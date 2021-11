El Museo de Navarra celebra tres encuentros entre artistas y público de la exposición 'Catorce más'

La muestra 'Catorce Más', que exhibe las nuevas adquisiciones de artistas de la Comunidad Foral para la colección permanente del Museo de Navarra, celebrará tres encuentros entre los artistas que integran la exposición y el público. Comenzarán el próximo miércoles 24 de noviembre a las 19:00 horas y continuarán el 15 de diciembre y el 11 de febrero, a la misma hora.

La cita de este miércoles contará con la presencia de Patxi Araujo, Elba Martínez, Txuspo Poyo y Teresa Sabaté. El 15 de diciembre, miércoles, participarán Alfonso Ascunce, Clemente Bernard, Miren Doiz y Amaia Molinet; y la última sesión del 11 de febrero, viernes, reunirá a Greta Alfaro, Fermín Jiménez Landa, Ángela Moreno y Lorea Alfaro.

El objetivo de la iniciativa es acercar los contenidos de la exposición del Museo a sus visitantes, un proyecto comisariado por Marta Arriola, técnico superior del Museo de Navarra. Los encuentros permitirán conocer de primera mano la intención y los objetivos de los autores y autoras, a través de un formato abierto. “Asimismo, será interesante el diálogo que artistas muy diferentes puedan mantener entro ellos y ellas”, añaden los responsables de la organización de estos encuentros.

Por otra parte, todos los domingos a las 12:30 pueden realizarse visitas acompañadas que recorren algunas obras en dos itinerarios temáticos diferentes. El primero, “El collage en la era digital”, explora las obras de Alfonso Ascunce, June Crespo, Miren Doiz, Patxi Araujo, Txuspo Poyo, Alicia Osés y Elba Martínez. El segundo itinerario, “Cartografías de lo cotidiano”, es una selección de los artistas Amaia Molinet, Teresa Sabaté, Clemente Bernard, Greta Alfaro, Fermín Jiménez Landa, Lorea Alfaro y Ángela Moreno. Puede consultarse el calendario y más información en la web del Museo de Navarra.

Cabe destacar, además, que las actividades complementarias de la exposición empezaron el pasado 27 de octubre con una mesa redonda con miembros de la comisión de adquisiciones que se creó el año pasado. Próximamente, se editará un catálogo de la exposición, que reunirá las fichas y fotografías de todas las obras, acompañadas de unos breves textos sobre sí mismos y su obra, redactados por los propios artistas, así como fotografías de la instalación de la exposición y un texto de la comisaria.

Las obras

La muestra, que podrá visitarse hasta el 6 de marzo de 2022, contiene catorce piezas de artistas navarros de reciente creación (entre 2004 y 2020) y de diversos formatos artísticos, desde la fotografía, la escultura y la pintura, hasta disciplinas poco presentes en la institución, como la vídeocreación o la instalación performática.

La autoría de las adquisiciones corresponde a los siguientes artistas navarros: Alfonso Ascunce, Alicia Osés, Amaia Molinet, Angela Moreno, Clemente Bernad, Elba Martínez, Fermín Jiménez Landa, Greta Alfaro, June Crespo, Lorea Alfaro, Miren Doiz, Patxi Araujo, Teresa Sabaté, Txuspo Poyo. Se trata de autores vivos de distintas generaciones, en su mayoría sin obra en las colecciones públicas navarras.

Entre las trabajos expuestos hay cuatro vídeocreaciones: "Decimocuarta estación", de Greta Alfaro (2019); "NLB", de Lorea Alfaro (2019); "Me confunde todo pero sobre todo me confunde el mar", de Elba Martínez (2007-2020); y "El cuerpo se hizo pantalla o las imágenes no caen del cielo", de Txuspo Poyo (2020).

Las pinturas compradas han sido tres: "Interior" (óleo sobre lona), realizada en 2019 por Alfonso Ascunce; "Cuadro 1" (óleo sobre lienzo), obra de 2011 de Alicia Osés; y "Pamplona-Iruñea" (hilo y pintura sobre lienzo) de Teresa Sabaté, confeccionada en 2016.

El programa se completa con la serie de seis fotografías "Donde habita el recuerdo", de Clemente Bernad (2004-2005), y el trabajo "Es posible que la Tierra quisiera ser como antes de que existiera", de Amaia Molinet (2017). A ellas se añade la instalación performática "Turba", realizada en 2014 por Patxi Araujo.

En el campo de la escultura, se ha seleccionado el trabajo de June Crespo "Mismo calor" (2018) y "Totem" de Miren Doiz (2020). A ellas se unen las obras de Angela Moreno "Cuando los sueños van a los ojos y susurran caricias de mares agitados" (tejido, dibujo y grabado) realizada en 2020 y la obra de Fermín Jiménez Landa "El nadador" (5 fotografías y un vídeo de 8 minutos y 54 segundos) realizada en 2013.

Proceso de adquisición

El proceso de adquisición de las piezas tuvo lugar en 2020, cuando la Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana puso en marcha diversas medidas para paliar las consecuencias económicas y sociales que la crisis generada por el COVID-19 ha tenido en el sector cultural, con una incidencia especialmente grave en el grupo de las Artes Visuales.

Una de estas medidas fue la creación de un programa de adquisición de obras de arte de autoría navarra, para integrarlas en las colecciones de los museos forales y a la realización de proyectos de difusión en torno al Arte Contemporáneo.