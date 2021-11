Leire Villanueva, 'Iseo': “El subconsciente viaja solo al expresar sentimientos”

El proyecto en solitario de Iseo sigue vivo y ha seguido manteniéndose junto el de Iseo & Dodosound, aunque desde 2017 no había publicado ningún trabajo nuevo. Ahora vuelve a a sorprender con una nueva e inesperada faceta musical, con un EP cantado en euskera, su lengua materna. Se titula Etxean (en casa) y lo publica en YouTube y todas las plataformas digitales. El single adelanto Aitormena se publicó el 21 de octubre. Son canciones grabadas en una sola toma en una noche del final del verano de este 2021, versiones de la cultura musical euskaldun que no necesitan presentación porque ya son prácticamente cancionero popular y sus autores son Mikel Laboa, Hertzainak, Benito Lertxundi y Berri Txarrak. Iseo se acompaña únicamente de guitarra y unos sutiles destellos armónicos en la voz. Son canciones como un viaje a casa, al origen, a la juventud y a la familia. Iseo ha dejado cantar al alma de una manera sincera, cruda y despojada de atrezzo y producción sonora. En las canciones incluso se escucha a sus dos perros.

¿Cómo estuvo Iseo en la pandemia?

Parece que esto ya se va pasando der verdad. Aunque las mascarillas vayan a durar parece que ya vamos viendo la luz final de otra manera. Se nota en el espíritu y en el ánimo de la gente. Ha afectado mucho a la cultura. Cuesta creer que ya hay eventos con todo el público de pie… Tengo esperanza. Creo que no volveremos atrás como antes, aunque haya que controlar algunos hábitos.

Estuvieron activos con una gira del proyecto Iseo & Dodosound…

Sí y han sido meses de composición y de creación del álbum nuevo con el que estamos en la fase final. Intentaremos sacarlo a final de año. En junio publicamos el single Arigato, y dimos una decena de conciertos en los que compartimos un adelanto de la mitad de los temas del disco.

Etxean vuelve a ser el encuentro de Leire como Iseo en solitario…

Todo comenzó de la manera más insospechada. Nos llegó a casa un micro nuevo y comenzamos a probarlo. Me puse a cantar y comenzaron a salir estas canciones. Alberto Dodo estaba grabando para registrar las pruebas, para ver la calidad del micrófono. Luego lo escuchamos y nos quedamos sorprendidos y prendados. Tuve claro que era algo que debía publicar.

Como nuevo disco en su trayectoria de Iseo…

Para mí se convirtió en una especie de caramelo, un pequeño regalo para todos aquellos que me siguen desde siempre.

La escucha de las canciones da sensación de que se trata de un ejercicio de nostalgia.

Son sentimientos fuertes que llevamos dentro, como escondidos. Quizá me salieron sin pensarlo ni planearlo. No fue premeditado. El sentimiento de estar lejos, de echar de menos pudo haber aflorado de un amanera inconsciente. El subconsciente viaja solo al expresar sentimientos. Hay que dejarlo hablar. Puede ser que de esta manera haya echado de menos un hogar. Además han sido estas canciones y no otras.

Está Baldorba, de Benito Lertxundi…

Me lleva a casa de mis aitas. La he cantado infinidad de veces. Muchas veces en los conciertos en Pamplona y el País Vasco. El año pasado tan duro, solo hice cuatro conciertos en solitario. Uno, en Pamplona. Invité a mi padre a que la cantara conmigo. No quiso pero fue esa emoción que sentí.

Y Eskuak de Berri Txarrak…

Hace dos años cuando fue su gira de despedida me contactaron para que cantara con ellos en el concierto en el Kobetamendi de Bilbao. Me hizo muchísima ilusión. Me eché literalmente a llorar porque ha sido una de mis bandas de infancia y adolescencia.Canté dos canciones con ellos. La música pasa por ti y a veces no eres muy consciente de lo que hace contigo, de cómo te transforma…

¿Va a darse la oportunidad de presentar estas canciones en concierto?

Me lo lo planteo, quizá en un formato de charla y de conversación con la gente, en una sala donde se hacen presentaciones de libros, para poder conversar con el público, que haga preguntas. Tengo ganas de charlar, de hablar de estos viajes personales. Lo que ocurre es que ahora tengo la idea aparcada porque es prioritario terminar el disco de Iseo & Dodosound. La prisa mata y es mejor no abarcar demasiado. Con los años lo he ido aprendiendo. Que el público lo escuche y llegará el momento de presentarlo en directo.