Japón visita Navarra este fin de semana

Realizar baños de bosque, colgar deseos en un árbol como si fuera el festival Tanabata, aprender japonés o ver una demostración de kendo son algunas de las actividades que se podrán realizar desde hoy hasta el domingo en Pamplona.

decimoctava edición del Festival de Anime de Navarra, que se celebrará desde hoy hasta el domingo con películas, series, conferencias y diferentes actividades. Las sedes donde tendrán lugar serán el Planetario de Pamplona y los cines Golem Yamaguchi. La entrada a las actividades del Planetario son gratuitas y están sujetas a un aforo, aunque no se requiere invitación previa. Para las entradas de Golem Yamaguchi es necesario adquirir entradas en taquilla o en su página web https://www.golem.es/golem/ciclos/golem-yamaguchi/609.

NOVEDADES Y CLÁSICOS

Durante la presentación, Javier Armentia -director del Planetario de Pamplona- y Blanca Oria -organizadora del festival- adelantaron que el programa era “variado y pensado para todos los públicos”. En cuanto a las películas que se podrán ver en Golem Yamaguchi, el criterio de selección ha sido “la novedad”, explicaba Oria. “Habrá estrenos de los últimos meses. Como ha habido un vacío por la pandemia, nos viene bien para que muchas de estas películas sean de estreno en Pamplona”, señalaba Blanca Oria.

También hay clásicos como Lupin III: The First, que es animación 3D, My Hero Academia o Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna. Pero también se podrán visualizar películas que estuvieron en el Festival de Sitges; como Seven Days War o Hello World.

UN PROGRAMA VARIADO

En el Planetario habrá conferencias, algunas con ponentes in situ o a través de una videollamada. Sin embargo, la idea de esta edición es que “la gente salga de casa y el público pueda volver a las salas”, apuntaba Blanca Oria.

Distribuidores de animación como Manu Guerrero o José Luis Puertas hablarán en el Planetario, y este año la creadora de contenido Dinnan Alarcón volverá a Pamplona para hablar de Cosplay en Tik Tok. También habrá otra sobre el jardín japonés, la idea del espacio y el tiempo. “Nos parecía interesante que Menene Gras, responsable de Casa Asia en Madrid, hablase sobre el espacio y el tiempo en un jardín japonés y tras la charla, la gente pudiera pasear por el que tenemos aquí fuera del Planetario”, exponía Blanca Oria.

También se colgarán deseos en el árbol que hay en el jardín de la Galaxia y la Asociación Kensaikai hará una exhibición de kendo. Además, el artista pamplonés Javi Roldán PIN realizará en directo un mural, y todo aquel que quiera puede acercarse para ver cómo lo hace. Javier Armentia y Ana Zambrano hablarán sobre las estrellas y se podrá observar el cielo en Japón en la Cúpula del Planetario. Keiko Suzuki impartirá una clase para aprender japonés.

“Este Festival de Anime de Navarra va a ser de transición, demostrar que seguimos ahí y que los aficionados siguen ahí. Tendremos que retomar las cosas y vamos a ser capaces de reinventarnos”, anticipaba la organizadora del festival.