Aún no ha cumplido los 20 años y ya está en la cima del éxito, con todo lo que ello conlleva. La gente la reconoce por la calle, suma más de 2 millones de seguidores en Instagram, ha sido entrevistada en 'El Hormiguero', cuenta con su propio estilista y protagoniza el último bombazo de Netflix. Incluso ya se habla de ella como un icono para su generación.

Aquella niña de Pamplona que con solo 7 años se quiso presentar al casting de 'No tengas miedo', de Montxo Armendáriz, ha cumplido con creces su sueño de dedicarse a la interpretación. El pasado viernes 4, Clara Galle posaba como una auténtica estrella en los cines Callao de Madrid, donde tuvo lugar el estreno de 'A través de mi ventana', una historia juvenil de amor, amistad, sexo y obsesión que tiene como protagonistas a Raquel y Ares (interpretado por Julio Peña).

La carrera de Galle —que debe su apellido artístico a su bisabuelo, el fotógrafo pamplonés José Galle—, ha sido meteórica. Hace unos meses se dio a conocer a nivel mundial gracias al videoclip 'Tacones rojos', que grabó con el cantante colombiano Sebastián Yatra. Un éxito que enseguida se alimentó con rumores de romance. El videoclip acumula 82 millones de reproducciones en YouTube, algo que Yatra atribuyó a la “luz” que había aportado la joven pamplonesa a esta canción. “Todo el mundo que ve el vídeo me pregunta: ‘¿Quién es esa niña?’ Tienes un magnetismo muy especial con la gente”, le declaró Yatra en redes sociales.

Estos días, Clara Galle continúa con su vida normal, tratando de que la vorágine no la engulla. Al otro lado del teléfono, su voz suena dulce y aniñada, su tono alegre y espontáneo, salpicado de risas, todo ello combinado con el aplomo de quien sabe lo que quiere.

Se ha convertido en una estrella de la noche a la mañana. ¿Cómo se asimila un cambio tan brutal y repentino?

Llegué a Madrid en noviembre de 2020 y ya venía con ganas de cambio. Amo Pamplona, pero ya estaba aburrida (ríe). Sabía lo que quería y lo que necesitaba, así que me vine a Madrid para cumplir mi sueño y hacer lo que me apasiona. Creo que inconscientemente ya me había preparado para este cambio, aunque siempre hay cosas que te abruman y que no entiendes. Hay cosas que no sé cómo encajarlas en mi vida normal.

¿Cuáles, en concreto?

El que haya tanta gente que sabe que existes. Voy al Mercadona, voy a la panadería o voy por la calle y me resulta como muy raro que la gente sepa quién soy, que me pidan fotos... A mí me encanta hablar con la gente, pero se me hace raro.

¿Cómo llegó al casting de 'A través de mi ventana'?

Yo estaba en los últimos castings de otro par de producciones. Tenía un amigo que se había presentado al de 'A través de mi ventana', y yo le ayudé a preparar su ‘self-tape’ (autograbación que se envía al director de casting antes de la prueba presencial). Entonces yo también me animé a enviar mi grabación. Pero en principio no me iba a presentar (ríe). Fue algo del destino. Además, no sabíamos de qué peli se trataba, no nos lo desvelaron hasta la última prueba, cuando ya solo quedábamos tres chicas.

Y cuando le dijeron que iba a interpretar a Raquel, la protagonista... ¿Cómo vivió aquel momento?

Estaba en casa sola, y confinada, porque un amigo mío había dado positivo. Cuando me llamaron, salí saltando del sofá y me puse a gritar como una loca. Era mi primer proyecto en ficción, con un papel protagonista... Ojalá lo siga viviendo con la misma ilusión cada vez que me dan una noticia así. Creo que se tiende mucho a normalizar cuando entras en algún proyecto. ¡Pues no, esa oportunidad no la tiene cualquiera! ¿Cómo no te vas a poner a saltar y a gritar? Esa ilusión no hay que perderla.

Precisamente Netflix anunció su fichaje en un día muy especial para usted, el 15 de abril.

