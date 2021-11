Haiku, poesía fotográfica

El haiku es una fotografía con palabras. Es la poesía del instante”, describe la poetisa Inma Biurrun Tabar. Los haikus son poemas muy cortos, que tienen tres versos y que hablan de temas relacionados con la naturaleza o la vida cotidiana que sucede en un lugar y un momento concreto. También son los protagonistas de Fusión, el nuevo libro que ha publicado la poetisa pamplonesa. Recibe este título porque incluye poesía occidental, “y a cada poema le precede un haiku”, concreta la autora.

PAISAJES NAVARROS

Bajo cada verso de Fusión subyacen paisajes navarros que su autora ha visitado, como por ejemplo el Bosque Encantado de Urbasa, el paseo del Arga, la peña de Unzué o el encinar de la Valdorba. “He escrito un poema titulado Habla la encina. Me inspiró una amiga mía, que es pintora y muy sensible. Cuando paseábamos entre los árboles vi que abrazaba una encina. Para el poema hice hablar a la encina, en lugar de que la voz fuese ella, sobre cómo recibió ese abrazo y cómo se sentía en el encinar”, recuerda la escritora.

A Inma Biurrun le gusta este tipo de poesía japonesa, los haikus, por su “concisión y sencillez en la forma”, además del protagonismo que adquiere la naturaleza. “Para mí es uno de los mayores atractivos porque une mis dos pasiones: la naturaleza y la poesía”, reconoce la autora. Compara este tipo de escritura con una especie de juego en el que “hay que intentar expresar una sensación que te ha impactado, que te ha llegado hasta adentro y te ha emocionado”, cuenta, pero hay que hacerlo en 17 sílabas.

Fusión no es el primer libro que publica con haikus, anteriormente lo hizo con dos colaborativos: Bambú cien haikus y Trébol Fotohaikus y una antología de haikus; Vientos de haiku, junto a Haikunversaciones. Se trata de un grupo de Pamplona “que tienen reuniones en la biblioteca de Yamaguchi” para conversar sobre los haikus. Inma Biurrun reconoce que ellos fueron quienes le ayudaron a acercarse a este mundo de la poesía japonesa.

DIARIO DE NAVARRA

FUSIÓN DE POESÍAS

Aunque a Inma Biurrun le “entusiasman” los haikus, también continúa escribiendo poesía occidental. De hecho, el libro es una mezcla de ambos estilos. “Se trata de fusionar los haikus, que son poemas minimalistas, con otro tipo de poesía”, afirma. Pero no hay que hacerlo de “cualquier manera”, señala. “En algunos casos fue muy fácil, en otros la relación que tiene un poema y otro es sutil y sugerente, no está tan clara, pero si ahondas en el poema seguro que ves la relación”, asegura. Aunque cueste verlo en ciertos escritos, la autora reafirma que ella escribe “poesía sencilla, lo que no quiere decir simple”, y no escribe “para poetas, sino para la gente en general”, termina.