Beret, rápido y emocionante en el Arena

Las pantallas de los móviles a las 20.36 marcaban el inicio del concierto. Todas las cámaras enfocaban el escenario esperando la salida de Beret. Aunque un solo de batería demoraba su salida las miradas no se apartaban. Las luces señalaron una escalinata y el artista llegó a Pamplona. El clásico grito del público, mayoritariamente femenino, dio paso al éxito Si por mí fuera. "¿Cómo estáis, Pamplona?", preguntaba el cantante a sus seguidores que se podían contar por flashes del teléfono. Sin interactuar mucho con él Navarra Arena, Beret arrancó con otro tema. Te echo de menos. En este momento llegaron los primeros solos del público. Sobresalientes.

José Carlos Cordovilla

“A pesar de la situación somos capaces de darle sentido a la música”, decía. Desde la primera fila arrancaron unos aplausos que llegaron hasta la grada más alejada. El artista nacido en Sevilla vino al Navarra Arena en su gira Prisma, nombre de su último álbum. Este recopila 19 canciones con la colaboración de artistas como Melendi, Pablo Alborán o Sofía Reyes. En Spotify la más escuchada es Vuelve.

A pesar de no encontrarse en esos diecinueve temas, el público se emocionó con la cuarta canción, Cóseme. Los brazos de sus seguidores se balanceaban de un lado al otro. Todo esto mientras subían fotos y vídeos a las historias de Instagram. Por eso mismo, Beret les regaló unos versos a capella por si se lo habían perdido.

Después de una parte más relajada, entonó Sentir en la versión del nuevo álbum. Un tema muy marchoso que motivo a sus seguidores a gritar “guapo” o “loco” de forma cariñosa al término de los tres minutos de canción. “Le tengo mucho cariño a una persona… Pablo Alborán”, reconoció. La letra que venía estaba clara. Era Sueño y muchos lo sabían, todos no. Los que no iban de acompañantes, bien cuidando de sus hijos menores o junto a sus parejas. Unos aguantaron porque no había otra y hubo los que se adaptaron y le dieron a las palmas.

Sin limitarse a su propio repertorio musical arrancó un Bara Bara Bere Bere de Micaela Teló a su manera. Las gradas le siguieron y al ritmo de la batería pronunció unos versos a la ciudad de Pamplona. Él mismo aseguró que es una de sus partes favoritas en los conciertos. “Qué sentido le da a la vida eh”, reían unos amigos antes de que los flashes iluminasen -una vez más- todo el espacio con Dime quién ama de verdad, la décima canción de su álbum.

El artista de 23 años, que arrancó su andadura en 2013 subiendo vídeos de sus canciones a YouTube, estuvo acompañado de otro rapero joven que “sigue sus pasos”. En febrero de este año, Beret lanzó un nuevo tema llamado Te estás olvidando de mí. Llegó su turno tras trece canciones y fue un éxito una vez más. “¿Quién se la sabe?”, preguntó. “¡Yo!”, respondieron con el brazo extendido. Un tono de llamada sonó y Beret se sorprendió como si hubiese ocurrido un imprevisto. Entre el público hubo cierto revuelo. Sí que ocurría algo, era el momento de Me llama. Todo cobraba sentido.

“Yo me junté con un pianista que se llama Núñez”, presentaba al músico antes de recitar un rap del que reconoció sentirse muy orgulloso “Ha ayudado a personas que no han podido por sí mismas”. Los versos de esa pieza enlazaron con Vuelve.. “Será broma”, se escuchaba. Beret se fue del escenario. La gente no lo creía a pesar de llevar diecisiete canciones. El problema es que faltaba Lo siento, mejor canción del año 2019 en los premios Los 40. Y él volvió, volvió para levantar al Arena y gritar “Lo siento” a todo volumen. De esta manera, pidiendo perdón, se fue.