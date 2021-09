Comienza la IV edición de Museo en Danza, el ciclo que apuesta por la danza y la creación contemporáneas

danza y la creación contemporánea vuelven a ser protagonistas este otoño en el IV edición de Museo en Danza. El ciclo, que cuenta con el apoyo del INAEM y el Ayuntamiento de Pamplona, reúne del 2 de octubre al 11 de noviembre siete propuestas de coreógrafos y compañías consolidadas y emergentes. Lay lavuelven a ser protagonistas este otoño en el Museo Universidad de Navarra con laEl ciclo, que cuenta con el apoyo del INAEM y el Ayuntamiento de Pamplona, reúnesiete propuestas de coreógrafos y compañías consolidadas y emergentes.

Teresa Lasheras, directora de Artes Escénicas y Música del MUN, ha destacado en la presentación del ciclo su mirada integradora: “El Museo tiene un compromiso con la danza desde su inauguración. Esta cuarta edición de Museo en Danza es una propuesta centrada en la danza contemporánea, de una manera clara y abierta, sin excluir propuestas contemporáneas que vienen de otras disciplinas y se mezclan de una manera muy fructífera”.

En la presentación ha participado presencialmente Igor Bacovich, director artístico y coreógrafo junto a Iratxe Ansa de Metamorphosis Dance; y de forma telemática Meritxell Barberá e Inma García, coreógrafas de Taiat Dansa, y Albert Hernández e Irene Tena, creadores de La Venidera y bailarines del Ballet Nacional de España. Precisamente la propuesta de esta última compañía, fundada en 2019, abre el ciclo este sábado, 2 de octubre, a las 19:30 horas. La propuesta es un grito al cielo por todas aquellas personas que sufren Alzheimer y por aquellas que indirectamente sufren esta desmemoria.

“Es un espectáculo de danza española, siempre asociada a la danza contemporánea. Se trata de subir al escenario el Alzheimer”, ha subrayado Hernández, quien comenzó a trabajar en esta pieza partiendo de la historia de su abuela, que sufre esta enfermedad. Por su parte, Tena ha explicado que no buscan “contar una historia cronológicamente, sino lo que le sucede a esa persona y a las que tiene a su alrededor”. Ambos coreógrafos compartirán escenario con otras cuatro bailarinas y dos cantaores, uno de ellos en el papel de Antonio, protagonista de la pieza, que refleja la estética de la España de los años 40.

DIÁLOGO ARTÍSTICO

El día 9, Taiat Dansa presenta Tres, de Ballet Triádico, una pieza en la que las coreógrafas Meritxell Barberá e Inma García exploran las posibilidades y la revolución visual, estética, espacial y performativa del Ballet triádico de Oskar Schlemmer, el gran maestro de la Bauhaus, proponiendo una pieza contemporánea. Habrá tres funciones, a las 12, 13:30, 19 y 20:30 horas. “Nos fascina el patrimonio de las vanguardias y llevamos mucho tiempo trabajando la relación de la danza con otras danzas y qué lugar ocupa, dónde está el cuerpo. Así llegamos a la idea de hacer una versión propia desde Taiat Dansa del Ballet Triádico”, detallan las coreógrafas.

En la pieza han trabajado junto a otros dos coreógrafos, Ismael Ivo y Rachid Ouramdane, y lleva al escenario a otras tres bailarinas en un entorno dividido en tres colores: amarillo, rosa y negro. “Fue un proceso muy enriquecedor, en el que todos nos adaptamos para que la pieza fuese homogénea. Pero hay tres lenguajes diferentes”, apuntan. “Nuestra defensa del cuerpo se traduce en este trabajo en que toda la escenografía y la parte visual tan potente que tiene el espectáculo está fuera, como si fuera un proyecto lúdico, pero las bailarinas tienen la libertad absoluta al entrar en ese espacio. Todo se centra en el movimiento”.

PROYECTO COLABORATIVO

El estreno absoluto de CreAcción, propuesta de Metamorphosis Dance, tendrá lugar el 6 de noviembre, a las 19:30 horas. Esta pieza se está gestando actualmente en una residencia artística en el Museo y será el resultado del proceso colaborativo en el que un grupo de personas no vinculadas a la danza están trabajando junto a la compañía, dirigida por Iratxe Ansa (Premio Nacional de Danza 2020) e Igor Bacovich. “Es un proyecto de creación, pero también de mediación y participación”, ha valorado la directora de Artes Escénicas del MUN.

En palabras del coreógrafo, “buscamos la excelencia en la danza pero dentro de un proyecto participativo, en el que colaboren personas que no están relacionadas con el mundo de la danza. Hemos seleccionado a un grupo de personas, que nos plantearon distintos temas, que estamos traduciendo junto a ellos a material coreográfico. Esta es la semilla de la composición coreográfica. Es un proyecto ambicioso que estrenaremos en poco más de un mes”. El público podrá conocer mejor el proceso y la obra en un encuentro que tendrá lugar en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra el 4 de noviembre, a las 18:45 horas.

