Inés Bacán y Antonio Moya han sido los protagonistas este viernes por la tarde en el Palacio del Condestable dentro delDolores La Agujetas. El concierto se enmarcó dentro del ciclo gratuito 'Calles, balcones y patios', que pretende acercar el flamenco a lugares como el Palacio del Condestable, el balcón del Ayuntamiento de Pamplona o el Palacio de Ezpeleta. Aunque ha comenzado a las 19 horas, media hora antes ya había lista de espera para poder entrar, ya que el aforo era reducido. han sido loseste viernes por la tarde en eldentro del festival Flamenco On Fire 2021. El palacio se convirtió por un momento en una corrala e Inés Bacán ha emocionado a todos los presentes. Entre ellos, ha habido una invitada especial que la animaba y le hacía palmas,. El concierto se enmarcó dentro del, que pretende acercar el flamenco a lugares como el Palacio del Condestable, el balcón del Ayuntamiento de Pamplona o el Palacio de Ezpeleta. Aunque ha comenzado a las 19 horas, media hora antes ya había lista de espera para poder entrar, ya que el aforo era reducido.

Un grupo de amigas tuvo suerte y han podido ocupar cuatro plazas en el patio. Se trata de María Jesús Sanz Sanz (Aoiz), Lourdes Ramajo Hidalgo (Guetaria), Rosa Mari Carasa Lete (San Sebastián) y Ana Irazola Montes (San Sebastián). Para María Jesús Sanz Sanz y Lourdes Ramajo Hidalgo fue el primer concierto de Flamenco On Fire, pero para sus dos amigas no. “Ellas llevan ya ocho años viniendo”, comentaba entre risas Lourdes Ramajo. “Nos gusta mucho el flamenco”, añadía. Su compañera de silla, María Jesús Sanz, decía que para ella Condestable era un lugar especial en el que se podía celebrar un concierto de este tipo “por el decorado tan bonito y por la cercanía del sitio”. Van a vivir “un fin de semana intenso de flamenco”, señalaban, porque se han apuntado “a todo lo que hemos podido del Flamenco On Fire”. Pasarán por Ezpeleta y también por Baluarte para disfrutar de los conciertos que quedan este fin de semana.

A su derecha se encontraban sentadas Rosa Mari Carasa Lete y Ana Irazola Montes. “Somos aficionadas al flamenco y vivimos a una hora de aquí. El festival trae a los mejores, así que hemos venido”, sentencia Ana Irazola. Ambas decían que dejan “siempre un hueco” en sus vacaciones para poder venir al Flamenco On Fire a Pamplona. Siempre juntan a “un grupo de personas para poder disfrutar del fin de semana”. El concierto que más les apetece disfrutar es el de Pansequito porque, en opinión de Ana Irazola, “es el concierto estrella de este año, aunque luego disfrutamos todo”.

Gemma Artica Zurano (Pamplona) y Mariam Seoane Rodríguez (Galicia) fueron de las primeras en entrar a la corrala. “Nos gusta el flamenco y pensamos que un festival como este en Pamplona es una oportunidad para disfrutar de este tipo de música”, explicaba Gemma Artica. “Hemos venido por el contexto, para escuchar aquí flamenco. Nos gusta y soy de Galicia, aunque llevo un año viviendo aquí, pero me parece una buena oportunidad encontrarme con esto”, destacaba Mariam Seoane. Gemma Artica va a llevar a su hijo, “que es pequeñito”, al espectáculo para niños On Fire Kids que se celebrará este sábado a las 13 horas en Baluarte. El concierto que más le gustó de todas las ediciones a las que ha asistido, fue un concierto de Farruquito por “la fuerza que desprendía y el espectáculo tan bonito que ofreció, donde hablaba de su familia y salió su hijo a bailar. Fue muy especial. El baile flamenco me parece que tiene mucho magnetismo”, describía.