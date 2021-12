Civivox Condestable acoge un recorrido por la historia del activismo LGTBI_Q con la exposición ‘¡Siempre estuvimos aquí!’

activismo LGTBI_Q en las últimas décadas visto a través de vídeos, podcasts, fotografías, carteles, fanzines, revistas o pancartas, entre otros materiales, es lo que ofrece la exposición que este sábado día 11 se inaugura en Civivox Condestable. Con el título ‘¡Siempre estuvimos aquí! Manifestaciones culturales y políticas LGTBI_Q (1977-2021) / Gu beti hemen, lehenengo lerroan! LGTBI_Q adierazpen politikoak eta kulturalak egiten (1977-2021)’, la muestra busca realizar un relato sobre la historia reciente de las disidencias sexuales en nuestros contextos sociales, culturales y políticos. Esta exposición llega a la red Elen las últimas décadas visto a través de vídeos, podcasts, fotografías, carteles, fanzines, revistas o pancartas, entre otros materiales, es lo que ofrece lase inaugura en Civivox Condestable. Con el títuloManifestaciones culturales y políticas LGTBI_Q (1977-2021) / Gu beti hemen, lehenengo lerroan! LGTBI_Q adierazpen politikoak eta kulturalak egiten (1977-2021)’, la muestra busca realizar un relato sobre la historia reciente de las disidencias sexuales en nuestros contextos sociales, culturales y políticos. Esta exposición llega a la red Civivox como parte de los acuerdos presupuestarios alcanzados entre los grupos municipales de Navarra Suma y Socialistas del Ayuntamiento de Pamplona.

La exposición, que podrá visitarse hasta el 30 de enero, está comisariada por Fefa Vila Nuñez, directora artística de ‘El porvenir de la revuelta. Memoria y deseo LGTBI-Q’; co-editora de ‘El libro del buen amor. Sexualidades raras y políticas extrañas’ y autora de ‘ConTacto. Políticas y poéticas de la tocabilidad’.

Los materiales que componen la exposición han sido cedidos en préstamo por el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, el Centre de Documentació Ca la Dona de Barcelona, el Centro de Documentación de Mujeres Maite Albiz y EHGAM Nafarroa.

La muestra se centra en el activismo y en las relaciones sociales y culturales recientes en Navarra y en el resto de España, con pasajes de especial relevancia en la vida y para la vida, de las personas LGTBI_Q. Para ello, se sirve de cinco espacios diferenciados. En un primer momento, se abordan la época desde finales de los años 70 y principios de los 80 del siglo pasado bajo el paraguas ‘Conocer el amor y no la ley’. Después, con ‘Cuerpos insumisos atados al placer’, se trata de plasmar la relevancia del movimiento insumiso y de la participación que las disidencias sexuales y el feminismo construyen dentro de él. Una tercera parada dentro de la exposición aborda el sida, la muerte, la rabia y los cuerpos radicales, bajo el título ‘La primera lucha es la supervivencia’.

Las dos últimas paradas de la exposición, que llevan por nombre ‘Si tu pluma les molesta, ¡clávasela!’ y ‘We are here, we are queer’, analizan los relatos de odio y sus resistencias, las contra-culturas y las políticas queer.

Ubicada en la segunda planta de Civivox Condestable, la muestra podrá visitarse en el horario habitual del Civivox, de 9 a 14 y de 17 a 21 horas.