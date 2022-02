Comienza en Pamplona el X Festival Cine y Dentistas

Un año más, los dentistas de Navarra se empeñan en demostrar que la figura del dentista en el cine está claramente consolidada. Los dentistas han tenido y siguen teniendo un papel activo en el cine, y su profesión atrae el interés de guionistas de todo el mundo. Por esta razón, el Festival Cine y Dentistas, que comenzó en 2013 y que este año cumple su décimo aniversario, vincula el mundo de la odontología con el del cine. Organizado por el Colegio de Dentistas de Navarra tiene como finalidad acercar al público el mundo de la odontología mostrando el papel que han jugado los dentistas en el cine.

En su décima edición, el Festival CIDE acerca hasta el Civican de Pío XII de Pamplona tres grandes títulos: '¿Quiere usted bailar conmigo?'(1959) de Michel Boisrond, 'Dentist on the job' (1961) de C.M. Pennington-Richards y 'Falsas apariencia's (2000) de Jonathan Lynn. Pero además, y con motivo de su décimo aniversario, se va a realizar un pase de cortometrajes en el que se podrá ver 'The dippy dentist' (1920), de Alfred. J. Goulding, 'Leave'em laughing' (1928), de Clyde Bruckman, 'The dentist' (1932), de Leslie Pearce y 'Dancing on the ceiling' (1937), de Murray Roth.

Las películas se proyectarán en el Civican de Pío XII, en Pamplona, a las 19.00 horas. El 7 de febrero se proyectará, '¿Quiere usted bailar conmigo?', el 14 de febrero, 'Dentist on the job', y el 28 de febrero 'Falsas apariencias'. El pase de cortometrajes será el viernes 25 de febrero. Antes de las proyecciones algunos dentistas realizarán una pequeña presentación.

En esta ocasión, el X Festival CIDE nos trae películas y cortos que van desde 1920 hasta el año 2000. 80 años en los que tanto la odontología como el cine han cambiado mucho pero siguen haciendo una buena pareja.

El evento ha contado con la cobertura del programa “Días de Cine” de TVE.