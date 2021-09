A la venta un cupo limitado de entradas para el concierto de Rozalén en Pamplona

reajuste de la producción y montaje de infraestructuras para el concierto de Rozalén del próximo 16 de octubre para el que se agotaron las entradas en apenas unas semanas, este viernes sale a la venta un cupo limitado de entradas de grada. La venta exclusiva de dichas entradas se realiza a través de la web Debido alde infraestructuras para el concierto dedel próximopara el que, este viernes sale a la venta un. La venta exclusiva de dichas entradas se realiza a través de la web www.navarrrarena.com

A pesar de la flexibilización de las medidas respecto a aforo, el concierto se celebrará siguiendo las medidas anti Covid anunciadas en su momento: aforo reducido, asiento preasignado y distanciamiento social.

Rozalén regresa a Pamplona para presentar junto a su banda 'El árbol y el bosque', su cuarto álbum de estudio. Aclamado por público y crítica a partes iguales; este seguramente represente el trabajo más introspectivo de la cantautora, considerada uno de los principales referentes en el género de la canción pop y de autor.

De este álbum se extraen composiciones tan brillantes y enérgicas como 'Este Tren' o 'El día que yo me muera', temas de marcado corte social como 'Loba' o 'La Línea' y, por supuesto, cantos feministas como 'El paso del tiempo' o 'Que no, que no' (Goya a 'Mejor Canción Original’).

'Y Busqué' es uno de los temas centrales del disco; canción que resume a la perfección el concepto del disco: "Es un viaje interior, un intento de búsqueda de respuestas al sentido de las cosas, de la Vida, un ‘por qué estoy yo aquí’. Al final la respuesta se hace clara en soledad. Siempre buscamos fuera lo que nace dentro...", explica la artista.