Sí, ¡eso fue muy loco! Estábamos en medio del rodaje y ese día nos fuimos todos a celebrar mi cumpleaños a un restaurante. Netflix publicó nuestra foto (la de Clara junto al actor Julio Peña) para anunciar el fichaje, y estábamos como que no nos lo creíamos. Después, cuando miramos los móviles, todo fue muy fuerte. Recibí mucho amor por parte de los fans del libro, y de toda la gente interesada en la película... Fue un día que no voy a olvidar.

Para usted, ¿qué tiene de especial el personaje de Raquel?

De ella me gustó que es muy pasional y sabe lo que le gusta. Tiene muy claro lo que quiere y lo que no. Me ha enseñado a no tener miedo a las emociones, a sentirlas y a no guardarme las cosas. En comparación con otras películas de amor adolescente, Raquel tiene más poderío y amor propio. Es verdad que ella también comete sus errores. Al principio se deja llevar por esa obsesión ciega, aunque tampoco quiero llamarlo obsesión porque me parece una palabra demasiado fuerte. Yo no lo veo como una obsesión, sino como una idealización.

Se ha dicho que 'A través de mi ventana' tiende a romantizar relaciones tóxicas. ¿Hasta qué punto eran conscientes de ello?

Sí, al principio parte totalmente de eso, porque el libro empieza así. Al principio, Raquel está en ese punto de la idealización, mientras Ares (Julio Peña) está que no cree en el amor o no lo entiende, pero estas posturas van evolucionando a lo largo de la película: Ares se va ablandando y Raquel se va haciendo más fuerte. Nosotros nunca vivimos esta historia en términos de relación tóxica. Sí, teníamos unos patrones, pero nos propusimos ir rompiéndolos.

Siendo su primer proyecto de ficción, ¿cuando leyó el guion hubo alguna parte en la que pensó: ‘¡Buf, esto va a ser complicado’?

A mí me costaba interpretar esos momentos en los que Raquel se dejaba un poco pisar por Ares. Me indignaba. En los ensayos me costaba mucho que Julio me intimidara y yo me dejara intimidar. Me dolía mucho hacer un personaje así. Pero me reconfortaba el pensar que yo iba a hacer crecer a Raquel y que la iba a hacer más fuerte. Creo que lo he conseguido.

De la película también se comenta su fuerte carga erótica. ¿Sintió reparo hacia algunas escenas?

Al principio sí que lo vivíamos como: “¡Guau! Esto va a ser mucho”. Pero tuvimos una “coach” de intimidad que nos ayudó a quitarle hierro y a sentirnos más seguros. Son escenas en las que te expones mucho, pero realmente lo pasamos muy bien en esos ensayos. Al final es un proceso actoral más, igual que cualquier otro matiz del personaje. Era importante trabajar bien esa parte de la película: de dónde nace ese impulso para besarnos, qué significa el beso... Hicimos una masterclass del beso, ¡ya somos auténticos expertos! (ríe).

En este 2022 también le veremos en la segunda temporada de 'El internado: Las Cumbres', que se estrenará en Amazon Prime Video.

No sé la fecha del estreno, pero estoy súper ilusionada. El personaje de Eva es muy magnético y divertido, ella representa la luz en un sitio muy oscuro. Creo que ha sido un acierto incluir a un personaje así.

¿No tiene la sensación de que todo va muy rápido?

En medio de esta vorágine, siento que puedo elegir qué quiero hacer y qué no. Creo que puedo construir mi camino y quiero ser muy dueña de él. Lo que realmente me gusta es contar historias que me interesen. Ahora estoy muy feliz, pero a veces el vivir un cambio tan brusco te hace sentir más insegura. Por ejemplo, me pone un poco nerviosa estar en la prensa. A veces me preocupa cómo se pueda interpretar lo que hago o lo que digo. Me produce una inseguridad muy fuerte. Yo lo hago todo desde el amor puro, desde lo más inocente. No quiero crearme ningún personaje, quiero seguir siendo yo misma.