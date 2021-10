Marta Juániz dirige un 'Bodas de sangre' a ritmo de txalaparta

La actriz estellesa Marta Juániz vuelve a sumergirse en el mundo de Lorca con 'Bodas de sangre', una coproducción navarro-riojana en la que se estrenará como directora. “Hasta ahora había dirigido obras de pequeño formato, sólo para dos actores, y nunca me había planteado ponerme al frente de un montaje más grande. Pero cuando me propusieron la dirección de 'Bodas de sangre', me lancé a la piscina sin pensármelo”.

En este montaje, Juániz interpreta también a ‘la Madre’ de ‘la Novia’. “Para mí el mayor reto ha sido estar dentro del escenario a la vez que fuera. Eso ha sido complicado para la cabeza”, reconoce.

Juániz define 'Bodas de sangre' “como una historia tremenda de mujeres”. Para ella, hay dos personajes especialmente “potentes”: la Madre y la Novia. “La novia se siente atrapada en un mundo totalmente machista, cerrado y opresivo. Por eso su única salida es escaparse con Leonardo y afrontar lo que venga. He querido resaltar qué le mueve a esta mujer a lanzarse al abismo”, explica Juániz.

Sobre el personaje de la Madre, la actriz destaca esa “tremenda convicción interna y visceral que ella tiene de cómo deben ser las cosas”. A nivel personal, a Juániz le produce “cierta liberación” interpretar a este personaje: “Te permite sacar todo lo que hay en la tripa”.

Ese planteamiento visceral también está presente en su visión como directora: “Me he guiado por lo que me han pedido las tripas. No he sido comedida, precavida ni modosa en cuanto a lo que quiero que esta obra provoque en el público. Me he dejado llevar y ya está. Quiero que al espectador le pasen cosas, que salga removido”, cuenta.

Cuenta que ha disfrutado mucho del proceso: “A mí me vuelve loca subirme al escenario, pero casi me vuelve más loca todavía el proceso de ensayos, el crear. Eso me pone mucho”.

Cuando Juániz asumió la dirección, “el espectáculo ya estaba en marcha, pero he podido aportar cosas nuevas”. Una de sus aportaciones ha sido incorporar el sonido de la txalaparta, una idea que se le ocurrió a Miguel Munárriz, su compañero de vida y de escena, fallecido en diciembre de 2019. “Miguel y yo habíamos hablado de hacer Bodas de sangre, y él siempre decía: “Si algún día dirijo esa obra, va a haber txalaparta”, recuerda.

Esta versión también cuenta con música especialmente compuesta para el montaje. Para Juániz, el sonido de la txalaparta transmite esa carga “atávica” que tiene la obra. Además, la actriz y directora ha querido contar de nuevo con la coreógrafa Arantxa Villanueva, con quien ya trabajó en Las hijas de Bernarda. “Nos entendemos muy bien. Además, ella también está muy metida en el universo de Lorca y tiene una visión muy potente del mundo femenino”.

Villanueva se ha encargado de recrear el mundo de la Luna, un elemento al que Juániz ha querido darle protagonismo, convirtiéndola en un personaje más. “A mí me apetecía que la propia Luna bailara, y que el texto bailara con la Luna. Arantxa se ha encargado de representar a la Luna en el escenario”, detalla.

MÁS PROYECTOS LORQUIANOS

Juániz, que ya se había metido en la piel de Bernarda Alba en dos ocasiones, seguirá ligada al mundo lorquiano en sus próximos proyectos. Después de protagonizar La casa de Bernarda Alba con Carmen Portaceli y el espectáculo Las hijas de Bernarda de la coreógrafa navarra Arantxa Villanueva, Juániz volverá a meterse en la piel de Bernarda en un montaje dirigido por Fermín Cariñena que se estrenará el próximo 14 de noviembre en la Casa de Cultura de Villava. Además, protagonizará una nueva versión de Yerma dirigida de nuevo por Arantxa Villanueva.