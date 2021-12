Natalia Lacunza avanza detalles de su nuevo disco

nuevo trabajo discográfico antes del verano. Este disco vendrá de la mano del sello indie Sonido Muchacho, en asociación con Universal. Tres años después de salir de la Academia de Operación Triunfo, la cantante navarra Natalia Lacunza confirmó este miércoles en Pamplona que lanzará suEste disco vendrá de la mano del sello indie Sonido Muchacho, en asociación con Universal.

"Este álbum va a ser mi primer LP. Estoy súper emocionada porque siento que he dado un paso más en cuanto a calidad y homogeneidad del proyecto. Creo que es un proyecto muy rico en cuanto a temáticas y géneros musicales. Hay un poco de todo: suena bastante britpop, pero también hay algo de r&b o de folclore", ha detallado la cantante durante la rueda de prensa de presentación del concierto que ofrecerá el próximo 4 de enero en Baluarte, dentro del Festival Santaspascuas.

Natalia valoró así su primera gira de conciertos, que ha estado trastocada por la pandemia: "Dentro de estas circunstancias que parece que nunca terminan de ser las óptimas, estoy súper contenta porque el directo de mi proyecto ha nacido en pandemia. No sé lo que es tocar con la gente de pie o con los aforos completos. Me he tenido que acostumbrar a hacer formatos diferentes, pero a pesar de eso ha sido súper emocionante".

Sobre el concierto que ofrecerá el próximo 4 de enero, comentó lo siguiente: "Es un honor y un orgullo, estoy súper emocionada. Hace mucho que no toco en Pamplona. Toqué en el verano de 2020, en la Ciudadela y todos los demás conciertos que había planificado para Pamplona se han tenido que aplazar o cancelar, así que llego a este momento con mucha emoción".

La artista canta, compone e interpreta buscando siempre su propio camino. Preguntada sobre la diferencia entre la Natalia que se subió por primera vez a un escenario y la de hoy, respondió lo siguiente: "Lo único que me separa de la Natalia de hace tres años es la experiencia que tengo ahora. Durante estos tres años he trabajado muy duro para ir buscando ese hueco que quiero que me pertenezca dentro del pop español, por decir algún género. Ahora las barreras entre los géneros musicales se están rompiendo bastante. Poco a poco estoy construyendo una personalidad musical, trabajando un montón y probando cosas nuevas".