PATRIMONIO Y FUSIÓN

La Compañía Antonio Ruz regresa al MUN el 16 de octubre con La noche de San Juan, un ballet con música de Roberto Gerhard, escenografía de Joan Junyer y argumento de Ventura Gassol que quedó inédito en 1939 por los avatares de la Guerra Civil. La pieza ha sido recuperada por la Fundación Juan March, en coproducción con el Gran Teatre del Liceu de Barcelona.

Tecnología, danza y música se fusionan en el espectáculo The hidden resonances of the moving bodies II, del Instituto Stocos, segunda parte de una serie de obras que confrontan en escena a bailarines con músicos clásicos contemporáneos, con el objetivo de explorar los principios comunes que subyacen a la creación de la danza y la música. Será el 22 de octubre.

El día 30, la Compañía Aïda Colmenero Díaz presenta 2 de noviembre. El quitador de penas. Inspirada en sendos poemas de Stella Díaz Varín (Chile) y de Radio Ensueño (España), la obra es una búsqueda de los miedos ligados a dos actos esenciales de la vida: el nacimiento y la muerte, y de cómo nos relacionamos con nuestros ancestros. Un espectáculo que nace del proyecto Ella Poema, que ha llevado a la coreógrafa a recorrer y explorar la tradición oral y dancística de distintos países africanos.

Cierra el ciclo Jesús Carmona con su Baile de bestias, el 11 de noviembre. El coreógrafo y bailarín, galardonado con el prestigioso Premio Benois al mejor bailarín y con Premio Nacional de Danza – Creación 2020, estrena esta propuesta intimista en la que da un paso más hacia su verdad artística, hacia un movimiento necesariamente primario, con la complejidad adquirida a lo largo de los años. En este viaje le acompaña Manu Masaedo, cantante y multi-instrumentista.

ENCUENTROS CON EL PÚBLICO

También Museo en Danza permite acercar las creaciones al público desde otras perspectivas a través de conferencias y encuentros. “Algunas funciones están planteadas con conversaciones al final de la representación con sus creadores”, señala Lasheras. Así, se celebrará una nueva edición de Pensamiento en danza, encuentros con el público a modo de conferencias, charlas y debates que giran en torno a las propuestas del ciclo. Asimismo, dentro del ciclo Cómo hacer cosas con... tendrán lugar las conferencias El Ballet La noche de San Juan, de Roberto Gerhard, y Las danzas tradicionales africanas.

Asimismo, el 12 de noviembre se presentará el cuarto volumen de la colección de libros Cuaderno de Creación, protagonizado por el proyecto A puerta cerrada y su coreógrafo, Jon Maya, director de Kukai Dantza.

Museo en Danza:

2 de octubre, 19:30 horas: Hilo roto. La venidera. Entradas: 26, 24 y 22 euros.

9 de octubre, 12, 13:30, 19 y 20:30 horas: Tres, de Ballet Triádico. Taiat Dansa. Entradas: 16 euros.

16 de octubre, 19:30 horas: La noche de San Juan. Compañía Antonio Ruz. Entradas: 30, 28 y 26 euros.

22 de octubre, 19:30 horas: The hidden resonances of the moving bodies II. Instituto Stocos. Entradas: 26, 24 y 22 euros.

30 de octubre, 19:30 horas: 2 de noviembre. El quitador de miedos. Compañía Aïda Comenero Dïaz. Entradas: 18, 16 y 14 euros.

6 de noviembre, 19:30 horas: CreAcción. Metamorphosis Dance. Entradas: 26, 24 y 22 euros.

11 de noviembre, 19.30 horas: Baile de bestias. Jesús Carmona. Entradas: 26, 24 y 22 euros.

Cómo hacer cosas con…:

15 de octubre, 19 horas: Cómo hacer cosas con... El Ballet “La noche de San Juan” de Roberto Gerhard. Entrada libre previa retirada de invitación en web o taquilla hasta completar aforo.

28 de octubre, 19 horas: Cómo hacer cosas con...Las danzas tradicionales africanas. Entrada libre previa retirada de invitación en web o taquilla hasta completar aforo.

Pensamiento en Danza:

20 de octubre, 19 horas: Cuerpos sonoros: sobre inteligencia artificial y movimiento. Entrada libre previa retirada de invitación en web o taquilla hasta completar aforo.

4 de noviembre, 18:45 horas: Investigar bailando: el proceso de creación como archivo. Entrada libre previa retirada de invitación en web o taquilla hasta completar aforo.

12 de noviembre, 19 horas: sesión dedicada a Jesús Carmona. Entrada libre previa retirada de invitación en web o taquilla hasta completar aforo.