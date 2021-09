La Asociación Navarra de la Industria Musical reclama ayudas directas al sector

Asociación Navarra de la Industria Musical (ANAIM) ha pedido este miércoles en el ayudas extraordinarias y directas que permitan a la música en vivo y en directo mantener la actividad, que aseguren la viabilidad de las empresas y autónomos del sector tras la pérdida de hasta un 80% de sus ingresos durante la pandemia. Laha pedido este miércoles en el Parlamento que permitan a la música en vivo y en directo mantener la actividad, que aseguren la viabilidad de las empresas y autónomos del sector tras la pérdida de hasta un 80% de sus ingresos durante la pandemia.

En este sentido, Mario Cornago ha subrayado que ANAIM vive "un delicado momento" tras la crisis de la covid, que necesitó "una respuesta sin precedentes para la supervivencia" aunque hoy "por fin parecen acabar las restricciones", pero "sigue habiendo una crisis latente" y eso requiere de la colaboración público-privada.

Ha reclamado así "un plan de contingencias para el sostenimiento del sector y ayudas directas de carácter extraordinario hasta la recuperación de la normalidad" para "garantizar la viabilidad de empresas y autónomos excluidos de las ayudas covid o para los que el importe ha sido insuficiente", ha dicho.

Y ha añadido que hace falta "una ayuda directa e inminente" porque son "un tejido empresarial muy tocado" y una campaña para incentivar el consumo de música en todas sus manifestaciones .

Javier Muruzabal ha asegurado por su parte que el sector vive "un estado de emergencia" a pesar del esfuerzo realizado por las distintas administraciones durante la pandemia, algo que el sector agradece aunque "la reactivación necesita una red de seguridad que permita la supervivencia estructural".

Con este objetivo ha reclamado un paquete de ayudas específico para la música en vivo como en otras comunidades y países, apoyo para las salas, ayudas de rescate, ampliar las líneas de subvenciones, mejorar las desgravaciones fiscales, más presupuesto para Cultura hasta llegar al 1,5%, y un cluster de la música porque éste es un sector que genera economía y beneficios para la marca Navarra.

Rudi Goroskieta ha recordado que ANAIM se constituyó por una pandemia que ha demostrado que "la música es un valor imprescindible y un bien social", por lo que ha agradecido a las instituciones que les hayan atendido y demostrado unidad en torno a la cultura, un sector que "hace que la rueda gire".

Pero ha advertido que otros sectores "se están reactivando" y mientras el de la música en vivo "sigue ahí sin protestar" a pesar de que "las ayuda de las que tanto se han hablado no llegan" y "no podemos ser los paganos tras un máster en acatar las órdenes forales de la pandemia y por tanto artífices de que no haya habido rebrotes" en conciertos ni eventos en Navarra.

"La música les necesita a todos ustedes", ha subrayado, y pedido ayuda para no tener que ir a la plaza del Castillo a cantar Help, "aunque si hace falta lo haremos", y para que "nadie les tenga que cantar 'Oye chico, no me sirvas para nada'", al tiempo que les ha apuntado que por su parte "no hay tregua".

Escuchadas sus opiniones todos los grupos han reconocido el papel y el valor de este sector para la cultura y la actividad económica, y reconocido también que no han recibido como otros ayudas directas para paliar las consecuencias de la pandemia, por lo que han apostado por medidas que permitan corregir esta situación.