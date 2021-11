Sebastián Taberna: “Es importante crear espacios que sean cantera de la cultura”

Causa errante es el primer libro que publica con su nombre, Sebastián Taberna. Pero no es ni de lejos el primero en el que está involucrado. Este pamplonés afincado en Madrid lleva muchos años relacionado con el mundo de la edición. “Soy un letraherida. De adolescente me picó la pasión por la literatura e hice de ella mi modo de vida”. En este campo ha sido periodista, editor, coordinador de proyector, corrector, ha escrito libros para otros… hasta Causa Errante, una obra que surgió “de manera no buscada”.

¿En qué sentido dice eso?

Un amigo mío escritor, Juan Marqués, con el que coincido en el rastro, siempre me pregunta si estoy escribiendo algo. Un día le mandé lo que había hecho y sin decirme nada, lo mandó a la editorial Pre-textos. Al cabo de un tiempo, me llamó Manuel Borrás, de la editorial, para preguntarme si tenía editor.

Una sorpresa.

Un privilegio. Pre-textos es una de las mejores editoriales. En poesía es como fichar por la NBA. Compartir lugar con gente que leo y admiro como Blandiana, Trapiello, Strand, Andrade... es algo que nunca había esperado.

¿Son poemas recientes o de hace tiempo?

El libro esta escrito hace tres o cuatro años y estaba pensado para publicarse en marzo en 2020. Todo se paró por la pandemia.

¿Cómo es el libro? Dice la editorial que son 35 poemas con dos temáticas.

Dos temáticas, sí, pero prefiero que la gente haga su lectura. Mi deseo ha sido transmitir de la manera más sencilla una emoción, un sentir, una vibración que habla de cosas tan humanas como la pérdida, el cambio, la transformación. La vida siempre sigue, pero cuando miras alrededor te preguntas qué ha pasado. Es ese impás el que intento contar en dos partes, Causa y Errante. Es un viaje a través de la pérdida y el encuentro con uno mismo y los demás.

¿Busca que haya algo de narrativa en su poesía?

La suerte del lenguaje poético es que es muy elástico, permite todo tipo de ajuste e incluir herramientas de otras disciplinas. He querido darle esa continuidad de la prosa.

¿Por qué elige la poesía? ¿Se transmite mejor con ella?

Me sale de manera natural. La primera chispa, el primer fogonazo me sale así. Pero ahora estoy con una novela. Por cierto, hablando de esto, me gustaría reivindicar la figura de Salva Gutiérrez, que en los años 90 llevaba un aula de literatura en la Casa de la Juventud. Ahí empecé yo. Era un espacio singular donde encontrabas gente con tus inquietudes. Su labor allí, la que sigue en Bilaketa, me parece digna de asombro. Nunca se habla de la cantera de la cultura, pero es muy importante crear espacios para que los chavales que tienen esa inquietud la desarrollen. Lo miro con el tiempo y fue una bendición haberme encontrado con una persona así. Allí me salió esa actitud por la poesía.

Usted que ha vivido muchos años fuera de Pamplona ¿Cómo ve la ciudad hoy?

Es una ciudad levítica. Los cambios le cuestan, pero es espléndida, maravillosa, muy cómoda para vivir... Yo, que me muevo en bici, echó de menos más política activa y más conciencia por parte de todos sobre ese aspecto. Me choca la cantidad de coches que hay, con lo pequeña que es. Eso no ha cambiado. Está atada a sus costumbres, pero culturalmente se está abriendo más.