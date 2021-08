Flamenco On Fire Juan Casero y Arturo Fernández, directores del Flamenco On Fire: “La calle es el laboratorio perfecto para traer a la gente al flamenco” La edición de 2021 del Flamenco On Fire dio comienzo ayer en Estella con la actuación en el balcón de la Oficina de Turismo de Ángel Ocray y Luis Chaves ‘El Piti’. También estuvieron sus directores, Juan Casero y Arturo Fernández









EDUARDO BUXENS Alba Cidoncha Sádaba El cantaor Ángel Ocray y Luis Chaves El Piti en la guitarra dieron comienzo este viernes a medio día en el balcón de la Oficina de Turismo de Estella a la octava edición del Flamenco On Fire. Lo hicieron con una canción en homenaje al Maestro Sabicas, a quien también ensalza la edición de 2021. La canción fue Con San Fermín y Sabicas y entre sus versos se podía escuchar: “Con San Fermín y Sabicas voy a cantarte, para que lo escuche Pablo Sarasate. Para que lo escuche con mucho arte y para que también lo cante Julián Gayarre”. ¿Qué es el flamenco? Sus dos directores, Juan Casero Rodríguez (Madrid, 1972) y Arturo Fernández Sensat (Madrid, 1970), cuentan que la respuesta no se puede dar, sino que cada uno tiene que encontrarla por sí mismo. Aunque el festival tuvo un aperitivo del ciclo F on Fire en Viana el 7 de agosto con la presentación del baile racial de Pastora Galván y la guitarra Flamenca de Jesús Carbonell. El equipo de Flamenco On Fir e ha escogido como lema para este año la preguntaSus dos directores, Juan Casero Rodríguez (Madrid, 1972) y Arturo Fernández Sensat (Madrid, 1970), cuentan que la respuesta no se puede dar, sino que cada uno tiene que encontrarla por sí mismo. ¿Cómo va a poder notar la gente que acuda a los actos del Flamenco On Fire 2021 esa vibración flamenca? Juan Casero. La selección de los artistas y la programación de actividades musicales responde al mismo criterio de siempre, la filosofía de dar una visión más abierta. Una programación de flamenco en toda su diversidad y riqueza. Porque el flamenco no es un género, es una amalgama de cosas muy variadas y en constante evolución. Arturo Fernández. Hemos recogido distintas expresiones o formas de entender el flamenco y podemos ir desde lo más jondo a aquellas formas de entenderlo más actuales y contemporáneas. El público tiene la oportunidad de poder elegir entre distintas opciones. Así podrán llegar a contestar esa pregunta o a iniciarse en su respuesta. ¿Cómo son las nuevas generaciones de flamenco en comparación con las clásicas? J.C. El propósito de la programación es ver ese contraste entre generaciones. El flamenco existe y sigue existiendo por ese traspaso entre generaciones. Singularmente, Libertad -la gala que hemos producido desde Flamenco On Fire el sábado 28- recoge tres generaciones de cantaores como son Pansequito -decano y maestro- pasando por Antonio Reyes hasta Israel Fernández, que es el cantaor joven. Recoge toda esa tradición. ¿El flamenco se aprende o se adquiere? J.C. Se nace y se hace. A.F. Se nace con él. Evidentemente requiere mucha dedicación y estudio, más de lo que la gente puede pensar. Detrás de un espectáculo de baile, guitarra o cante hay mucho trabajo detrás. Ahí se nota quiénes son los artistas que son buenos aficionados, y la verdad es que todos ellos lo son. ¿El flamenco sigue siendo un estilo de música popular en España? J.C. Yo creo que sí. Buena cuenta de eso es que la edición anterior al covid de Flamenco On Fire reunió a 62.000 personas. El flamenco es variado y diverso e incluye propuestas artísticas para todos los públicos. Es muy grande en términos de popularidad. Desde lo más actual y contemporáneo hasta propuestas más de culto. ¿Personas como Rosalía o C.Tangana, que fusionan este estilo musical con otros, hacen un favor al flamenco? J.C. Cualquier artista que intente utilizar el lenguaje flamenco de alguna manera es positivo. Los artistas mencionados todavía más, porque al final lo llevan fuera de nuestras fronteras. A.F. También eso provoca que la gente se acerque al flamenco, y eso es muy positivo. Es una puerta de entrada muy atractiva porque es actual, joven y dinámica. Hay mucha gente luego que se incorpora a otros tipos de expresiones flamencas. ¿Qué dificultades se han encontrado a la hora de preparar esta edición con el coronavirus pisándoles los talones? A.F. Ha