La Mala con más poder

Hace 21 años salió el disco Lujo Ibérico de Mala Rodríguez (María Rodríguez Garrido, 42 años). Este año vuelve como un nuevo show llamado Lujo Ibérico Unplugged, un acústico que podrá disfrutarse en Pamplona esta noche dentro de la programación Noches de Ciudadela (21.30 h, 18,50 euros)

Cuando comenzó la pandemia estaban preparando algo especial para celebrar el 20 aniversario de Lujo Ibérico, un documental, pero los planes se quedaron en el aire por la incertidumbre. “Empecé a cantar las canciones por diversión, a tocarlas y redescubrirlas junto con una amiga que me acompaña y es músico. Ambas pensamos que hacer un show con estos temas sería lindo”, afirma la cantante Mala Rodríguez. Ella explica que con esta reinterpretación se siente a su aire, totalmente libre, como si fuera una nueva manera de interpretar las canciones con mucho más poder. “Es una pasada la oportunidad de sentir que estoy muy cerca de cuando lo saque, pero que también han cambiado muchas cosas”, añade.

Estos 20 años no han pasado en vano, La Mala asegura que se siente mucho más madura como artista, con más control. “La técnica vocal que tengo ahora me permite hacer muchas cosas que hace 20 años no hacía por inseguridades o yo que sé”. A lo largo del show se interpretan muchas canciones, entre ellas, a la cantante le gusta destacar La niña, “esta canción me gusta muchísimo”, asegura. También Con los ojos de engañá, La cocinera o Por la noche, entre muchas otras. Se trata de un concierto acústico en el que aparece acompañada de una guitarra, algo que no suele ser común en sus espectáculos. “Hay muchos temas que se vuelven muy especiales cuando los dejas solos con una guitarra, con un solo instrumento” asegura. Además de las canciones de Lujo Ibérico han preparado algunos temas, pero esos son “sorpresitas” para quienes acudan esta noche al show.

ORIGEN DE LA MALA

La historia de esta artista comenzó mucho antes de su primer disco. Ya con siete años escribía sus canciones y en el mundo del rap se metió a los 12 años, cuando se dio cuenta de que le gustaba cantar rapeando y escribir este tipo de letras. A ella siempre la ha gustado la música, pero también pensaba en otros oficios, “cada día, tenía ideas nuevas y me sentía fascinada creo que cuando eres niño es cuando más te asombras y cuando hay algo que te encanta, no lo dejas y se convierte en tu pasión”.

Cuando era niña y daba su opinión, cuando era ella misma y se sentía valiente era cuando le decían “no seas mala, no digas eso’’. “Era como negarme a mí misma. Entendí que ser mala estaba bien y lo tomé como una forma de revelarme”, así es como surge el nombre artístico de La Mala en palabras de la propia rapera.

NUEVOS PROYECTOS

Ya están trabajando en un nuevo álbum que saldrá a comienzos del próximo años. También hay proyectos de una serie. “Estoy muy contenta porque además ha salido hace poquito el libro de Cómo ser mala y por ver que después de haber estado ahogada en los momentos de pandemia haya dado muchos frutos a nivel artístico”, relata Mala Rodríguez.