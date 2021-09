Nil Moliner, músico: “Nos gusta ser parte de una generación de nuevos artistas”

A sus 28 años Nil Moliner lleva una carrera ascendente que ha sufrido con la pandemia el mismo parón que otros muchos músicos de su generación que están ocupando posiciones de primera línea en la escena actual de la música popular. De hecho iba a estrenar Bailando en la batalla, su primer disco de larga duración en Pamplona en marzo de 2020, pero ese concierto se fue aplazando en varias ocasiones, hasta hoy. Compositor y multi instrumentista (toca la guitarra, piano, acordeón, bajo, batería, trompeta y varios instrumentos de percusión) está preparando ahora el que va a ser su segundo trabajo en solitario y que quiere publicar en el plazo de un mes con el título de Un secreto al que gritar. Junto con Rayden lanzó el single Tal vez, que logró enorme éxito con su letra que denuncia lo que sufren las personas que tienen que cruzar el mar para lograr acercarse a una vida mejor. Ha estado muy vinculado como compositor a varios temas que han interpretado participantes de OT (Alfred, Natalia Lacunza, Miki Nuñez) para Eurovisión.

¿Cómo gestionó emocionalmente su ascenso antes de la pandemia?

Todo fue súper rápido. A veces sentí un poco de vértigo, no por el reto y el trabajo -confió en los profesionales con los que trabajo- sino por ser capaz de enfrentarme a ello y disfrutar lo que supone. Esa rapidez no te deja sentarte a pensar cómo vives las experiencias. Pero realizar conciertos con tu banda, dedicarte a la música, es lo que cuenta y hace que lo negativo no de je huella.

¿Su disco Bailando en la batalla ha cumplido sus expectativas?

Lo tenía escrito desde antes de que se publicara en 2020. Lo fuimos lanzando canción a canción porque de esta manera mimamos más las canciones y el público les ha dado la importancia que se merecían. Son trocitos de mí en los que me he desnudado sobre situaciones vividas y otras que me han contado. Para mí la vida es la batalla y la batalla es la vida en la que bailas, sonríes e intentas pasarlo bien, que aquí solo estamos un ratito. Toda mi vida la he vivido en un tono muy optimista. Para mí esa es la clave respecto a cómo se debe afrontar la vida.

¿Le han molestado que le pongan etiquetas?

No. Entiendo que tengan que existir porque somos una sociedad que necesitamos la inmediatez y la definición rápida para vivir mejor, lo queremos todo hecho. No me molesta que me pongan un etiqueta en mi música. No sé lo que haré mañana porque me dejo guiar por el corazón. No me quiero hipotecar a nada. La música es libertad.

¿Vivir la pandemia le ha resultado más complejo como persona o como artista?

Como artista me ha afectado mucho, ya que estábamos desarrollando mucho trabajo y actividad junto a toda mi banda y mi staff. No lo llevé nada bien. Como persona ha sido un reto enfrentarnos a esta pandemia… imagino que como al resto de las personas.

¿La pandemia le ha dejado ser creativo?

Para nada… Yo necesito vivir para escribir y durante el confinamiento y parte de la pandemia hemos podido vivir pocas cosas encerrados en casa.

¿Ve a la gente que asiste a sus conciertos con la misma actitud vital que antes de la pandemia?

¡Sí! La gente tiene muchas ganas de salir, ganas de emocionarse y dejarse llevar. Ya no recordamos cómo era antes. ¡Y estamos felices reencontrándonos!

Muchos artistas están viendo ahora la música de forma diferente respecto a los planteamientos que tenían antes de a dónde y cómo llegar… ¿Cómo los ve Nil Moliner?

Nada ha cambiado. ¡Sigo entendiendo la música igual que antes, mantengo las mismas aspiraciones! Trabajamos con emociones. La música me ha ayudado a curarme de muchos problemas que tuve, como la ansiedad. Hay que agradecer muchísimo que la gente siga comprando música y acudiendo a conciertos.

¿Se siente parte de una generación de nuevos artistas?

Sí. Hay conciencia y nos gusta. Es algo esperanzador.Amamos lo que hacemos y entre nosotros nos llevamos bien. Respetamos y admiramos a las generaciones anteriores. Compartir conciertos, contárnoslo todo...nos gusta mucho. Es muy bonito encontrarnos en festivales, en promos y asistiendo a conciertos de otros.

¿Sus nuevas canciones parten de otros planteamientos vitales que las del primer disco?

Creo que sí, porque es un disco muy meditado. Cada letra, cada acorde... me han removido emocionalmente. Es un disco que he mimado bastante más.

En el concierto de Pamplona ¿qué va a ofrecer en cuanto a repertorio, puesta en escena, etc?

Eso es un secreto que dejo escondido para la gente que venga. Me gusta sorprender y que mis conciertos sean un viaje de emociones para desconectar del mundo y reconectarse con uno mismo y con el resto de gente del concierto.