El aizkolari Iker Vicente asesta el último golpe al barco de la Fura del Baus

Como estaba previsto, el aizkolari Iker Vicente dio este martes el hachazo final a El Naumon, el viejo barco que sirvió de escenario durante una década a La Fura dels Baus, y que será reemplazado próximamente por un nuevo buque, La Naumon, con la que la compañía catalana navegará inspirada por la vuelta al mundo de Elcano y Magallanes, actuará en los puertos y difundirá un mensaje de sostenibilidad.

“Ha sido una experiencia nueva, nosotros al final siempre cortamos troncos y ahí había que cortar hierro, pero ha sido muy chulo”, apuntaba este martes el joven deportista de Ochagavía después del acto.

En contra de lo que pudiera parecer, no le resultó más complicado que tajar la madera. “En el tronco es muy duro porque cuando cortamos se queda el hacha clavada, cada golpe que das tienes que sacar el hecha; aquí era diferente porque cuando le pegas al hierro eso rebota, no se queda clavado, el tronco es más físico”, resumía.

A las cinco de la tarde cortó la proa del buque en el astillero Redena-Dina de Barakaldo y después el mástil también. “Tampoco me ha costado mucho tiempo, era un poco performance y la parte de abajo la tenían un poco recortada ya, lo de arriba no me ha costado tanto”, apuntaba.

Es la primera vez que golpeaba acero con su hacha, ni siquiera había hecho ensayos de ningún tipo antes. “Cuando me llamaron me sorprendió bastante, pero enseguida dije que sí porque me gusta hacer cosas diferentes”, explicaba este martes Vicente, que no descarta futuras colaboraciones. “Puede ser, nos hemos conocido y yo por mí encantado”, aseguraba.