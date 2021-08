El regalo de cumpleaños llega a Olite

cinco jóvenes cantantes líricos navarros y otros tantos instrumentistas se hayan unido en el grupo The Lyrical View, que hayan preparado su primer espectáculo y que hoy, día en que acaba esta edición del La Cava. Con imágenes de la sierra de Aralar, los cinco cantantes y dos de los instrumentistas interpretaban en aquel vídeo Xalbadorren heriotzean, de Xabier Lete, y fue el regalo que uno de los padres del proyecto, el violinista Mario Oroz, hizo por su cumpleaños a su pareja, la soprano Saioa Goñi. Satisfechos todos del resultado, lo publicaron el año pasado en YouTube, y cuando lo vio el director artístico del festival, Luis F. Jiménez, y les preguntó si crearían un espectáculo sobre esa base, aprovecharon la oportunidad y el proyecto comenzó a rodar. Hoy presentan Pies en tierra-Oinak lurrean, un repertorio que bebe de la tradición vasco navarra con una selección de piezas relevantes y otras menos conocidas y que se acompaña de proyecciones audiovisuales a vista de pájaro. Un vídeo de escasos cuatro minutos ha conseguido que en seis mesesy otros tantos instrumentistas se hayan unido en el grupo, que hayan preparadoy que hoy, día en que acaba esta edición del Festival de Teatro de Olite , se estrenen como formación sobre el escenario de. Con imágenes de la sierra de Aralar, los cinco cantantes y dos de los instrumentistas interpretaban en aquel vídeo, de, y fue el regalo que uno de los padres del proyecto, el violinista. Satisfechos todos del resultado, lo publicaron el año pasado en YouTube, y cuando lo vio el director artístico del festival,, y les preguntó si crearían un espectáculo sobre esa base, aprovecharon la oportunidad y el proyecto comenzó a rodar. Hoy presentan, un repertorio que bebe de lacon una selección de piezas relevantes y otras menos conocidas y que se acompaña de

Estudiante de Comunicación Audiovisual, Oroz llevaba un tiempo haciendo vídeos, y pensó en uno para el cumpleaños de Goñi. Era original porque “los cantantes líricos no suelen tocar mucho lo audiovisual, lo suyo es más cantar en directo”. Así, preparó el fondo instrumental -se grabó tocando los violines y el piano y su amigo Ignacio García, el violonchelo- y contactó con cuatro cantantes amigos de Saioa para la parte vocal. Y con esa base de los instrumentos y las voces, la sorpresa para ella consistió en grabarse “cantando esta canción que conoce tan bien” - Xalbadorren heriotzean es un homenaje del cantautor guipuzcoano al poeta de Iparralde Ferdinand Aire Etxart Xalbador, el pastor de Urepele, fallecido en 1976- y trasladarse luego los cinco a la sierra de Aralar, junto al santuario, para grabar la parte visual del vídeo. Era agosto del año pasado y el regalo subió a YouTube. “Vimos un hueco”, indica Oroz. “Sabíamos que esa canción la habían versionado Puro Relajo y otros cantantes, pero no líricos. Y probamos”. En ese probar no se les ocurrió pensar que tal vez su trabajo interesara al director de un festival.

The Lyrical View se da a conocer esta noche "a lo grande". "Ante la oportunidad que nos ha dado Luis de estrenar en Olite, hemos apostado por llevar un espectáculo lo más grande posible y con bastante gente en el escenario", sostiene Oroz sobre los cinco cantantes y los cinco instrumentistas que saldrán a escena.

