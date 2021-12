Verónica Forqué, asidua al Teatro Gayarre

“A mis 60 años me ofrecen”, señalaba Verónica Forqué en una entrevista con Diario de Navarra en 2016, año en que se estrenó, montaje del director y dramaturgo navarro. En esta obra, Forqué interpretaba a la madre de la protagonista, Nagore (Nuria Mencía). La actriz declaraba su admiración por Sanzol: “Soy muy, muy fan de sus obras.. Me gusta mucho su mezcla de humor y de compasión por el ser humano. Tiene una manera muy diferente de contar la realidad”, destacaba. "Me considero muy afortunada de trabajar con él en 'La respiración', una obra que es tan bonita y tan luminosa".