El mundo de la escena despide a Pilar Bardem

El mundo de la escena está de luto. Despide a una de sus figuras más relevantes. Pilar Bardem fue referente para muchos durante décadas y las redes sociales se llenaron de mensajes de reconocimiento y de homenaje.

"Luchadora", "comprometida", "fuerte" o "valiente" o "generosa" son algunos de los adjetivos más repetidos con los que sus compañeros de profesión han querido despedirse de esta gran actriz. Desde Antonio Banderas hasta Lolita pasando por Ana Milán o Toni Acosta, todos quisieron dedicarle unas palabras de reconocimiento porque como decía Luis Merlo en su mensaje de despedida -"Se nos ha ido una grande" y "el cine y el teatro español pierden a una gran actriz"-, igual que lamentaba Antonio Banderas que mandaba "un fuerte abrazo a sus tres hijos", Carlos, Mónica, Javier.

Pero Pilar no deja huérfanos solo a sus hijos de sangre, muchos de sus compañeros la sintieron también un poco "madre de todos", como reconocía Asier Etxeandia. "Te conocí hace mucho tiempo, cuando yo era un adolescente que quería ser actor, estaba de figurante en una peli que se rodaba en Bilbao. 'Todo por la pasta', se llamaba. En un momento me acerqué a ti y te hablé de mi admiración y de mis ganas de dedicarme a esta profesión sagrada. Hablamos un poco y me trataste tan bien, te fuiste fuera del plató y al de un rato recorriste hacia atrás el camino solo para cogerme de la mano, mirarme a los ojos y decirme: 'Mucha suerte'. Me emocionó y reconocí a una gran dama en ti. Tiempo después, la vida me regaló dedicarme a esto y siempre que nos encontrábamos tu cariño me hacía sentir dentro, eso fue muy importante para mí, me llenaba de confianza", relataba el actor en un extenso mensaje que terminaba con su agradecimiento: "Gracias Pilar, madre de todos. Eres un ejemplo y una eterna motivación".

Admirada por todos, Andreu Buenafuente presentaba su "respeto por la gran Pilar Bardem" a la que calificaba de "mujer fuerte y valiente", igual que Fernado Tejero que le deseaba "buen viaje, mujer grande y valiente.

"Gracias por tanto, Pilar". Una valentía que coincidía en destacar el trío humorístico Tricicle que aseguraban "echaremos de menos tu coraje, tu cariño y tu sentido del humor". La actriz Luisa Martín también le dedicaba unas bonitas palabras: "Querida Pilar, Elegante, trabajadora, comprometida. Se nos ha ido la Bardem. Allá donde llegues habrá una revolución, se moverá lo establecido. Gracias por todos los logros que disfrutamos por tu tesón. Gracias por las charlas del barrio en mitad de la calle, gracias por tu sonrisa, tu energía. No me podré inclinar ante ti en persona pero desde mi confinamiento te presento mi respeto. Feliz viaje".

Inspiración. Son muchos los que bebieron de su trabajo y la consideraban su maestra. Entre ellos Toni Acosta que decía: "Pura inspiración. Maestra de vida y de profesión" y que subrayaba el amor por ella: "Te quiero mucho Pilar. En presente". Pero sobre todo, si algo han puesto de relieve sus compañeros de profesión ha sido su calidad humana. "Amiga, voy a echarte siempre de menos. Me guardo bien adentro todo lo que me has hecho reír y lo mucho que te admiro. En mi retina te tendré sonriendo y riñéndome.

Contándome las mejores anécdotas y enseñándome a jugar a bingo junto a Beatriz. Te guardo dentro", escribía Ana Milán.

Un incrédulo Juan Diego Botto, se lamentaba: "No quiero creerme esta noticia. No quiero pensar que ya no está. Una de las mejores personas que he conocido. Generosa, luchadora, comprometida, excelente compañera, gran actriz, solidaria, amable, libre. Abrió caminos para los que vinimos detrás. Que la tierra te sea leve, amiga".

Y así un sinfín de mensajes llenos de amor, de reconocimiento y de vida, la que la gran dama tuvo siempre tanto dentro como fuera de los escenarios, tal como recogía Silvia Abascal con unas sentidas palabras: "Hay personas cuyo interés principal pasa porque estés al tanto de cómo se encuentra. Hay otras cuyo interés constante pasa por estar al tanto de cómo se encuentran los demás. Tú eras delas segundas, Pilar", empezaba. "No estoy en Madrid y ando removida por no poder estar en el encuentro de todos los que te queremos para celebrarte y nunca despedirte. La Bardem", lamentaba una Silvia que no escatimaba en adjetivos, todos ellos en mayúsculas: "Ser humano, Mujer, Mamá, Actriz, Compañera: Excepcional. Generosa, Comprometida, Luchadora, Solidaria, Cariñosa, Chamana. Mujer de tacto y de contacto. Madre de su maravillosa camada y de alguna forma, madre también nuestra; delos cómicos".

Para ella quedan numerosos momentos vividos en común, mensajes y anécdotas que siempre guardará en su corazón: "Leyendo tus mensajes, escuchando tus audios es esta especie de 'íntimo cementerio' que es también el whatssap. Grabada tu voz grave, tu risa, tus anillos entrelazados, tus supersticiones y oraciones, tu 'Leona'. Tu eterna Generosidad, compañera. Te quiero, te extraño. Gracias siempre, Pilar". Un agradecimiento común en todos los que alguna vez tuvieron la oportunidad de trabajar con ella o de compartir parte de su vida.