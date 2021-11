María Jiménez presenta sus esculturas de lana en ‘Entrañas’

Una residencia artística que realizó en Lanzarote en 2016 supuso para María Jiménez Moreno el punto de partida de una investigación sobre el significado de “entrañas” y su vinculación con diferentes conceptos. La artista comenzó a trabajar el tema del volcán y de ahí surgieron otras ideas relacionadas con las cuevas, las grutas, los pozos y todos aquellos elementos paisajísticos que tienen que ver con lo oculto y profundo de la tierra y la naturaleza. Pero su exploración se amplió a otros ámbitos y así indagó en un concepto orgánico que evoca a las vísceras, las tripas o el corazón. Y, por último, también reflexiona sobre la parte más íntima del ser humano y que tienen que ver, entre otras referencias, con la vida, el sentimiento, la creación, la esencia, la mujer o la maternidad.

María Jiménez ha plasmado todas sus reflexiones en distintas obras, la mayor parte de ellas esculturas tejidas a ganchillo, instalaciones y dibujos. Dichas obras forman parte de Entrañas, la exposición de la Casa de Cultura de Noáin en la que se muestran una veintena de piezas realizadas desde 2016 hasta 2021 y que muestran un recorrido sobre el concepto “entrañas” en todas sus acepciones. “El tema me interesa mucho por todo lo que contiene y me permite generar obra nueva. Es algo que me hace reflexionar, profundizar y encontrar la mejor expresión artística”, señala María Jiménez.

‘Entrañas’. María Jiménez Moreno



Centro cultural de Noáin. Hasta el 26 de noviembre. Lunes a viernes, 16 a 22 h.

Si la temática es una fuente inagotable de inspiración, lo mismo ocurre con el arte textil, un lenguaje plástico en el que María Jiménez se adentra en la lana tejida con ganchillo, la tela cosida en soportes o los bordados, con los que consigue formas y volúmenes. “El ganchillo no hay que asociarlo con los tapetes que hacían las abuelas. Mi obra es una manera de demostrar que la lana y las telas son materiales artísticos igual de válidos que otros”.

CAMPO CREATIVO

Además de estos materiales, Entrañas presenta también otras piezas realizadas en cerámica, pasta de modelar o alambre, materiales que también están presentes en su proceso creativo yaque no renuncia a nuevos retos e investigaciones. “Voy poco a poco con la investigación y la creación. Hoy en día, cualquier material es válido en el arte y así lo debemos mostrar. Por eso hay lana, perlé, pero también alambre o pita. Lo que no suelo hacer es mezclarlos, en general, cada obra va con su material, son piezas que cuesta un tiempo realizarlas y tienen su trabajo”.

Licenciada en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco, María Jiménez se ha formado en distintas disciplinas y se encontraba inmersa en la pintura cuando descubrió las posibilidades del ganchillo a través de un libro que había en su casa y con el que probó a realizar una pieza. “Era un libro de ganchillo fácil, seguí las indicaciones y me salió. Mi madre me retó y me preguntó si era capaz de repetirlo. Lo hice y volvió a salir bien. En ese momento estaba un poco atascada con la pintura y con el ganchillo y las lanas se me abrió un mundo importante, me generó mucha creatividad. Este descubrimiento se sumó a mi interés por la escultura”.

El color está presente en una exposición en la que se piezas de suelo, pared o colgadas del techo. “Juego con todo tipo de colores, intento ser bastante colorista y mezclar los llamativos con los más suaves”, señala María Jiménez, que también invita con sus obras a una intervención por parte del público. Así ocurre, por ejempolo, con una telaraña gigante o con un volcán que se presenta como una pequeña cueva a la que hay que acceder para mirar desde dentro. “Me gusta que la gente se acerque y se deje sorprender”.