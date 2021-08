Un nuevo rincón cultural con historia

Desde hace casi un año, en agosto del año pasado, Pamplona tiene un nuevo espacio destinado a la cultura: los jardines del Palacio de Ezpeleta. Este edificio del siglo XVIII es uno de los rincones escogidos para llevar a cabo una veintena de actividades dentro del programa cultural ‘Viva Pamplona viva’.

Aunque ha sido este año cuando los jardines del Palacio de Ezpeleta han ganado una mayor popularidad como un espacio abierto entre los vecinos de Pamplona, cabe destacar que fue durante el verano pasado cuando las puertas de este establecimiento se abrieron por primera vez para llevar a cabo numerosas actividades, como talleres u obras de teatros, orientadas tanto a un público adulto como infantil.

Esta elección de incluir el Palacio de Ezpeleta dentro de los espacios culturales de la capital de la Comunidad foral ha generado un impacto positivo entre algunos los habitantes de Pamplona, que afirman estar de acuerdo con aprovechar un monumento tan “mítico” de la ciudad. Olga Cerezal, de 67 años y Belén Gerazenea, de 68 años, ambas de Pamplona, fueron dos de las asistentes a uno de los conciertos programados para esta semana, del grupo The Corleone’s band. “Es un espacio que al final da pena que no se aproveche”, indican Cerezal y Geranzenea. Al igual que estas últimas, la pamplonesa María Ibáñez Puy, de 31 años también formó parte del público de esta actuación, al que acudió junto al resto de su familia. “ Creo que estos edificios históricos, con esta fachada y esta amplitud no tendrían porque estar escondidos”.

El 25 de agosto, los jardines del Palacio de Ezpeleta presentarán la última función de este ciclo cultural, Pum Patapum pam, del grupo Musas y fusas.

UNA VIDA ANTERIOR

Desde que se construyera en 1709, el Palacio de Ezpeleta ha servido como residencia familiar del marqués de San Miguel de Aguayo, de 1918 hasta 1999 fue el colegio de la Compañía de Santa Teresa de Jesús, actualmente ubicado en el barrio de Ermitagaña; y desde 2005 hasta 2014 se convirtió en la sede principal del Conservatorio Profesional de Música Pablo Sarasate. Actualmente alberga la Escuela Oficial de Idiomas de Navarra y la escuela de educadores.

Ha pasado por tantas fases que algunos continúan refiriéndose a este como alguna de las muchas caras que ha tenido, más que como su nombre original. Para Olga Cerezal y Belén Gerazenea siempre ha sido “Teresianas”, mientras que María Ibáñez Puy lo reconoce como “el antiguo conservatorio donde estudió su hermana”. “Para mi es el Conservatorio Pablo Sarasate, pero por ejemplo mis padres lo mencionan como el colegio de las Teresianas”, concluye la pamplonesa.