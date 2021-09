El Kanka: “Lo único que busco es vivir dignamente de la música”

El Kanka ha salido airoso artísticamente de la pandemia. Lo califican como uno de los cantautores eclécticos que ha renovado el género. Su primera publicación en 2011 se tituló Más triste es robar. Le siguieron Lo mal que estoy y lo poco que me quejo (2013) con el que logró el espaldarazo popular, El día de la suerte de Juan Gómez (2014), De pana y rubí (2015) y El arte de saltar (2018) que ha sido su disco más vendido.

El 1 de febrero de 2020 ofrecía el súper concierto en el Wizink Center de Madrid y poco más de un mes después llegó el vacío con la pandemia ¿Sintió vértigo?

Sí... Pero por lo mismo que nos dio vértigo y miedo a todos, no por los conciertos. Yo, la verdad, venía de muchos años de no parar y me vino hasta bien el confinamiento.

Un encierro en el que compuso Sabéis quiénes sois dedicada a todos los que estuvieron solos en el confinamiento… ¿La pandemia le ha dejado ser creativo?

Afortunadamente sí. No suelo tener muchas crisis creativas y por lo general siempre estoy con alguna idea entre las manos, pensando en canciones y proyectos.

Muchos artistas entienden ahora la música de forma diferente sobre a dónde y cómo llegar… ¿Cómo lo ve El Kanka?

Yo no soy muy ambicioso respecto a lo que quiero conseguir con la música. Lo único que busco y siempre he buscado es vivir dignamente de esto. He tenido la enorme suerte de poder trabajar bastante, incluso en esta época pandémica. Sólo puedo agradecer al universo el privilegio de estar en mi situación y tratar de estar a la altura de las circunstancias en el futuro haciendo lo que me gusta.

¿Por qué esta gira se titula Payaso, el rescate?

Payaso es el nombre de una canción con la que me identifico mucho. Fue el nombre de la gira que íbamos a hacer en 2020, frustrada por el confinamiento. En la desescalada hice una gira a voz y guitarra, pero este año volvemos con todo el equipo, y de alguna forma rescatamos esa que no pudo ser, de ahí lo del “rescate”.

Su canción El fin del mundo… ¿ha sido una forma de transmitir ironía sangrante?

Es una forma amable y divertida de contar algo muy duro y muy real. La sensación de que nos estamos cargando el planeta es recurrente, y tenía en mente describir un paisaje apocalíptico de un futuro no tan lejano.

Hace un tiempo dijo: “Decidí buscar la belleza a través de la música, porque la verdad me parece inalcanzable”. ¿Sigue pensando lo mismo?

Sí, pero se llega a muchas verdades (subjetivas) también a través de la música, incluso -o quizá especialmente- aunque uno no se lo proponga.

¿Ve a la gente que asiste a sus conciertos con la misma actitud vital que antes de la pandemia?

La gente ahora valora mucho más la música en directo. Había muchas ganas de disfrutarla y se nota. Antes ya tenía un público efusivo, pero diría que ahora lo es aún más.

¿Sigue con la idea de publicar un nuevo disco al final de 2021?

Lo hemos retrasado. Entramos a grabar el año que viene.

Las nuevas canciones que está componiendo, ¿parten de otros planteamientos vitales?

Uno siempre va evolucionando, y las canciones también. Me imagino que mantengo mis pequeñas obsesiones y trataré temas parecidos, pero quiero pensar que cada canción nueva va a partir de algo distinto, como parte del proceso de aprender y crecer en la vida.

En el concierto de Pamplona, ¿qué vs a ofrecer en cuanto a repertorio, puesta en escena…?

El repertorio es variado. Hay canciones de todos los discos y alguna de las que he lanzado como single durante el confinamiento. Justo ahora acabamos de cambiarlo un poco, porque estábamos un poco aburridos y creo que funciona muy bien. En el escenario somos 6 (12 en total contando a las personas del equipo técnico). El concierto es bastante dinámico y divertido, aunque eso lo tiene que decir el público... Pero que no queda duda de que nosotros lo vamos a dar todo, como hacemos siempre.