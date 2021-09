José Luis Perales llena de nostalgia el Navarra Arena

José Luis Perales llenó el Navarra Arena de nostalgia en el primero de los dos recitales que ofrecerá en el polideportivo pamplonés en el marco de su gira 'Baladas para una bienvenida', aunque en el cartel se puede ver que la palabra 'bienvenida' sustituye a 'despedida', como si la intención hubiera sido que esta gira hubiera sido la última del cantante conquense, que el próximo mes de enero cumplirá 77 años. Perales se despedía del público de Pamplona a las diez menos diez, y éste le respondía, puesto en pie, con una ovación de dos minutos.

Perales comenzó con una invitación a la nostalgia: "Gracias por venir a compartir esta noche de música, emociones y de reencuentros". Y arrancó las primeras ovaciones del público con Me llamas y versos como "y me has pintado la sonrisa de jazmín", y continuó con Sí, otro de sus grandes éxitos.

Aunque entre 1977 y 1983 actuó en las verbenas sanfermineras, especialmente en Larraina, no había tenido tiempo de conocer la ciudad. "Tengo que deciros que he paseado por primera vez en esta ciudad... me da mucha envidia lo limpia que está y lo bella que es. Y no estoy haciendo la pelota. Han sido muchos años y no había tenido la oportunidad...", recordaba desde el escenario.

Continuó con canciones como Quisiera decir tu nombre y El amor con un sonido que apostaba por dibujar muy bien los diferentes planos sonoros y con todo el acompañamiento instrumental y dejando su voz en un gran primer plano sonoro. En Y te vas el teclista invitó a que el público siguiera el ritmo con los brazos de izquierda a derecha y cantara los versos "y tú te vas... Que seas feliz... Te olvidarás de lo que fui..."

Siempre estuvo iluminado por un foco que le acompañaba constantemente. Al fondo tenía una estructura de pantallas en varios niveles verticales que sirven como fondos geométricos iluminados en colores básicos o como zonas de proyecciones donde le acompañan tanto imágenes figurativas como otros reales de paisajes de naturaleza. Una combinación elegante y agradable...

Perales rindió homenaje también a su carrera como compositor, anterior y en ocasiones más importante de la que ha tenido como cantante. Al interpretar Me llamaban loca, que compuso para Mocedades, contó que él solo quería haber sido autor porque le daba muchísima vergüenza actuar en público y que antes de salir al escenario miraba entre bambalinas y si había poco público se sentía mucho mejor. A este tema le siguieron otros que se hicieron famosos en diferentes voces como Por qué te vas (Jeannette), Pensando en ti (Isabel Pantoja), Qué no daría yo (Rocío Jurado) o Frente al espejo (Raphael). En algunos de estos temas dio descanso a sus siete músicos y cantó acompañado solo de su guitarra.

Amada mía, Canción de otoño, Gente maravillosa, Que canten los niños encaminaron el concierto hacia su final con Balada para una despedida. Después, y fuera de programa, más grandes éxitos: Un velero llamado libertad, Y cómo es el y Te quiero, la última de las propinas después de una hora y cuarenta minutos de recital.

Era el primero de los dos conciertos que tenían que haberse celebrado en Baluarte, pero que, al haberse agotado las entradas en el auditorio pamplonés, y para respetar las medidas de seguridad impuestas por la pandemia, se han trasladado al Navarra Arena, escenario para el que salió a la venta un nuevo bloque de entradas. El segundo de los recitales será este domingo 5, también a las 20 horas.

Ese cambio de escenario se tradujo en incomodidades para los asistentes. A las 19:30 había unas sesenta personas que hacían cola con entradas para el Baluarte que tenían que cambiar por nuevas localidades en el Navarra Arena, con una sola persona para atender la taquilla. Pocos minutos antes de las 20.00 el proceso se agilizó y cuando se apagaron las luces para que empezase el concierto, a las 20:05, casi todo el mundo había conseguido ocupar sus asientos.