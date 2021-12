Alberto Marcos Yagüe recrea Pamplona

Los edificios y locales comerciales del Casco Viejo de Pamplona están llenos de historia. Son como libros abiertos que muestran una ciudad de murallas que ha evolucionado con el paso del tiempo, pero que ha conservado su identidad, mientras que los locales y sus escaparates ofrecen un testimonio sobre la rehabilitación llevada a cabo en los últimos 30 años. Las fachadas, ventanas, miradores o balcones, al igual que persianas, puertas y toldos cobran vida en los pinceles de Alberto Marcos Yagüe que convierte estos elementos arquitectónicos en los verdaderos protagonistas de sus acuarelas.

La exposición Del Casco Viejo a la Plaza del Castillo, instalada en el Nuevo Casino Principal, es testigo de los paisajes urbanos de un artista que prefiere trabajar el alzado frontal a la perspectiva en sus obras con el fin de realzar todos esos detalles que esconden unos edificios que son tan familiares para los ciudadanos, pero también desconocidos. Esta elevación le permite una representación plana para realzar la belleza de balcones, escaparates y fachadas, así como trabajar con la verticalidad de los elementos. “Con el alzado consigo dar protagonismo a las edificaciones y forzar los puntos y juegos de luz. Es lo que busco”.

A través de 60 obras, 29 de ellas expuestas en pared y el resto en libros encuadernados con las láminas, el artista invita a un recorrido por la Plaza del Castillo, Chapitela, Mercaderes, calle Ciudadela, calle Nueva o plaza de San Francisco. Un paseo en el que el artista juega con el color, la luz y las sombras para dar identidad a una ciudad que, según reconoce, le cautiva. “La ciudad ofrece muchas posibilidades, tiene infinidad de miradas, variaciones y estampas. El Casco Viejo tiene color y los edificioes y locales están cargados de belleza y símbolos”, explica.

PAISAJE URBANO

Alberto Marcos Yagüe es un artista hecho a si mismo. De formación autodidacta, con una base de dibujo técnico, su afición por la pintura le llevó a realizar distintos cursos monográficos. Primero, en la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios de Soria, su ciudad natal, donde afianzó su formación en dibujo, texturas, color y serigrafía. Después, afincado en Pamplona, se adentró en el retrato y la figura humana en la Escuela de Artes y Oficios Catalina de Oscáriz, así como en distintas técnicas pictóricas, como la acuarela y la tinta. “Quería soltarme a la hora de dibujar y estos cursos me sirvieron para potenciar la destreza del trazo”.

La acuarela es la técnica en la que se siente más cómodo, mientras que el paisaje urbano es la temática donde mejor explica su lenguaje artístico. Compartir el tiempo con otra profesión le impide una dedicación exclusiva a la pintura, de ahí que la inmediatez de la acuarela le permite trabajar con más rapidez. “La acuarela me resulta más ligera, me permite jugar un poco más con las transparencias” señala el artista, para quien sus conocimientos de dibujo técnico le han llevado quizá al paisaje urbano como centro de su obra. “Es el que más me gusta trabajar, me resulta más familiar y más fácil que otro tipo de paisajismo puro y duro”.

Lo que muestran cada una de sus acuarelas es algo más que una fachada o un local comercial. Es un reflejo de un proceso que comienza con el contacto con su ciudad, sobre todo con el Casco Viejo, además de la atenta mirada de un artista que observa una y otra vez la misma fachada o idéntico escaparate, pero lo hace a distintas horas del día y en diferentes momentos estacionales. “Un instante de luz puede cambiarlo todo, eso es lo interesante”.

Todo lo que recoge su mirada queda guardado en cientos de fotografías que luego utiliza para reinterpretar la ciudad con sus luces y sombras o para mostrar, reforzado con tinta, los pequeños detalles de la arquitectura urbana. “Mis acuarelas no son una reproducción exacta de las fotografías. Altero el dibujo y el color para potenciar y resaltar lo que me interesa. La fase previa, la de las fotografías es intensa, hago tantas que luego tengo problemas para conservarlas. Las hago con el móvil, otras con cámara más profesional, pero todas cumplen una función”.

LUZ Y COLOR

Alberto Marcos puede utilizar hasta 15 fotografías de un mismo lugar para trabajar la composición y el encuadre. A partir de aquí, dibuja un boceto con lápiz en papel de algodón, para trabajar después con los pigmentos y dar la primera mancha en tonos claros. El proceso continúa con una segunda aguada, incluso una tercera, momento en el que juega con la luz, los relieves y los claroscuros, antes de dar paso a la tinta, que utiliza en la última fase de su proceso creativo. “Voy cerrando los detalles y si algo no lo veo claro, vuelvo a utilizar la tinta. Es una acuarela diferente, trabajo mucho con el trazo e intento darle fuerza con la tinta”.

©Jesús M Garzaron

Si la luz es parte esencial de su obra, el color es fundamental, tanto en los fondos que utiliza, como en las fachadas de edificios y locales que, en muchos casos, salen reforzados de manera intencionada desde los pinceles de Alberto Marcos Yagüe. Su paleta cromática es tan variada como las tonalidades de las fachadas del casco antiguo que van desde los verdes, azules o granates, hasta los amarillos, naranjas o mostaza.

Un ejemplo de esta variedad cromática se encuentra en una acuarela de la calle Ciudadela donde el artista muestra la convivencia de distintas tonalidades en varios edificios alineados. “Es una calle con azules, anaranjados, color pistacho. Me parece que tiene una gracia que hay que resaltar y la acuarela ayuda. Me gusta resaltar el color que tiene Pamplona, pues la rehabilitación que se ha hecho en los últimos 25-30 años me parece espectacular”.