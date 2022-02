Joaquín Reyes: “Es vestirte de Puigdemont y te empiezan a pasar muchas cosas”

Dibujante, guionista, actor, cómico, ahora también escritor... Joaquín Reyes (Albacete, 1974) ha expandido su particular tontuna manchega, lo que se conoce ya como “humor chanante”, a todos los formatos. El sábado, sin embargo, actuará en el Teatro Gayarre de primero con el precedente de todos, el monólogo.

Después de haber hecho un poco de todo vuelve a los monólogos, ¿no pasan de moda?

Nosotros empezamos en el 98-99 haciendo monólogos y en ese momento, que estaba El club de la comedia y Nuevos cómicos en Paramount Comedy, había cierta expectativa sobre cómo se iba a recibir este formato y cómo íbamos a desarrollarlo. El monólogo sigue gustando, la gente lo reclama y hay muchísima gente haciéndolos. Como se suele decir, vino para quedarse.

Los que le fueron a ver entonces y vayan a volver ahora, ¿qué diferencias van a encontrar?

Principalmente, creo que soy mejor monologuista, porque si fuera peor tendría un problema. Llevamos veinte años en la comedia y a lo tonto algo habremos aprendido. Pero esencialmente no creo que vean a alguien muy diferente. Mi humor es reconocible y no ha cambiado sustancialmente.

¿Los temas, quizá?

Por supuesto. Ahora la situación ha cambiado, soy padre y claro los temas son otros. Cuando leía monólogos que había escrito hacía quince años veía que ya no era ese cómico. Pero el humor sigue siendo muy parecido, no he cambiado en lo sustancial.

De hecho en el cartel del show las letras del título salen de un culo pintado por usted, como un pedo.

Sí, sale de un culo [risas]. Fíjate que tampoco hemos madurado tanto, ¿no? La iconografía te remite a La hora chanante o a Muchachada Nui.

Un clásico, la escatología.

Sí, la escatología forma parte del humor porque nos iguala a todos, suele ser una cosa oculta y cuando se muestra suele dar risa. A mí me gusta además utilizar muchos tipos de humor, el humor escatológico, el humor físico... todo bien mezcladito.

Sin esas caracterizaciones que hace en sus Celebrities ¿se siente más desnudo delante de la gente?

Es otra manera de presentarse. Las caracterizaciones tienen mucho que ver con mi propuesta a la hora de hacer parodias; como las hago todas manchegas necesito que a primer golpe de vista la gente sepa qué personaje es. Me ayuda mucho para hacer comedia los maquillajes, ya no solo de Celebrities, en los sketches hemos utilizado mucho las caracterizaciones. El monólogo es otra cosa, básicamente es una persona en un escenario con un micro.

¿A usted qué le hace llorar de risa?

Yo me río mucho con mis hijos, son muy graciosos. Los juegos de palabras me hacen mucha gracia... Me río bastante la verdad. Y me río bastante con mis amigos, tengo la suerte de conocer a gente muy graciosa.

Es con ese clan de Albacete, se estarán interrumpiendo en las cenas para tomar la palabra.

Hombre, desde luego....con Ernesto [Sevilla] me río mucho, Raúl [Cimas] es una persona mmmmmuy graciosa, Carlos Areces es graciosísimo también..

¿La realidad supera la ficción? A usted llegaron a detenerle cuando iba disfrazado de Puigdemont.

La realidad es una buena inspiración para los monólogos. Hacer humor sobre lo doméstico, sobre las cosas que nos pasan... la gente tiene que identificarse con eso. Lo de Puigdemont fue de traca. Además fue caracterizarme de Puigdemont y empezar a vivir muchas peripecias: nos persiguió la policía, la guardia civil...

Y usted qué les decía: “¡Que no, que no soy Puigdemont!”

Claro, es que nos siguió un furgón de la Guardia Civil durante tres o cuatro manzanas, luego estuvo a punto de chocarse un taxi contra nosotros, porque se bajó el taxista y el coche siguió avanzando y casi se choca, y luego fue cuando vino la Policía al parque... Me pasaron muchas cosas vestido de Puigdemont. Es que es vestirte de él y te pasan muchas cosas.

¿Invoca a los demonios?

Exactamente, invocas a las peripecias. Hombre, creo que ahora está más aburridillo. Se le está haciendo larga la estancia en Bélgica.

Los Goya han sido sin presentador. La academia asegura que fue a propósito pero quienes han pasado por ahí, ¿han pensado que nadie querrá asumir el riesgo?

¡No lo sé! Me sorprendió que no hubiera presentador. El año pasado estuvo Banderas e hizo una propuesta que a la gente le gustó. ¡No creo que estemos en la situación en la que ya nadie quiera presentarlo!

¿Ustedes repetirían?

No creo que nos lo vayan a proponer [risas] Ya lo hicimos una vez y nos salió regular. Teníamos mucha ilusión por hacerlo, no me arrepiento, pero no repetiría. Habría que cambiar muchas cosas de la gala, tendría que ser más corta, tener más medios...

Ustedes contaron que cuando acabaron estaban tan contentos..

Sí, pensábamos que habíamos estado graciosísimos y ocurrentes. Luego la realidad nos golpeó duro.

Coincide ahora que tiene su primera novela, Subidón, ¿en literatura es más difícil hacer humor?

No es habitual pero hay muchos precedentes en literatura que podemos calificar de seria. Hay una cosa que me da un poco de rabia y es que a veces catalogan un libro como “un libro de humor”, y es una novela como otra cualquiera, me gustaría que la gente la disfrutara por lo que es, no por quién lo ha escrito... aunque es inevitable que la relacionen con mi trabajo de cómico. El humor es un lenguaje, al fin y al cabo, el lenguaje que utilizas para contar una historia. No es un fin, es un medio.