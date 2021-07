Un cineasta navarro de 20 años llega a un festival internacional

Uno de los cortometrajes seleccionados en la 44 edición del Festival Internacional de Cine Independiente de Elche (FICIE) ha sido 'Absurdo' escrito, dirigido y protagonizado por el navarro Alex Garrido Zalba (20 años). Este ha sido su segundo cortometraje y su segunda selección en un festival de ámbito internacional.

En 'Absurdo' Félix, un joven de 19 años, fallece y una vez muerto concede una entrevista en la que cuenta cómo es su nueva realidad, si se duchan, comen, qué tipo de conversaciones suele tener con los demás... El cortometraje está inspirado en la teoría filosófica del Absurdo, “es una especie de teoría filosófica del todo que dice que la vida no tiene ningún sentido, ni ningún significado y todo aquel que intente buscárselo o forzarlo acabará por frustrarse”, explica el director.

A la hora de idear el cortometraje Garrido tomó como referencia películas de los Monthy Python, especialmente conocidos por sus películas de humor absurdo, o Woody Allen. Una vez que tuvo claro el tema asegura que “lo más complicado fue condensar un tema tan complejo en una trama de menos de 10 minutos de duración.

El FICIE tiene lugar entre el 16 y el 23 de julio. Absurdo se encuentra en la categoría Autor Novel de la Sección Oficial. Esta ha sido la primera vez que el director acudió a un festival, “lo que más me ha sorprendido del festival es ver lo diferente que estamos apuntando los cineastas, en especial en la forma de tratar las temáticas, las tramas… En cierto modo me alegra estar enfocándome en algo diferente”. Reconoce que sus tramas pueden resultar confusas y por eso cree que lo mejor que tiene un festival es el hecho de que los directores puedan salir y explicar en qué consiste su trabajo, qué hay detrás de él. Para el joven “esto hace que la experiencia cinematográfica sea mucho más completa”. Además del hecho de poder ver los cortometrajes en pantalla grande y con un público.

Esta es la segunda selección del cortometraje, Alex Garrido afirma que “la selección fue una sorpresa, no teníamos ninguna expectativa”. La primera selección fue en el festival argentino Orange Short Festival y esta segunda es en el festival de cortos más antiguo de la Comunidad Valenciana. “En esta ocasión el FICIE ya es un festival importante, nos hizo mucha ilusión y nos resulta muy gratificante que se reconozca todo el trabajo que cuesta hacer este tipo de proyectos, especialmente para gente joven y sin presupuesto”, relata el guionista. Es cine completamente independiente, eso implica que los autores toman todas las decisiones, también en la distribución. “Una distribuidora sabe cuáles son los puntos fuertes del trabajo, nosotros aún lo estamos aprendiendo. De momento nuestra estrategia se basa en mandar a todos los festivales gratuitos, desde luego, y luego valorar si tenemos opciones en algunos festivales de pago, pero estos son más puntuales”, narra el navarro.

FUTUROS PROYECTOS

Absurdo ha sido el segundo cortometraje de Alex Garrido como guionista, actor y director y ya tiene varios proyectos en marcha. “Ahora estamos a punto de lanzar a distribuir un musical, 'El amor a los 20 años', que también he escrito, dirigido y protagonizado. Tenemos previsto estrenarlo el próximo año”. El joven ya tiene en mente un largometraje y otro cortometraje llamado 'Dios', “además de lo que pueda ir viniendo”, cuenta entusiasmado en joven.

Sus dos primeros trabajos (Delirios de Allan y Absurdo) están disponibles de manera gratuita en Vimeo.