El claustro de la catedral de Pamplona se llena de arte y diseño

Los amantes del diseño y la moda tienen una nueva cita con esta feria que inició su andadura hace seis años y que, tras su paso por Baluarte, Geltoki o la plaza de toros, ha celebrado sus tres últimas ediciones en la catedral pamplonesa, escenario que se quiere consolidar como referente para las nuevas celebraciones de Âme & Art. Así lo explica Gema Rada Aznárez, organizadora del evento, quien no concibe nuevas ferias en otros espacios de la ciudad. “A los artistas nos ofrece todo. Es una joya nuestra, no hay mejor ubicación para realzar el valor del arte y la creatividad. Las creaciones contemporáneas se dan la mano con la cultura de siglos atrás y si es una buena ocasión para que el público conozca nuestro trabajo, también lo es para que descubran este lugar”.

DISEÑO DE AUTOR

Diseño de moda, decoración, joyería de autor, artes plásticas o ilustración son algunas de las disciplinas que podrán verse en la feria. Los 50 participantes distribuirán sus stands por el claustro y el sobreclaustro de la catedral, espacio habitualmente cerrado al público, con el objetivo de dar a conocer su trabajo, sus productos y su manera de entender la creatividad y el diseño bajo las premisas de la exclusividad, la innovación y la sostenibilidad.

Bajo esta manera de concebir el proceso creativo, lo que los profesionales mostrarán serán piezas de diseño de autor, a las que solo se podrá acceder en Pamplona durante los tres días que dura la feria. “Aquí solo participan creadores que hacen todo el proceso, es decir, diseñan, crean y elaboran. No hay reventa, todo es 100% elaborado por ellos”.

Elaborar obras de autor, bien sea en ropa, joyería o mobiliario, conlleva también una forma de dar a conocer su trabajo que, en muchas ocasiones, suele ser a través de ferias. Por esta razón, Âme & Art pondrá al alcance de la mano las últimas creaciones de varias disciplinas relacionadas con el diseño y el arte procedentes de profesionales de Navarra, pero también de Barcelona, Madrid, Asturias, Zaragoza, Málaga o Bilbao. También se podrán ver las piezas de joyería que un diseñador francés elabora con acero aeronáutico. “Es una joyería muy particular, merece la pena, al igual que el rincón del mobiliario vintage que se va a instalar en el Refectorio y en el que hay muchos tesoros”.

FERIA CONSOLIDADA

El diseño de moda estará presente en una feria que, con el fin de las restricciones, ha podido congregar a un mayor número de participantes y alcanzar cifras similares a las registradas antes de la pandemia. Y en esta ocasión, las diseñadoras y diseñadores navarros tendrán especial protagonismo, como ocurre con Ione Zabalegi Nuin, una de las creadoras locales emergentes que participa en Âme& Art desde sus inicios y que empieza a ser referencia en el mundo de la moda.

La creadora cambiará su estudio en Dormitalería por la catedral ubicada en la misma calle y mostrará parte de su nueva colección, otras prendas que no ha enseñado hasta el momento y otras sopresas ya que apuesta por dar a conocer el trabajo de los creativos y creativas. “Muchas veces nos encerramos para diseñar y confeccionar y la gente no nos ve. Aunque nos movemos por redes sociales, hay que estar en contacto con el público y ver las reacciones que genera lo que estoy creando”, indica.

Junto a los expositores, el ambiente de la muestra cultural estará envuelto por la música, con una amplia programación de dj’s y una performance. También se instalará una zona de bar con la apertura de un foodtruck y una crepería, mientras que se podrá acceder al museo de la catedral, visitar la exposición Occidens o acercarse a la exposición conmemorativa del 75 aniversario de la Coronación de Santa María la Real a la que se podrá acceder desde el claustro para contemplar, entre otros objetos, la colección de joyas, las donaciones y un mantón bordado en oro.

La feria Âme&Art, que nació hace seis años, aumentará en esta edición el número de participantes, con unas cifras similares a las registradas en 2019, antes de la pandemia. Gema Ruiz considera que la feria está consolidada y que cuenta con una buena aceptación por parte del público. Así lo avalan las 6.000 personas que la visitaron en 2019 y las 4.200 que lo hicieron el pasado mes de junio con la mitad de aforo. “Hemos ido creciendo poco a poco y nos mantenemos ahí, con constancia. No es fácil, pero lo estamos consiguiendo y continuar después de 6 años es una buena referencia”. Por su parte, Gonzalo García, gestor general del Museo catedralicio, apuesta por mantener esta feria en la seo pamplonesa. “Esta tercera edición consolida la muestra. Para los artistas, tener esta feria en el marco del mejor claustro gótico de Europa en estos momentos que se conserva, le da un tono especial. El escenario justifica arte con arte para los navarros y para los que vienen de fuera. Es un arte que suma siglos con un arte muy moderno y actual. El objetivo está cumplido”.

PROGRAMA

​

​LA FERIA



Lugar: Claustro de la Catedral de Pamplona. Entrada por c/Dormitalería 5.



Días: 15, 16 y 17 de octubre



Horario: Viernes 15, de 17 a 21 horas. Sábado 16, de 11 a 21 horas. Domingo 17, 11 a 20 horas



Entrada: 2,50 € (gratuita menores de 12 años). Incluye también el acceso al museo de la seo, la exposición Occidens y la muestra sobre el 75 aniversario de la Coronación de Santa María la Real.







Artistas y diseñadores



Participantes: La muestra cuenta con 50 participantes repartidos entre el claustro y el sobreclaustro.



Claustro: La Chula, Razz, Camelia Rios, Maramor, Caramento Vintage. Not Afraid Brand, Wül, Oss, Kokora, Patricia Herran, Floconut, Isidro Díaz Joyero, Bruna y Olvido, Humana Ecoprint, Ann & Jouss, Weekend, Âlea Jewels, Miren Asiain Lora, Lavandería Brand, Lady Ceramic, Oscar Galea, IO Zeramika, Musseta Store, Korapilo, Diurna Metal Jewelry, Estrella Los Arcos y Mandarine.



Sobreclaustro: Isabel Marcha, Jenny Colibri, Imelda Aranzabe, Gonzalo Nicuesa, Aibe, Shimu, Mosstaza, La Lola de Afrika, Nkoda Joyas, Bushbuck, Mercado del 13, Caja Esmeralda, Arte se escribe con amor, Leire Garnica, Belle Lupe, LP Privaedo y Femurarte.







Actuaciones musicales



Viernes: 17 horas, Dj Txino Sound System (The Round). 20.30 horas, Trío Madrona (concierto audiovisual).



Sábado: 11 h., Dj Caribbean Beat Sound (The Room). 16 horas, Dj Göo.



Domingo: 11 horas, Colectivo Tremendo Surco. Dj Budin dj Jazzbato, dj Bergmann, dj Iñaki San, de Mikel All Ice.







Catas de vino



Lugar: Refectorio de la catedral. Viernes, 19.30 horas . Sábado, 13 y 14 horas. Domingo, 13 horas.



Inscripciones: Máximo 10 personas por cata. Inscripción previa a través de Facebook e Instagram de Âme&Art.