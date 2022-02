'El Doctor Jekyll y Mister Hyde', la primera cita de García y Olivares

Que Santiago García y Javier Olivares son una de las parejas del cómic más afianzadas, con permiso de Juanjo Guarnido y Juan Díaz Canales, es algo que ya es sabido por todos, pero es necesario acudir a los inicios de esta relación, con su adaptación de 'El extraño caso del Doctor Jekyll y Mister Hyde', para conocer el por qué de este éxito.

Fue en 2009 cuando García y Olivares trabajaron codo con codo para adaptar al cómic esta novela corta de Robert Louis Stevenson publicada por primera vez en inglés en 1886; un año que ambos, uno desde California y otro desde Madrid, recuerdan como el del nacimiento del "primer libro como tal, y completo" que salió con sus nombres.

Y ahora, 13 años después, Astiberri recupera este clásico adaptado que se encontraba descatalogado (antes lo había editado SM), y que García, mientras su gato se pasea tras su espalda, explica que fue un encargo que les llegó mientras que ya estaba pergeñando junto a Olivares su premiado cómic "Las Meninas", este dibujante que, hasta ese momento, reconoce, no había publicado nada "largo".

"Recuerdo -expresa García (Madrid, 1968)- que me daba pereza este libro porque hay clásicos, pero este está sobadísimo del todo, tiene esa condición de arquetipo, continuamente estás viendo el tema de la dualidad, la doble condición humana y por no hablar de las transformaciones directas. Y recuerdo que lo primero que le dije a la editorial es si no podíamos hacer otra cosa".

Pero a la negativa de la editorial de entonces se sumó la fascinación del dibujante Olivares (Madrid, 1964) por "lo victoriano", la estética que reina en esta adaptación hecha para todos los públicos.

"El recurso para mi fue acudir al original que, como todo el mundo, nunca había leído", dice García mientras avanza la idea que tiene de los llamados "clásicos": "no necesitas haberlos leído para conocerlos".

"Y esta novela, que no es juvenil, tiene un aspecto que es muy curioso, pero muy frustrante a la hora de adaptarla, porque es una novela con giro final porque al final resulta que Hyde era Jekyll -afirma con sorna- y evidentemente no te puedes plantear una adaptación. De hecho me hubiera gustado cambiar la ambientación hacia algo más futurista".

Una declaración que hace que la cabeza de Olivares oscile de arriba a abajo mientras sonríe: "ahora mismo le haría caso porque ya tengo mi cupo victoriano cubierto, pero en esa época estaba empezando y era una época que me gustaba mucho visitarla".

Recuperada con nueva portada, ocho páginas de extras y un formato más grande, "El extraño caso del Doctor Jekyll y Mister Hyde" de ahora es para ambos autores la manera de mostrar también esa obra con la que empezaron a trabajar juntos, así como para descubrir al lector los bocetos y apuntes previos a la edición final, es decir, las tripas.

Autores no solo de "Las Meninas", sino también de "La Cólera", dos de las obras más rotundas del panorama español de los últimos años, García, el guionista, tiene claro que seguirá colaborando con Olivares "todo lo que pueda" porque trabajar con él es trabajar con un "artista monumental, un dibujante de cómic de máximo nivel, un creador con un mundo propio".

"Lo más importante -añade- es que es una persona con la que resulta muy fácil colaborar, y siempre te apoya. Recibe muy bien el material, sabe muy bien como interpretar el guión y hacerlo suyo y participar en él sin irrumpir. Nunca tengo ningún problema de interpretación, siempre aporta más de lo que tu le has dado".

Un piropo que hace engordar a Olivares "dos kilos" pero que el dibujante le devuelve: "a mi me pasa igual, si no no podríamos seguir trabajando. Hubo una conexión, cuando él me manda un guion entiendo lo que quiere decir y lo que quiere de mí, por qué me lo ha enviado a mí, con lo cual es natural, no me tengo que adaptar, me ofrece retos, me saca de la famosa zona de confort".

Así que llegado a este punto, de lo que hablamos es de dos profesionales que son "amigos", de esos que sufren "extrañas simbiosis" que acaban haciendo que la obra que tienen entre manos solo "mejore" con cada aportación.

En el mes de abril, y también Astiberri, verá la luz otra adaptación hecha por ambos, esta vez "La guerra de los mundos", un clásico que, esta vez sí, a los dos le apasiona.