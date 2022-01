Harry Potter podría tener una reedición transgénero y no binaria

Harry Potter en el que los personajes serían interpretados por actores transgénero y no binarios, según recoge el Daily Mail. Un grupo de productores de cine de EE UU han planteado realizar una nueva serie de películas ambientadas en el universo deen el que los personajes serían interpretados porsegún recoge el Daily Mail.

Los guionistas han escrito libretos para una serie web -que empezaría a grabarse entre junio y julio de este mismo año- en los que Harry Potter, Hermione Granger y Ron Weasley ya serían los protagonistas.

En cuanto a los personajes secundarios, han aparecido ya algunos de los requisitos que se pide para el casting. No podrían ser interpretados por actores blancos, lo que incluye a James, el padre de Harry, y Sirius Black.

Según los directores de casting, el papel de James Potter solo estará disponible para un actor que sea “asiático, negro, afrodescendiente, étnicamente ambiguo, multirracial, indígena, latino, hispano, indio, o procedente de Oriente Medio, del sur o sudeste de Asia, o de las islas del Pacífico”.

Los productores no han especificado a quién quieren para el papel de Lily Evans, la madre de Harry, pero han dicho que quieren una “mujer trans no binaria, no conforme con el género”.

Al parecer, al menos por el momento, no tendrían el consentimiento de Rowling para comercializar ni alterar el universo que ella misma creó hace más de 20 años.