RODEADOS DE AMIGOS

Diez músicos que de alguna u otra forma se conocen. Porque cuando Oroz y Goñi supieron de la propuesta de Jiménez, decidieron gestionar juntos el proyecto y llamar a sus amigos para participar en él. “Veíamos que había potencial”, recuerda Oroz cuando contactó con el resto. El grupo de cantantes, de entre 21 y 24 años, lo forman, además de Goñi, la soprano estellesa Carolina Luquin, la mezzo pamplonesa Olaia Lamata, el tenor de Andosilla Imanol Resano y el barítono de Sangüesa Álvaro Blasco. Estudiantes del grado superior de canto en San Sebastián, Salzburgo y Madrid, para el espectáculo de hoy han ensayando con Mercedes Gorría y Daniel Gutiérrez, profesora de canto y profesor y pianista en el Conservatorio Profesional Pablo Sarasate.

Los instrumentistas también son de los suyos -“en el mundo musical, por un cosa u otra te acabas conociendo”-: el violinista Daniel Sádaba fue profesor de Oroz en la escuela de música de Mutilva Baja; la violista María Fernández, en su colegio; Ignacio García estudió con él, y el percusionista Aingeru Otxotorena es “un gran amigo” y han coincidido tocando. “Al apostar por un grupo de jóvenes cantantes, queríamos tener un proyecto sólido en la base, y propusimos la parte instrumental a gente con experiencia y trayectoria que nos pudiera ayudar y dar una opinión más sabia”, expone Oroz. “De este modo, combinamos la frescura de los cantantes emergentes con la mayor trayectoria de los instrumentistas”.

Elegido el nombre de la formación -“en inglés, porque queríamos hacer algo universal y porque creemos que nos puede abrir puertas, o al menos no cerrarlas”-, la compañía nació para el espectáculo de Olite “pero con idea de continuar”. “Cuando acabe el festival, queremos mover Pies en tierra-Oinak lurrean y trabajar en otros proyectos”. Y en ellos está seguir casando folclore y lírica. “No creemos que seamos los primeros, pero nos vemos capaces y con potencial como para rescatar piezas que se estaban olvidando u ofrecer la visión lírica a piezas que ya tienen auge, transmitiéndolas desde otra perspectiva”, sostiene Oroz, que admite que el proyecto sorprende.

Reacio a detallar el programa de esta noche -“ya que es el estreno, queremos que el conjunto del proyecto sea sorpresa”-, sí adelanta que las piezas son en castellano y euskera y que pasaron las cuatro primeras semanas recopilando e investigando “dónde era factible hacer arreglos, qué se podía interpretar líricamente...”, tratando de abstraerse de la masa del festival y centrándose en lograr lo mejor de ellos.

Las piezas elegidas han influido en las localizaciones del vídeo, imágenes grabadas a vista de pájaro fundamentalmente del norte de Navarra, País Vasco e Iparralde. Además, de Olite, la anfitriona. “Son breves extractos de cada localización que se van a proyectar a la vez que interpretamos la música que en esos sitios llevan oyendo desde que nacieron, aunque ahora con la perspectiva de la lírica”.

TALENTO JOVEN

Con Pies en tierra-Oinak lurrean, The Lyrical View quiere demostrar que "la gente joven de Navarra tiene potencial y algo que decir sobre la tradición". "Está todo ocurrido, pero podemos aportar una nueva perspectiva sobre nuestra tradición. Queremos que este espectáculo sea un centro de reflexión sobre nuestro pasado y cultura, un punto de encuentro de música, tradición y audiovisual, donde nuestra juventud es un ingrediente más", añade Oroz, agradecido a Jiménez y al Gobierno de Navarra "la gran oportunidad" de esta noche. "Se agradece que en esta situación Navarra siga apostando por talento joven de la tierra, y nosotros vamos a demostrar que estamos a la altura".

Hasta hoy, Oroz ha pisado el escenario de La Cava un par de veces: cuando a mediados de julio se presentaron a la prensa las compañías navarras que iban a participar en esta edición y cuando acudió a Olite a grabar las imágenes con dron para el vídeo. “Estar sobre este escenario impone y a la vez me genera unas ganas increíbles de que llegue el momento de estar tocando ahí”.