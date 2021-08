Israel Fernández: “Intento aprender de cualquier artista”

Pansequito y Antonio Reyes y a los guitarristas Miguel Salado, Dani del Morón y Diego del Morao. Su último álbum, que compuso durante la pandemia, se titula Amor y ha contado con Diego del Morao que le acompaña a la guitarra y se encarga de la producción. Además participan Yelsi Heredia en los arreglos de cuerda y El Guincho en la electrónica. El coro lo componen niños de las 3000 Mil Viviendas de Flamenco on Fire en 2018 actuando en el blacón del rejuvenecer el cante antiguo -cantes que se interpretaban hace 70 y 80 años- para dotarlo de elementos nuevos y hacerlo llegar a la afición actual. Un recital que reúne en el escenario a dos cantaores como sony a los guitarristas. Su último álbum, que compuso durante la pandemia, se titula Amor y ha contado con Diego del Morao que le acompaña a la guitarra y se encarga de la producción. Además participanen los arreglos de cuerda yen la electrónica. El coro lo componen niños de lasde Sevilla (Rocío, Antonio, Lela, Lele y Juanito) gracias a la colaboración de la Fundación Alalá y Los Fuera de Serie. Israel estuvo enen 2018 actuando en el blacón del Ayuntamiento de Pamplona y en el tablao del Hotel Tres Reyes. También en 2019 en la sala Cavas. En su propuesta desea-cantes que se interpretaban hace 70 y 80 años- para dotarlo de

Vuelve a Flamenco on Fire en una noche de cantaores y guitarristas realmente especial.

Estoy muy contento y feliz por protagonizar en parte esta noche tan bonita. Para mí es un gran honor compartir el escenario con estos maestros.

¿Cómo va a preparar este recital?

En el escenario me dejo llevar por la inspiración. No tengo previamente nada preparado. Es lo que hago habitualmente y lo voy a hacer más aún si cabe en este concierto porque el espectáculo que hacemos se llama Libertad, y desde la libertad del corazón me moveré.

¿Va a aprovechar para presentar alguno de los cantes de Amor, su último disco?

Algo cantaré del último disco. Pero de verdad que yo me muevo pura y llanamente por la inspiración. Me subo al escenario y según veo la respuesta del público, la energía que me aporte, y según como me veo yo ese día, canto de una u otra manera.

Hablando de su último disco, Amor, es por primera vez autor de la música y de las letras. ¿Cómo se ha inspirado para escribirlas?

La verdad es que ha ido surgiendo y fluyendo de una manera muy natural. Escribía, por ejemplo, después de volver un día de pasear tras levantarme por la mañana, en lo que iba viviendo en el día a día, o después de haber estado en una fiesta y me venían las notas a la mente haciendo una melodía. Para cuando me quise dar cuenta ya tenía el disco en el móvil. De ahí fue la base para grabar y después el disco. Le puse de título Amor para expresar el cariño y el amor que siento por este arte.

¿Cómo ha vivido la pandemia?¿Le ha dejado espacio para su parte artística y creativa?

Han sido momentos difíciles porque no hemos podido disfrutar de la libertad, nunca mejor dicho, para poder estar con el público. El público es nuestra vida, nuestra gasolina. Cuando a uno le quitan libertad, le encierran en un cuarto y no puede salir, lo mejor es tranquilizarse, enfocarlo en positivo. He aprovechado todo ese tiempo para componer, escribir, cantar… Aunque sin duda había momentos en los que me agobiaba. Pero el flamenco y el cante son mi vía de escape. Si me siento alegre yo canto. Y si me siento triste también canto. Si amo, canto. Y si odio, canto.

¿Y gestionar sentimientos como la tristeza?

Ha sido difícil. Ha habido muchas pérdidas. Realmente ha sido un año muy triste. Pero hasta en la muerte hay que buscar algo positivo.

¿Se siente optimista para los próximos tiempos?

Creo que todo se va tranquilizado. Estamos trabajando. Me siento un privilegiado porque he trabajado mucho y he podido realizar una gira muy bonita con un montón de conciertos. Hemos podido conectar con el público y estoy muy contento porque ha venido mucha juventud a vernos. Eso es una bendición. No tengo suficientes palabras para expresar ese agradecimiento que siento. Si vamos tirando todos del carro y vamos poco a poco pues a algún sitio llegaremos.

¿El público demuestra otra actitud en los conciertos?

Sin duda. La gente está mucho más receptiva, mucho más sensible… El encierro, la pérdida de familiares y seres queridos, el no poder abrazar a tu gente, la tristeza en general ha hecho que la respuesta a la música sea diferente. Porque la música tiene sentimientos. Donde no llega la música es que ya no puede llegar nada. La música es infinita, es años luz.

¿En el recital Libertad en Baluarte van a hacer los tres cantaores algún cante juntos?

No lo hemos hablado. Somos de tres generaciones diferentes y lo que queremos es trasmitir, para alegrar los corazones, para compartir música y cante flamenco. Compartir pureza. Porque la pureza sólo nace si se hace de verdad, con la verdad. La pureza en el flamenco no tiene que ver con los instrumentos que acompañan -que haya una batería, un bajo o simplemente palmas que acompañan-. La pureza depende de la verdad. Todo lo que tiene verdad es puro. Lo demás es mentira.

De su inspiración ha comentado que le viene de La niña de los peines, de Camarón y de Enrique Morente. ¿Está abriendo ahora su inspiración a otras fuentes?

Tengo una base de maestros flamencos, cantaores y cantaoras, que son una auténtica bendición. Pero siempre hay que ir escuchando y aprendiendo. Si paras de hacer eso es que ya te quedas quieto. Siempre hay que avanzar. Soy un músico y cantaor que intenta aprender de cualquier artista. Incluso de un niño de la calle que de pronto te hace una letra o una melodía que tiene en su corazón y es nuevo y no se parece a nada.

Un pensamiento para nuestros lectores en estos tiempos de pandemia.

Quiero animar a todas las personas a que vengan a este concierto, simplemente para sentir nuevas sensaciones. Para que disfruten de una noche llena de cante, de música y de inspiración.

+ Libertad Sábado 28 de agosto a las 21.30 horas en la Sala Principal de Baluarte.