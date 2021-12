‘Costura Poderosa’, un documental sobre empoderamiento y futuro

Una aguja puede resultar extraña al lado de cetros, coronas, varas de mando, tiaras y los numerosos objetos que simbolizan el poder. Pero una aguja, o una máquina de coser, puede resultar poderosa, en la medida en que puede cambiar la vida de una persona. Lo han comprobado cinco mujeres en Pamplona. Hace ya un año que desde Acción Contra la Trata, Las Poderosas e Ilazki Martirena Atelier, con el apoyo de Navarra Solidaria de Fundación Caja Navarra y Fundación La Caixa, se creó un taller de costura con cinco mujeres llegadas de distintos países africanos que llamaron Costureras Poderosas; Copo, para las etiquetas y la marca comercial.

Durante este año han estado haciendo formación en taller de costura, aprendiendo habilidades de comunicación y gestión de taller. Y después de ese proceso el de ayer era un día muy especial para ellas porque durante todo este tiempo desde Arena Comunicación se ha ido registrando todos esos pasos para producir el documental Costureras Poderosas, que se estrenó este martes en los cines Golem de Pamplona. “Íbamos a hacer un día de puertas abiertas en el propio taller pero con el covid no hemos podido y tenemos que dar mil gracias a Golem porque enseguida nos ha dejado una sala y una mesa para mostrar las primeras creaciones”, explica Diana González, coordinadora del proyecto. Al finalizar el visionado las mujeres mantuvieron además un coloquio con las protagonistas. Tras el estreno, colgarán la pieza en la web (costurapoderosa.com).

UN TRABAJO DIGNO

“Es una manera de recoger el proyecto de una manera audiovisual para poder promocionarlo y darle visibilidad”, expresa González. Actualmente están haciendo todos los trámites para convertirlas en una empresa de inserción sociolaboral, “para que estas mujeres tengan un trabajo digno y pueda también dignificarse la profesión”, apunta González. Actualmente son cinco las mujeres que participan en la iniciativa, con la idea de que cada tres años vayan rotando. Si alguna está preparada para salir al mercado laboral antes de esos tres años, saldrá.

El primer balance está siendo positivo. “Les está dando la oportunidad de acceder a papeles, a trabajo digno, a poder trabajar, poder formarse en una profesión de futuro que -estén aquí o estén en otra ciudad o país- van a poder trabajar también, eso les da autonomía, empoderamiento, ser sostenibles por sí mismas... y eso es un valor muy potente que es lo que trabajamos desde Acción Contra la Trata, el que ellas sean autónomas y se empoderen”, subraya Diana González.

Hay mujeres de distintos países de África, que hablan diferentes idiomas y que han sufrido diferentes violencias machistas o diferentes situaciones de emigración. “Lo que les une es que quieren luchar por sus derechos como mujeres”, concluye González. “Para ellas esto también es luchar por sus derechos, tener un salario digno, el poder trabajar todos los días, tener un seguro...”.

COLORES Y ESPERANZA

Lo principal era darles el protagonismo a ellas, según el realizador de la pieza, Miguel García. “La verdad es que estoy super contento porque éste es el tipo de cosas por las que nuestro trabajo nos gusta y por lo que creo que merece la pena hacer las cosas, para dar visibilidad a estos proyectos, a estas personas que necesitan mostrar lo que están haciendo para relanzar sus vidas”, manifiesta.

Las poderosas se pusieron en contacto con Arena Comunicación cuando empezaron el proceso de formación del taller, para capturar todo el proceso. “Nos presentamos y con ese potencial que tenían nosotros le dimos un poco de forma y les planteamos de qué manera se nos ocurría cómo se podía mostrar”, añade la productora Itsaso Etxeberria.

Ha sido comprimir un año de grabaciones en apenas diez minutos, pero sus autores se muestran satisfechos. “Visualmente hemos intentado que sea lo más completo posible, que se vean todas las fases de esa formación y sobre todo que ellas en sus testimonios cuenten lo esencial”, expone Miguel García.

El de Josephine Ngoupeyou, por ejemplo. Es la octava de una familia de diez personas de nacionalidad camerunesa. “Un día me dijeron que había un grupo de mujeres inmigrantes que se junta y si me gustaría estar con ellas”, apunta, a sus 51 años. Su madre era costurera, así que este mundo no se le hace extraño. “Nos ha cambiado la vida, ahora tenemos un trabajo digno”, asegura.

Hind Faraji, de 43 años, se mostraba expectante antes de ver el documental. “Yo antes estaba aquí sola,me separé de mi pareja y vivo sola con mi hijo”, apunta. Su hijo tiene 13 años. “Ahora es como tener familia, me apoyan, cuando tengo problemas me ayudan, es una ventana muy grande para mí tener a las poderosas”, asevera.

Lydia Festus, nigeriana de 40 años, también está convencida de que es esencial formarse para tener trabajo. “Antes no sabía coser, pero ahora con la ayuda de la formación puedo coser y hacer cosas distintas: ropa, bolsos, monederos, capuchas para críos, ropa para dormir... se venden bien, a la gente le gusta, la materia de África les llama la atención, es otro mundo de pasión”, apunta. Le ha llamado la atención que en Pamplona no se vea a la gente con este tipo de tejidos. “Si vas con muchos colores te da vida, te anima más, me da recuerdos de mi país, es brillante, colores de áfrica, hay fuerza y esperanza”, añade.