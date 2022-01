El Museo del Prado vuelve a Pamplona con ‘La Primavera del arte’

El historiador del arte Alberto Pancorbo será el encargado de abrir el próximo miércoles, 26 de enero, el ciclo de conferencias Francisco Calvo Serraller, que cada año la Fundación Amigos del Museo del Prado organiza en la Universidad de Navarra, en colaboración con la Facultad de Filosofía y Letras de este centro académico.

Patrocinada por Viscofan, la edición de 2022 titulada La primavera del arte. El Renacimiento en la Europa del siglo XV estará centrada en este amplio movimiento cultural, considerado una de las etapas más importantes de la historia del arte. Tras la conferencia de Alberto Pancorbo, En el principio era Giotto. Una introducción al arte del Renacimiento, la siguientes conferencias tendrán lugar también en miércoles, los días 2, 9 y 16 de febrero, a las 19h, en el teatro del Museo Universidad de Navarra.

Tras Alberto Pancorbo, intervendrán José Juan Pérez Preciado, del área de Pintura Flamenca y Escuelas del Norte del Museo del Prado; Joan Molina, jefe de departamento de Pintura Gótica Española del Museo del Prado; y David García Cueto, jefe de departamento de Pintura Italiana y Francesa hasta 1800 del Museo del Prado.

Los expertos de la pinacoteca nacional abordarán la vida y la obra de artistas del Renacimiento como Giotto, Rogier van der Weyden, Alonso Berruguete y Sandro Botticelli, cuya creatividad hizo del s.XV (con su preámbulo en el s.XIV) una de las etapas más importantes de la historia del arte.

El precio del ciclo completo son 60 euros. Distintos colectivos -profesores, estudiantes y antiguos alumnos de la Universidad de Navarra, Amigos del Museo Universidad de Navarra y del Museo del Prado, profesorado de secundaria y bachillerato, universitarios de otros centros (UNED, Universidad Pública de Navarra y otras universidades) y mayores de 65 años (previa acreditación y retirada de entradas)- tienen una tarifa especial de 48 euros. También se puede asistir a sesiones sueltas, cuyas entradas se adquieren a 20€ en la web o en la taquilla del MUN.

Esta es la sexta edición que acoge el ciclo el Museo Universidad de Navarra, tras la celebración de las cinco anteriores. La primera, que tuvo por tema El Museo del Prado: hitos históricos de sus colecciones, se celebró del 19 de octubre al 30 de noviembre de 2016; la segunda, El Museo del Prado: la era de los genios, tuvo lugar entre el 9 y el 30 de enero de 2018; la tercera, El Museo del Prado: el arte fantástico, del 9 al 30 de enero de 2019; la cuarta, Porque me has visto, has creído. El Nuevo Testamento en el arte, del 8 al 19 de enero de 2020; y la quinta, Velázquez, tuvo lugar del 27 de enero al 24 de febrero de 2021.

A lo largo de estas cinco ediciones, han pasado ponentes de renombre, entre los que podemos citar, además del propio Francisco Calvo Serraller, a Miguel Falomir en vísperas de su nombramiento como director del Museo Nacional del Prado; a jefes de diversos departamentos de la pinacoteca como Andrés Úbeda, Manuela Mena, Leticia Ruiz y Javier Portús; y a profesores y especialistas como Gonzalo Borrás, Rocío Sánchez Ameijeiras, Luis Fernández-Galiano, Fernando Marías, Bonaventura Bassegoda, Isidro Bango y Agustín Sánchez Vidal.