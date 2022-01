Terela Gradín y Luis Giménez: “En directo pasan cosas imprevisibles”

Presentan su disco grabado en directo en julio de 2021 en el concierto que ofrecieron en la Ciudadela de Pamplona, Dori Caimmy Songbook, live. Acompañados por el piano de Jonathan Hurtado, el contrabajo de Marcelo Escrich y la batería de Juanma Urriza, Terela Gradín y Luis Giménez se acercan desde su propia visión a la música popular brasileña representada por la obra de Dorival Dori Caymmi, compositor, guitarrista, cantante y arreglista nacido en Salvador de Bahía. Caymmi representa a una tradición familiar musical ya que su padre, también compositor, es considerado una figura muy importante de la música popular brasileña, y precursor de la bossa nova. Con esta base, Terela Gradín y Luis Giménez han armado un proyecto con músicos de plena confianza para recorrer una representación del profundo repertorio de Caymmi, que destaca por su riqueza melódica y armónica. Son hermosas canciones tienen en sus letras la poesía de Paulo César Pinheiro, asiduo colaborador de Caymmi. Abren un ciclo que iba a inaugurar el viernes Maite Iriarte con su banda pero que se tuvo que aplazar por covid de un componente de la banda.

Han pasado casi ocho años desde su grabación anterior Noise del año 2013…

(Terela) Las circunstancias de la vida. En ese espacio de tiempo Luis y yo hemos sido padres de dos niños. Este disco Dori Caimmy Songbook lo íbamos a grabar en un estudio y ya teníamos todo apalabrado. Contábamos para esos días en dejar a los niños con los abuelos, con los padres de Luis. Justo en ese momento decidieron que se iban a vivir a Vigo.

(Luis) Como teníamos el concierto de julio de 2021 en la Ciudadela le pedí al técnico Nacho Basterrechea de Elkom que lo grabara para tenerlo de referencia. No dije nada a nadie. Resulta que la grabación fue tan buena y tocaron todos tan bien que cuando lo escuché pensé: “Aquí está el disco”

Un disco en directo grabado en la pandemia…

(Luis) Por eso hace aún más ilusión porque muy pocos músicos han podido hacer cosas así en la pandemia. Fue realmente especial por toda la energía que pusimos en el concierto.

(Terela) Fue un día que hizo un calor tremendo y en las pruebas de sonido estábamos fundidos. Al acabar mis sensaciones no eran muy positivas. Pero al escucharlo nos llevamos la gran sorpresa de que sonábamos muy bien.

¿El directo aporta otros matices?

(Luis) Tiene una frescura que en el estudio no lo logras, por muy buenos que sean los músicos y a pesar de que en estudio puedas grabar con técnica de directo. Pasan cosas realmente imprevisibles. Por ejemplo durante el concierto en el tema Danza de Tucano, Juanma Urriza tenía en la batería un solo que a mí se me olvidó y yo seguí tocando. Y Terela tenía otro solo al final del tema. Juanma y yo nos miramos y luego miramos a Terela. Así nos pusimos de acuerdo para que Juanma compartiera el solo de Terela y lograron ambos un momento excepcional , de lo mejor del disco. Nunca lo habríamos hecho en estudio. Si hubieran sabido que se estaba grabando no hubiera quedado tan fresco y auténtico.

¿Por qué eligieron la música de Dori Caimmy?

(Terela) No conocíamos mucho de él. Yo había cantado hace años un par de temas ya que figuran en los buenos cancioneros de estándares de jazz. Uno de ellos es Obsession del que hacemos una versión en el disco. Pero hubo un momento en el que me puse a investigar, porque me gustaba mucho. Fuí buscando sus discos y al escucharlos fue una sorpresa y una maravilla. Tiene un repertorio increíble y realmente todas sus canciones son buenas. Ha sido muy difícil elegir el repertorio porque dan ganas de cantar todas sus canciones. Es una injusticia que fuera de Brasil se le conozca tan poco.

¿Cómo hicieron los arreglos de las canciones?

(Luis) Apenas había partituras disponibles de sus canciones así que tuvimos que trabajar en ocasiones sacando los acordes de oído. Sobre ellos puse los míos. Aunque no los puedes cambiar mucho, es un pecado cambiar canciones tan buenas. Para aprovechar a nuestros grandes músicos que tocan en el proyecto dotamos a las canciones de mucho contraste dinámico y alternamos momentos de mucha energía con otros súperdelicados. Marcelo y Jonathan son muy seguros y eficaces y están ahí siempre. Eso hace que Juanma y yo podamos enredar todo lo que queremos. Y conseguimos que Terela luzca cantando.

En 2013 fue Noise de Tereland pero ahora es Dori Caimmy Songbook, live de Terela Gradin y su banda…

(Terela) Tereland era música compuesta por nosotros y este nuevo disco son los arreglos que hemos preparado para las canciones de Dori Caimmy. Además son dos conceptos musicales completamente diferentes.

¿En la pandemia pudieron tener tiempo para la creatividad?

(Terela) Últimamente hemos tenido más momentos para la composición, antes era más complicado al ser los niños tan pequeños. En estos dos últimos años, a pesar de la pandemia, estoy mucho más activa. He estado componiendo canciones nuevas y haciendo arreglos de temas antiguos.

(Luis) Tiene ya canciones preparadas como para un disco, con cuerdas, flauta, fagot y voz. Y lo escribió en un par de meses.

(Terela) Me encantaría poder escucharlo sonando con cuerdas de verdad, y no samplers, y poder grabarlo. Aunque en estos tiempos que corren ya veremos.

¿Entonces el proyecto Tereland tendrá continuidad?

(Luis) No sabemos si este proyecto irá con ese nombre porque yo quiero retomar aquel estilo para componer nuevos temas. He estado varios años ocupado con el diseño de programación para aplicaciones musicales y ahora estoy sintiendo de nuevo el gusanillo de volver a componer.

¿Qué supone para ustedes abrir el viernes la nueva edición del Urtarrijazz?

Es una pena el aplazamiento del concierto de Maite Iriarte. Para nosotros es un honor participar en este ciclo de jazz que se hace en Navarra. Aunque ni Terela ni yo seamos de aquí ya llevamos viviendo muchos años en Puente La Reina y nuestros dos hijos son navarros.

DNI

​Terela Gradín (Santiago de Compostela, 1978) es una cantante y compositora gallega que comenzó en el mundo de la música en 1997 al recibir sus primeras clases de canto de la mano de Ramón Bermejo. En 2005 se trasladó a Pamplona para estudiar la especialidad de Canto-Jazz en el Conservatorio Superior de Música de Navarra, y obtuvo el Premio Fin de Carrera en 2009. En 2006 grabó Lost, su primer disco y en 2007 Pascala, ambos con Manuel Gutiérrez, En 2013 y ya formando pareja artística y humana con Luís Gimenez publicó Noise dentro de un proyecto bautizado como Tereland. Ese mismo año también grabó Nana con el pianista Jonathan Hurtado.