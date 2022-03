Paulino Viota en Punto de Vista: "Dar clase es un poco lo mismo que hacer películas"

El pasajero que viajaba este jueves en el autobús de Santander a Pamplona y tosía repetidamente quizá reparó en que el hombre que tenía al lado, con su FFP2 bien calzada, le miraba con inquietud, sin atreverse a pedirle que por favor se colocara bien la mascarilla por encima de la nariz. Lo que no sabría, a buen seguro, es que ese hombre temeroso del covid fue un cineasta maldito en el cine español de los años 70, que sus películas se conservan hoy en el Museo Reina Sofía, y que como no pudo seguir haciendo cine, porque lo que él quería era ser un director de cine comercial, optó por el camino del análisis, la investigación y la docencia. Este viernes imparte en el Punto de Vista la charla 'Las personas del cine: primera del singular'.

El festival estrena una sección que homenajea en el nombre a su película, Contactos. Una sección que se abre además a otras disciplinas artísticas, ¿qué le parece?

No lo sabía. Las asociaciones de ideas son lo que crea el pensamiento. Tenemos que tener la destreza de asociar. Todo lo que sea relacionar unas artes con otras puede ser muy interesante, puede suscitar ideas.

¿Se piensa menos el cine ahora y se consume más?

No lo sé. Los seres humanos siempre pensamos y la dimensión comercial del cine siempre ha existido, desde los Lumière. Algunos dicen que el cine ha recorrido en cien años el itinerario que otras artes recorrieron en milenios. Manuel Asín me descubrió un filósofo, Erich Auerbach, que en su libro Mimesis plantea que desde Homero el arte occidental ha ido siempre en una tendencia de mímesis, es decir, de captar con más exactitud lo real. Una especie de realismo que a través de los siglos se ha ido concretizando más. El cine ha hecho también ese recorrido, y si lo ha hecho tan rápido es porque miró las otras artes. Griffith, por ejemplo, dijo que él se había basado en Dickens. Antonioni parece que se basó mucho en la arquitectura moderna, en la Bauhaus, Gropius, incluso en la pintura abstracta. Fellini se basó en Jünger. Los cineastas siempre han mirado las otras artes.

¿Y usted, cuando hizo sus películas, de qué se nutria?

Yo me nutría del cine. Fracasé, yo lo que quería era ser un director de cine profesional. Digo que fracasé porque hice un par de películas pero luego ya no pude seguir porque no conseguí el dinero. Yo veía todas las películas que podía, tomaba muchas notas, y empecé a hacer películas en Super8 a los 18 años. Mi preocupación era que se pareciera lo máximo posible a las películas profesionales, lo cual en ese formato era un poco ridículo. Para hacer Contactos me basé junto con Santos Zunzunegui, que era el guionista, en Jorge Oteiza. Su libro del 'Quousque Tandem' fue uno de los orígenes de la película.

Manuela Serra, que está en el festival e hizo una sola película en el 85, reivindica su condición de cineasta hoy. ¿Usted también?

Sí, claro. Digo que fracasé en mi idea de ser un cineasta convencional que hubiera hecho 40 películas. Luego me he dedicado a dar clases. Ahora ya no, mis clases acabaron con el coronavirus. Llevaba como 35 años dándolas. Pero la faceta de dar clases es un poco lo mismo que hacer películas.

¿En qué sentido?

La relación con los alumnos es muy parecida a la relación con los técnicos que hacen una película contigo. Al director de fotografía cuando le pides que haga una determinada cosa, que ponga la luz aquí porque te interesa que le llegue a la actriz por la derecha porque al otro lado tiene al personaje masculino... ya estás dando una clase de cine. La diferencia está en que se lo estás explicando al director de fotografía. Y si estás en clase estás diciendo que John Ford puso la luz aquí porque le interesaba que la actriz tuviera la luz a la derecha por dónde estaba personaje masculino... en el fondo es la misma historia.

Habla de John Ford, Godard... ¿qué cineastas estarían en su santoral particular?

Godard y John Ford han sido los cineastas que de jovencito más me interesaron. John Ford porque las películas que veíamos en los 60 eran las americanas sobre todo. Sigo pensando que es muy bueno, tiene un sentido de la épica, de la grandiosidad, que a los adolescentes les va muy bien. Es muy normal encontrar en gente de mi edad, como Jose Luis Garci, porque nos hicimos aficionados al cine cuando teníamos 14-15 años. Luego, Godard, en los años 60 era el más importante del joven cine, del cine revolucionario, y sus películas no se veían en España.

¿Cómo las veía?

Había dos problemas: la censura y que no eran comerciales, así que yo tarde mcuho en ver una película de Godard, pero ya por las revistas del cine estaba fascinado por él. Cuando empecé a verlas no me decepcionaron. Son los cineastas sobre los que más he trabajado, pero luego hay otros. Fellini, Einsenstein, Griffith, Chaplin, Renoir...

De Fellini hablará en Punto de Vista, precisamente.

Este es un festival de documentales. Fellini no ha hecho nunca uno. Pero Manuel Asín se dio cuenta de que ahora se hacen muchos documentales de personas que hablan de su vida, o de su abuelo, o de sus padres, de circunstancias personales. Como yo no podía hablar de cine documental, porque realmente no lo conozco, se me ocurrió que Fellini podía ser un precedente de esa actitud. Fellini siempre ha hecho películas de ficción pero ha hecho cine sobre sí mismo, ha sido personaje de sus películas, en mucha mayor medida que ningún otro.

¿Qué le interesa del cine actual?

Lo conozco muy mal, la verdad. Hace casi 35 años que empecé a dar clases y me especialicé en el cine clásico, incluyendo en el cine clásico a Godard. En los últimos 40 años de cine veo películas pero no me considero muy capacitado para dar clase sobre eso.

Ahora se pueden hacer películas con un móvil, ¿piensa en si lo hubiera pillado en su época?

Ahora se pueden hacer muy fácil documentales pero el cine de ficción es un trabajo en equipo necesariamente. Yo soy muy anarquista, es decir, detesto el poder. El poder de una persona sobre otra me pone de los nervios. La última película que hice Cuerpo a cuerpo, la hicimos entre todos pero colectivamente. Fue una pena que no pudiera seguir porque me gustaba mucho eso. Ahora tendría el mismo problema.