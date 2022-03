Una reivindicación de la esencia femenina

Disfrazadas de hombres de negocios, varias mujeres se reúnen para ocupar el banco industrial chino y pedir la justicia universal. Partiendo del libro 'Mujeres que corren con los lobos' de Clarissa Pinkola, del cuento 'Las zapatillas rojas', e inspirada también en 'La asamblea de las mujeres' de Aristófanes, los 25 participantes del taller ‘Con 60 velas y más’ han dado forma a una obra teatral de creación colectiva. Bajo la dirección de Ángel Sagüés, esta tarde llevarán a escena 'Cuentos de mujeres con algún hombre', una reivindicación del papel de la mujer en la sociedad.

El taller, que cumple su cuarta edición, ha reunido a personas de más de 60 años con diferentes niveles de experiencia en el mundo del teatro. En el caso de Anabel Garciandia, de 65 años, participa por segundo año consecutivo: “Me gustó la experiencia del año pasado. Me resultó ameno, divertido e interesante. Es un aprendizaje muy bueno, donde te pruebas a ti misma”, cuenta.

Para María Izkue, de 60 años, será su primera vez en un escenario. Confiesa que al principio sentía “mucho miedo al ridículo”. “Luego, poco a poco, me he ido soltando. También viene bien para respetar a los demás y darte cuenta de tus propias limitaciones. Es una cura de humildad”. Para Andresa Sem, de 64 años, es su cuarto año consecutivo en el taller: “A mí el teatro me da mucha vida. Conoces a gente distinta y aprendes a escuchar y captar a los demás. A nivel mental, es un ejercicio buenísimo”, valora.

La obra cuestiona las limitaciones que ha sufrido el género femenino: “Históricamente, la mujer siempre ha tenido que renunciar a cosas, como su propio desarrollo profesional”, señala Ángel Sagüés. “Esa renuncia lleva a tapar la fuerza de la mujer que, cuando aflora, hace que se convierta en un ser creativo”.

“Las mujeres siempre hemos estado encasilladas”, comenta Anabel Garciandia. “A veces nos resulta difícil salir del rol que nos asignan y ser nosotras mismas. No hemos salido aún de ese papel que siempre hemos ejercido, el de servidoras y cuidadoras”, considera. “La trama de esta obra refleja la pelea de la mujer por salir de ese encasillamiento”.

Su hermana Marigel, de 66 años, comparte sus conclusiones sobre la obra de Clarissa Pinkola: “Las mujeres tenemos una especie de sabiduría ancestral que está más en las vísceras que en la razón. Yo me he reconocido en ese prototipo de mujer salvaje de la que habla Pinkola en 'Mujeres que corren con los lobos'. Eso es lo que hacemos en la obra, sacar nuestra naturaleza salvaje”.

Para Anabel Garciandia, “nuestra obra reivindica que la mujer pueda sacar su esencia, sin tener que adoptar patrones masculinos para llegar a un puesto concreto”. En palabras de Marigel, “se trata de reivindicar tu propia libertad para decidir lo que tú quieres ser”.