Saqué fotos desde arriba, desde abajo, de la cara, las manos, los pies, el torso... fue impactante”, recuerda Gonzalo Nicuesa quien hace una reinterpretación del arte clásico desde las artes gráficas en #Stendhal, la exposición instalada en el Pabellón de Mixtos de la Ciudadela.

INTERPRETACIÓN PERSONAL

La muestra está formada por cerca de 80 piezas de distintos formatos que pueden considerarse versiones gráficas de distintas esculturas que abarcan desde el clasicismo griego hasta el David renacentista de Miguel Ángel. “Es una exposición que nace entre la admiración por la historia del mundo clásico y el anhelo que siento”, señala el autor que hace de la fotografía y el grabado, en sus distintas técnicas, los pilares fundamentales de sus creaciones.

Su formación artística y su afición a la fotografía han ido de la mano pues Gonzalo Nicuesa atesora cientos de imágenes que ha realizado en diferentes viajes y visitas a museos desde el año 2000 hasta 2019, entre los que se encuentran el Museo de Louvre (París), Museo de Pérgamo (Berlín), la Galería de la Ac ademia de Florencia, el Museo Arqueológico de Nápoles o los Museos Vaticanos, entre otros. “He visitado muchos lugares, pero todavía tengo el anhelo de lo perdido en el año 2000. Cuando estuve de Erasmus, hice muchas fotografías, pero no tengo ninguna porque al regreso a casa me robaron la maleta con todo el material porque en aquella época todo era analógico. Y aquello marca en cierto modo las obras que he ido haciendo estos años”.

A partir de sus fotografías, #Stendhal se convierte en una recreación de lo retratado por el propio autor a través de unas obras en las que juega con la objetividad y la subjetividad más absoluta. “Es una selección personal y una reinterpretación todavía más personal. He querido mostrar la versión neutral de la imagen en blanco y negro como están en los museos.

VERSIONES DEL GRABADO

El trabajo artístico de Gonzalo Nicuesa se centraba, sobre todo, en arquitecturas y objetos cotidianos, hasta que en 2018 quiso cambiar de registro y comenzó con la obra gráfica bajo la temática del arte clásico y con el grabado como técnica de trabajo. “Ese año me planteé hacer algo diferente. Rebusqué en el cajón de fotografías que tengo, empecé a jugar gráficamente y ese verano me apunté a un taller de serigrafía de la Fundación Miró”.

A partir de ese momento, dedicó los veranos a realizar distintas formaciones, todas ellas relacionadas con el grabado. “Es algo mutuo pues mi interés por el grabado también viene de mi interés por la fotografía, pues de aquí parte siempre mi trabajo. Después, el grabado me permite jugar, combinar colores y combinar elementos”.

Fotografías y grabados se dan la mano en unas creaciones que se convierten en obra gráfica en papel realizadas con técnicas que van desde fotografías en blanco y negro, fotograbados, cianotipias, litografías, serigrafías, risografías o piezas realizadas en vinilo sobre plástico Dichas piezas, realizadas entre 2018 y 2022 en talleres de Pamplona, Estella, Huarte, Mallorca o Zaragoza, son un reflejo del trabajo plástico y cromático del artista. La exposición guía dicha plasticidad desde el austero blanco y negro de una serie de fotografías hasta un coqueteo con el arte pop, los colores flúor y esas tonalidades chillones que combina con pequeños textos.

Con esta particular manera de reinterpretar los clásicos, el autor quiere realzar el arte clásico, pero también hacer un guiño a l concepto de estética en las redes sociales. “La misma belleza que estaba idealizada desde los griegos, siglos atrás, está ocurriendo ahora en redes sociales. Es lo mismo. Esa idealización platónica de la estética que ahora está instalada en Instagram ya la contemplaban en la Grecia clásica. No estamos haciendo nada nuevo. Los clásicos son clásicos por algo, siempre se vuelve a ellos”.