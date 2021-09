Iñigo Ceballos: "No hay necesidad de producir nuevos tejidos si ya existen"

Iñigo Ceballos Marzo, natural de optan a la primera edición del premio Allianz Ego Confidence in Fashion, que se conocerá hoy y que tiene como premio asesoramiento empresarial y la opción de poder desfilar en la próxima pasarela de Madrid. , natural de Lodosa , creó en 2013 su propia marca de moda, Enneges, “que es una forma primitiva del nombre Iñigo”, cuenta. En 2019, se incorporó su hermana, Carolina, a la marca y a crear diseños en su taller de Lodosa. Ellos son una de las 15 marcas que participan este año en el salón de exposición Allianz Ego de lo que antes era la pasarela Cibeles (ya lo hicieron en 2019) y, que se conocerá hoy y que tiene como premio asesoramiento empresarial y la opción de poder desfilar en la próxima pasarela de Madrid.

¿Cómo se siente al participar con Enneges en el salón de exposición y optar al premio?

Muy contentos e ilusionados. Ya habíamos estado otras veces, pero esta vez hemos notado cambios muy buenos. Hemos visto que Allianz tiene la intención de profesionalizar y dar un impulso a los creadores, enfocarlo de una manera más profesional o más viable, que sea un proyecto empresarial, no solo una marca de ropa.

¿Qué supondría para Enneges ganar el premio y poder desfilar el año que viene?

Sería increíble. Sobre todo porque es un premio que a todos los niveles nos vendría genial, sobre todo el asesoramiento empresarial. Esa parte es la que más nos gusta tanto a mi hermana como a mí, porque quizá es la parte que menos controlamos nosotros.

¿Enviaron algún diseño o colección específica?

Presentamos algunas prendas nuevas que hicimos ex profeso para este dossier. Dos chaquetas con mangas kimono, con el hombro muy caído, y empleamos por un lado tela de gabardina en una de ellas y en otra utilizamos denim. Somos una marca de moda upcycling (reciclaje de prendas), entra dentro de nuestro trabajo darle una nueva vida a las prendas. Deshaciéndolas, por ejemplo. Esas prendas son las que ahora se pueden ver hasta el domingo. También hemos hecho unas prendas pintadas a mano. Hemos reciclado tejidos que ya teníamos en el taller, en lugar de buscar nuevos.

¿Reutilizar prendas, es lo que les diferencia de las demás propuestas que se presentan al premio?

Sí. Nuestra marca es upcycling, empleamos materiales que proceden de distintos sitios. Pero están producidos y hechos, por ejemplo, en fábricas que han cerrado, de recortes sobrantes de excedentes de otras marcas... Todos los materiales no se compran nuevos, sino que son recuperados de donde estén. Hay investigación porque hay que buscar los tejidos.

Entonces, ¿las prendas creadas son piezas únicas y exclusivas?

Exacto. Esa es otra de las cosas que ofrecemos. Tenemos una serie de modelos de patrones, pero como siempre se emplean pantalones, por ejemplo, para las cazadoras, los deshacemos específicamente y no queda el resultado igual. Cada cazadora es distinta la una de la otra, y todas las prendas. No solo hacemos upcycling a partir de prendas, sino otros tejidos que pueden estar olvidados en un almacén. Esos tejidos generalmente son muy escasos, no hay mucho material. Y hacemos tiradas muy pequeñas de cuatro o tres prendas.

¿Las prendas están realizadas a mano?

Sí. Hacemos todo en nuestro taller de Lodosa de principio a fin. Todo el proceso, desde elegir los materiales hasta el diseño.

¿Cómo influye la tecnología en ese proceso manual y artesanal?

Nos hace estar conectados con el resto del mundo, porque estamos en un pueblo. Es una forma de comunicarnos, pero el resto es artesanal.

¿Enneges nació con estos valores, o ha evolucionado?

Nació en 2013, y estaba solo. Pretendía hacer una marca de ropa que tenía cosas en común con ahora más a nivel estético, más que con la filosofía. Inconscientemente lo hacía, porque reutilizaba materiales. Cuando se incorporó mi hermana en 2019 lo definimos mejor. Se produjo ahí el pistoletazo de salida para el modelo upcycling. Porque no hay necesidad de producir nuevos tejidos cuando ya en el mundo existen, simplemente hay que encontrarlos.

¿Hoy día tiene más notoriedad estar en redes que en pasarelas?

En las redes. La pasarela es, quizá, para gente especializada o que le interesa la moda. Pero con las redes sociales llegas a más gente

¿Es importante que se visibilice la sostenibilidad en la pasarela?

Sí. Plantea una visión diferente de lo que es la moda sostenible porque antes se asociaba a un tipo de ropa concreta, sino a ropa más sencilla o sobria. Pero se pueden hacer prendas bonitas e interesantes, además de sostenibles.