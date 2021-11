Mariachi Zacatecas: “Nuestro XX aniversario será todo un espectáculo”

Mariachi Zacatecas en el sábado (20.00 h.) y domingo (19.00) va a ser un auténtico repaso a toda su carrera. Y es un espectáculo porque va a contar con proyecciones de vídeo mapping y con un gran número de invitados como Patxi y Mikel Artuch de Los Tenampas y el Mariachi; Pedro Tres ex cantante de la Orquesta Nueva Etapa; Chuchín Ibáñez; el guitarrista Eduardo Zudaire; Iñaki Zugaldia del Mariachi los Cazahuates; José Luis Guerrero, del dúo Luisyana; los Gaiteros de la Txantrea y la comparsa de Gigantes de Zizur Mayor. El Mariachi Zacatecas se fundó en Navarra en 2001 y desde entonces han podido trasmitir esta música por buena parte de la geografía española y cercanías. Hoy tiene 10 miembros: Juanjo Bordés y Fabiola Salvatierra en las voces, Daniel Ruiz, Natalia Mazo y Älvaro de Santiago (que el sábado y domingo serán sustituido por Victoria Ross) en los violines, David Macaya y Luis Manuel García en las trompetas, Fernando Arellano en el guitarrón, Jokin Donamaria en la guitarra y Javier Egurza en la vihuela. Su último trabajo para celebrar el 20 aniversario se titula Tradición Mariachi. Ha sido grabado en este 2021 en los Estudios Musiikki, con Adrián Vallejo. El espectáculo que van a presentar elen el Teatro Gayarre el) va a ser un auténtico repaso a toda su carrera. Y es un espectáculo porque va a contar con proyecciones de vídeo mapping y con un gran número de invitados como Patxi y Mikel Artuch de Los Tenampas y el Mariachi; Pedro Tres ex cantante de la Orquesta Nueva Etapa; Chuchín Ibáñez; el guitarrista Eduardo Zudaire; Iñaki Zugaldia del Mariachi los Cazahuates; José Luis Guerrero, del dúo Luisyana; los Gaiteros de la Txantrea y la comparsa de Gigantes de Zizur Mayor. El Mariachi Zacatecas se fundó en Navarra en 2001 y desde entonces han podido trasmitir esta música por buena parte de la geografía española y cercanías. Hoy tieneJuanjo Bordés y Fabiola Salvatierra en las voces, Daniel Ruiz, Natalia Mazo y Älvaro de Santiago (que el sábado y domingo serán sustituido por Victoria Ross) en los violines, David Macaya y Luis Manuel García en las trompetas, Fernando Arellano en el guitarrón, Jokin Donamaria en la guitarra y Javier Egurza en la vihuela. Su último trabajo para celebrar el 20 aniversario se titula Tradición Mariachi. Ha sido grabado en este 2021 en los Estudios Musiikki, con Adrián Vallejo.

¿Se imaginaban cuando comenzaron que podrían llegar a celebrar un 20 aniversario?

Javi Egurza: No soy fundador pero llevo 16 años en el mariachi y aunque por un lado no me marqué unos objetivos de cuánto tiempo podría estar, tampoco me imaginaba estar tantos años en un mismo grupo, en un mariachi. Juanjo Bordés: Entré hace seis años con las ganas y la ilusión del musical de Jorge Negrete. Y algo similar vamos a hacer este fin de semana porque no va a ser un simple concierto sino que va a haber partes teatralizadas. Nuestra idea es que sea todo un espectáculo.

¿En los tiempos de pandemia vividos y ante el horizonte de poder llegar a celebrar el XX aniversario que pensamientos barajaron?

Siempre tuvimos claro que de alguna manera había que celebrar el XX aniversario. Sí que es cierto que cuando hicimos los primeros contactos con Gayarre no sabíamos ni si iba a ser posible, ni en qué condiciones ni con qué aforo. Y ahora estamos al 100 % de aforo y en las mejores condiciones aun estando aún en pandemia. Y vamos a poder celebrarlo por todo lo alto, como se merece.

Insisten en que no será un concierto al uso sino un espectáculo…

Si, porque los que vayan a celebrar con nosotros se van a encontrar con un auténtico viaje por México. Y va a conocer muchísimas curiosidades tanto de músicos mexicanos actuales como de intérpretes y compositores de la ranchera de todos los tiempos. Van a estar presentes Los Camperos, el Nuevo Tecalitlan, Rafael Jorge Negrete, Mirza Maldonado, Luis Alfredo Jiménez (el nieto de gran José Alfredo Jiménez “El rey”) Y se va a encontrar con muchas sorpresas. Creemos que el público va a salir del teatro realmente emocionado.

El Mariachi Zacatecas ha sabido recoger el testigo del gusto y el cariño por todo ese movimiento cultural mexicano que ha habido siempre en Navarra…

A lo primero que hemos ayudado es que al mariachi no se le olvide. Creo que por nuestra trayectoria tenemos algo que ver respecto a que la ranchera guste tanto en Navarra, que siga en auge. Estamos convencidos de que actualmente goza de una grandísima salud. En Navarra vamos viviendo espectáculos enormes con grandes producciones que hace años hubieran sido impensables. Además ahora en Navarra no sólo existen mariachis grandes sino formaciones más pequeñas que además actúan en zonas limítrofes.

La juventud, los que tienen más de 18 y menos de 30, también se han sumado a este gusto por el mariachi y la cultura mexicana…

Se acerca mucho, quizá porque le viene de la tradición de los padres y de la gente mayor. En las fiestas sigue estado muy presente el mariachi y los intérpretes de rancheras. Lo han vivido desde pequeños y lo mantienen. ¿Quién no ha cantado El rey, o Cielito lindo hasta en las plazas de toros? La verdad es que la ranchera tiene una línea directa de unión con la jota y eso también cuenta y ayuda.

Hace seis años el Mariachi Zacatecas hizo el musical sobre Jorge Negrete y fue una producción enorme que nunca se había hecho antes. ¿Se plantean poder hacer después de su XX aniversario otra producción similar?

Esto no para. Después de aquello ahora estamos con el espectáculo del aniversario. Nos gustaría llevarlo por toda Navarra. Por las circunstancias queremos ser prudentes comenzando por los días del Teatro Gayarre. Y a ver después. Además siempre hay proyectos en mente que mantienen vivas nuestras ilusiones. Paso a paso. Ahora vamos a dedicar toda la energía al aniversario. Pero habrá más y ya pensamos en algún proyecto importante además de los conciertos habituales.

Pedro Tres, como representante de todos los invitados a este espectáculo, ¿qué siente al haber sido invitado?

Cuando me invitaron algo se iluminó dentro de mí. Podía volver a rememorar mi participación también como invitado del musical de Jorge Negrete, que me hizo vivir momentos tan felices. Vivimos aquel musical con pasión. Por eso tengo que darles las gracias porque considero una suerte y un privilegio poder participar en su aniversario, un regalo. Y un honor. Hay muchísimos más artistas que también están.

¿Por lo menos otros 20 años de Mariachi zacatecas?

Lo que podamos. Como diría aquel vamos partido a partido y ya se irá viendo. De momento que no perdamos la ilusión. Y que podamos continuar con los éxitos que hemos tenido. Porque los proyectos están, existen. Y hay energía e ilusión para que puedan salir adelante.