sido una experiencia positiva porque hemos tenido que redefinir muchas cosas, con mucho esfuerzo y con buen resultado hasta hora. Ha supuesto muchísimo trabajo, y eso ha incrementado costes. Las medidas covid nos han obligado a realizar la adaptación de espacios de calle como si fueran recintos cerrados y eso evidentemente tiene una incidencia. Vives en una situación de incertidumbre porque no sabes si la situación sanitaria puede cambiar de una semana a otra. La cuestión de aforos tiene también una consecuencia económica porque reducimos mucho los aforos de los teatros. Todos estamos deseando que esto termine y volver a recuperar la calle y que la situación sanitaria mejore para toda la sociedad. ¿En algún momento este año o el pasado pensaron que el festival no salía adelante? A.F. Tomas la decisión de tirar para delante. Luego si hay medidas sanitarias o legislativas que te impidan hacerlo te adaptas, pero desde el primer momento intentamos sacar el festival adelante. El año pasado lo hicimos y fue el primer festival de gran formato que se realizó bajo medidas covid. No se registraron incidencias y hay que reconocer el apoyo de las instituciones. Este año cuenta con la colaboración del Gobierno de Navarra, los ayuntamientos de Pamplona, Tudela, Estella y Viana, Bardenas Reales y Reyno de Navarra. ¿Han preparado algún tipo de iniciativa nueva para esta edición? A. F. Es importante el aspecto social del festival. Tenemos colaboraciones con Gaz Kaló o Casa Sabicas. Este año hay dos acciones sociales, entradas solidarias que se ponen a disposición de personas en riesgo de exclusión y junto con el Ayuntamiento de Peralta dispondremos de un autobús de 40 mujeres que vendrán el día 28 a disfrutar de toda la jornada del festival. Tenemos un vínculo especial con la hostelería porque creemos que el festival tiene que apoyar al comercio, y siempre hemos tenido el Pintxo Sabicas, este año reformulado como Ruta GastroSabicas para incluir bares y restaurantes. Una acción conjunta con la Asociación de Hosteleros de Navarra. Esta edición pretende rendir homenaje al Maestro Sabicas, ¿quién fue él para el mundo del flamenco? J.C. Fue fundamental, está en el origen y recuperar su memoria está en el centro de la Fundación Flamenco On Fire. Significó una evolución del toque y de la técnica de la guitarra muy importante. Dejó huella en la siguiente generación. Dio a conocer internacionalmente el flamenco y su legado artístico está en artistas como Pepe Habichuela, que está en el festival. A.F. Es una figura esencial porque fue un punto de inflexión. Poco a poco Navarra se da cuenta de la importancia de este artista, que puede estar perfectamente a la altura de Gayarre o Sarasate en su disciplina. Nuestra voluntad es recuperar su nombre y divulgar su obra. Navarra se debe sentir orgullosa de tener un artista como el Maestro Sabicas. ¿El flamenco está en las calles o en los auditorios? J.C. Perseguimos con la calle la idea de innovar en formatos. Siempre con la premisa de hacer llegar el arte flamenco a toda la pluralidad de públicos. La programación de calle es una seña de identidad del festival. A.F. La calle es el laboratorio perfecto para traer a la gente al flamenco. Normalmente se hace en patios y en casas. Todo evoluciona, y yo creo que Pamplona y Navarra han demostrado que el flamenco en la calle es totalmente posible y no es menos digno de ser representado ahí o en un teatro. Todo tiene su momento. Un teatro significa una cosa y las actividades de calle otras, pero son fundamentales para la divulgación del flamenco. Han sido fundamentales para el festival. Este año se puede disfrutar de artistas de primerísimo nivel en lugares tan especiales como el balcón del Ayuntamiento de Pamplona, Condestable -que es una corrala preciosa-, en Ezpeleta o aquí en Estella. Tras ocho ediciones de Flamenco On Fire, ¿es Navarra ya una de las capitales del flamenco? J.C. Navarra es una de las capitales del flamenco indudablemente. Así lo perciben los artistas que vienen y las grandes capitales del sur. A.F. El sur en el mes de agosto mira al norte en términos de flamenco. Se fijan mucho en lo que hacemos por el modelo contemporáneo del festival, ha sido una novedad dentro del mundo del flamenco. Te puede interesar Flamenco On Fire comienza en Estella con Ángel Ocray y Luis Chaves 'El Piti' Ir a la noticia ETIQUETAS Flamenco On Fire

