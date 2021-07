Yuvisney Aguilar & The Cubintage, esta semana en la programación cultural ‘Viva Pamplona viva’

Una semana más, la programación cultural de 'Viva Pamplona viva' ofrece diferentes propuestas musicales con entrada libre hasta completar aforos. Jotas, hard rock, jazz o música de bandas, de la mano de la Escuela de Jotas Irabia, The Lizards, Yuvisney Aguilar & The Cubintage, La Pamplonesa o la banda de música Mariano García de Aoiz, conforman un programa para diferentes públicos en escenarios y lugares diversos de la ciudad.

La semana musical la abrirá este lunes la Escuela de Jotas Irabia, que actuará a las 20 horas en la Ciudadela, dentro del ciclo Puro Folklore. Tras la actuación el pasado lunes de Duguna Iruñeko Dantzariak, llega el turno de las jotas con este grupo creado en octubre de 2013 por Iñaki Reta, a modo de actividad extraescolar del centro educativo, dedicado a la enseñanza de la jota navarra y a su divulgación. En la actualidad, dirige la escuela Marta Peruga. La entrada es libre, hasta completar el aforo.

El ciclo Salas de Música en la Calle vuelve mañana martes al Jito Alai con el concierto de los barceloneses The Lizards. Este trío formado en 2007 se caracteriza por estribillos coreables y un contundente sonido que bebe de influencias como Joan Jett, Motörhead o Misfits. En 2011 editaron su primer disco ‘Stalking the prey’ y en 2015, ‘Road to anywhere’. En 2019 se publicó su tercer álbum ‘Inside your head’. A lo largo de su trayectoria han realizado giras por todo el país, por Francia y por Alemania. Su mezcla de punk y hard rock enérgico les ha permitido compartir escenario con artistas internacionales de estilos diversos. La entrada es gratuita hasta completar aforo. El concierto está apadrinado por el bar Infernu.

Para el fin de semana quedan, además de los conciertos de pago de Noches en Ciudadela de Quique González y de Mala Rodríguez el viernes y el sábado, una nueva actuación del ciclo de Música para Banda. El domingo, a las 19.30 horas con entrada libre hasta completar el aforo, será el turno de la banda de música Mariano García de Aoiz. Fundada en 1997, está formada por unos 50 componentes en edades comprendidas, en su mayoría, entre los 14 y los 36 años. En su repertorio cuentan con todo tipo de música para banda, desfiles (pasacalles, dianas, marchas de procesión, etc.), concierto (pasodobles, zarzuelas, bandas sonoras, obras de repertorio jazzístico, música clásica y moderna, etc.) y folklore.

JAZZ EL JUEVES

La Ciudadela acogerá esta semana la segunda actuación del ciclo Jueves de Jazz, protagonizada por Yuvisney Aguilar & The Cubintage. Cubintage una combinación de las palabras Cuba y Vintage, aludiendo al carácter retro de la música cubana. Este nuevo proyecto de Yuvisney Aguilar retoma la elegancia de la música en las décadas de los años 50 y 60 en Cuba, donde grandes maestros como Bebo Valdés, Armando Romeu, Israel ‘Cachao’ López, Pedro Justiz ‘Peruchín’, Guillermo Barreto, Walfredo de los Reyes o Arístides Soto (Tata Güines), entre otros, crearon un estilo inconfundible dentro de la música latina, marcando un camino bien definido e inconfundible en el mundo entero.

The Cubintage es un quinteto formado por piano acústico, contrabajo y tres percusionistas que a su vez cantan, ofreciendo de esta manera, el sonido y el carácter del jazz cubano. Yuvisney Aguilar fue nominado a los Premios Grammy Latinos en 2018 con su proyecto Afro-Cuban Jazz Quartet. Aguilar ha trabajado con artistas como Paquito D' Rivera, Richard Bona, Chuck Loeb, David Murray, Omar Alfanno, Chuchito Valdés, Orishas, Néstor Torres, Jorge Pardo, Café Quijano o la Orquesta Sinfónica de Valencia.

LA PAMPLONESA

A pesar de la suspensión de las fiestas de San Fermín, la banda municipal de música La Pamplonesa no para durante estas fechas. Esta semana ofrecerá tres conciertos, hoy lunes, el martes y el miércoles, dentro de sus programas ‘La Pamplonesa barrio a barrio’ y ‘Unos Sanfermines diferentes’. Esta tarde, a las 20 horas, actuarán en el fortín de San Bartolomé, con un programa variado y para todos los públicos, que cerrará el ciclo que le ha llevado desde junio a diferentes barrios de la ciudad. La entrada es libre hasta completar el aforo.

El martes y el miércoles La Pamplonesa visitará la residencia de mayores Padre Menni en el barrio de Rochapea y el Centro Penitenciario de Pamplona, respectivamente. Ambos conciertos comenzarán a las 18 horas. Interpretarán conocidas melodías populares, habituales en sus actuaciones, de autores como el maestro Turrillas y otros.