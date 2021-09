'Sangre Bárbara', un cómic de Conan con sello español

Conan, el mítico personaje creado por el escritor estadounidense Robert E. Howard, cuenta ya con una historia imaginada, dibujada y coloreada exclusivamente por artistas españoles, 'Sangre Bárbara', de la que se ha efectuado una primera tirada.

El malagueño Juan Antonio Torres, guionista y editor de tebeos con larga trayectoria y más conocido en este campo por El Torres, es el artífice del guión que ha dado nueva vida al personaje en una trama madura y oscura que, según ha explicado en una entrevista, abre nuevas perspectivas sobre su identidad.

Junto a El Torres han colaborado el dibujante gaditano Joe Bocardo -ambos ya habían trabajado juntos previamente- y la barcelonesa colorista profesional Manoli Martínez, que ha hecho uso de una paleta reducida de 48 tonalidades, "como en los cómics antiguos", para mantener un "tono sombrío".

'Sangre Bárbara' es un homenaje a la obra de Howard, en ella se encuentran guiños y referencias a las historias originales del estadounidense: Conan es rey de Aquilonia, Zenobia ha fallecido y el hijo de ambos -también de nombre Conan- combate a "los pictos" en una trama que continúa el desenlace de "Más allá del río negro".

El relato de El Torres contiene mucho diálogo, no es un tebeo de peleas continuas, aunque haya escenas violentas, sexo y desnudos; pero -según explica- no se incluyen de forma gratuita, sino por el desarrollo de la trama: "No es el típico cómic de Conan con una chica agarrada a la pierna y un brujo malo".

"Quizá lo que haya escrito anteriormente tenga una repercusión más impactante en según qué círculos, pero yo siempre he sido de la fantasía, espadas y brujería y el culpable de eso ha sido Conan. Todos los que hemos leído a Conan, hemos fantaseado con alguna historia y bueno, esta es la mía", confiesa el guionista.

El cómic narra la historia de un rey bárbaro envejecido, cansado de su deber con el reino y decaído por la muerte de su esposa y se ofrece un tratamiento más profundo con intención de conseguir varios niveles de lectura, es un relato de aventuras, de problemas generacionales y sobre la depresión.

Una de las novedades de 'Sangre Bárbara' es presentar -de manera diferente a la conocida- al descendiente de Conan, del que El Torres precisa que "solo es mencionado en los apuntes de Howard y en los cómics solo se ha desarrollado como clónico del padre, un bárbaro".

En esta historia se encuentra a un príncipe heredero del trono criado en palacio por su madre Zenobia. "Si Conan representa todo lo que es la barbarie, que curiosamente acaba desarrollando una civilización; su hijo es la civilización pura y dura", comenta el guionista.

El Torres destaca que "hay dos viñetas que definen muy bien al hijo, está con sus soldados y empiezan a hablar sobre las habilidades de exploración de su líder, su manejo del lenguaje 'picto' y alguno menciona: ¡Claro, es que es hijo de Conan!", a lo que el personaje responde: "No, es que he estudiado".

El cómic, publicado por Karras Cómics, tendrá una segunda tirada y esperan que haya una tercera.

El Torres ha anunciado que quiere hacer una trilogía de personajes de Robert E. Howard y tras esta historia de Conan, le seguirá otra de Solomon Kane, mientras que la tercera no lo desvela aún, será sorpresa.