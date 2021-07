Antonio Gorri realiza una tesis sobre Sartre, una de las grandes figuras del s.XX

Antonio Gorri Goñi se jubiló como catedrático de Trabajo Social de la Jean-Paul Sartre (1905-1980). Doctor en Psicología por la Universidad del País Vasco desde 1990 y, ahora, también en Filosofía, por su trabajo Jean Paul Sartre. Un estudio crítico. De ‘El ser y la nada’ a la ‘Critica de la razón dialéctica’ ¿Una filosofía psicológica para el siglo XXI?, por el que obtuvo cum laude, la máxima calificación del tribunal, con esta tesis doctoral viene a culminar una investigación que comenzó hace más de 30 años con una tesina y que acabó convirtiéndose en libro: Jean-Paul Sartre. Un compromiso histórico, (Anthropos, 1986). El olitenseGoñi se jubiló como catedrático de Trabajo Social de la Universidad Pública de Navarra hace ahora tres años, gran parte de los cuales los ha dedicado a terminar su tesis doctoral sobre una de las grandes figuras del siglo XX, el francés(1905-1980). Doctor en Psicología por la Universidad del País Vasco desde 1990 y, ahora, también en Filosofía, por su trabajo Jean Paul Sartre. Un estudio crítico. De ‘El ser y la nada’ a la ‘Critica de la razón dialéctica’ ¿Una filosofía psicológica para el siglo XXI?, por el que obtuvo cum laude, la máxima calificación del tribunal, con esta tesis doctoral viene a culminar una investigación que comenzó hace más de 30 años con una tesina y que acabó convirtiéndose en libro: Jean-Paul Sartre. Un compromiso histórico, (Anthropos, 1986).

“Filósofo, psicólogo, escritor, dramaturgo y novelista, Sartre estuvo presente en todos los debates culturales, sociales y políticos de su tiempo -explica Gorri-, y su carácter independiente le hizo objeto de las más duras críticas realizadas desde posiciones antagónicas”. “Más allá de estar o no de acuerdo con quien fuera Premio Nobel de Literatura en 1964 o miembro de la Legión de Honor francesa (aunque rechazó ambos galardones), su reconocimiento en todos los foros internacionales es incontestable”, prosigue.

El catedrático de la UPNA ha invertido cinco años en su tesis doctoral (un trabajo de 800 páginas y 1.120 citas) y confiesa que decidió investigar a Sartre desde sus comienzos académicos, “porque estaba de moda” y, porque, “pese a despertar por igual pasiones encontradas en admiradores y detractores”, en todos los casos hayaba “opiniones muy superficiales y un desconocimiento profundo” de su legado. “Mi pequeño consejo siempre ha sido que antes de hablar (a favor o en contra) de Sartre, le conozcamos bien a través de sus obras”, remarca.

CONTEXTOS SOCIOPOLÍTICOS

Como profesor universitario, Gorri admite que los estudiantes se quejan, no sin razón, de la dificultad de entender su filosofía. “Para comprender a Sartre es preciso tener en cuenta, en primer lugar, que no hay un solo Sartre: su filosofía se desarrolla evolutivamente de la fenomenología a la ontología y luego la filosofía propiamente social. Además, hay que situar a Sartre en épocas y contextos sociopolíticos determinados: le tocó vivir la Primera Guerra Mundial (1914-1918), la crisis de 1929, el surgimiento y desarrollo del nazismo, la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) o las guerras coloniales; por tanto, cuando se describe su filosofía como pesimista, tal acusación no es precisamente correcta, ya que el autor simplemente está reflejando la catastrófica realidad de unos momentos específicos”.

Una vez hecha esta descripción de la realidad, sin embargo -matiza Gorri-, Sartre se encargó de enfatizar los valores de la solidaridad, el altruismo, la necesidad de reaccionar y, en definitiva, lo que hoy denominamos “resiliencia o actitud positiva ante la adversidad”, a través de sus conceptos de acción, construcción, intercomunicación, trascendencia, proyecto, responsabilidad y libertad.

PARALELISMO CON LA PANDEMIA

Y en este sentido, el catedrático de la UPNA hace un paralelismo de la época de Sartre con la situación pandémica actual. “Si alguien quisiera describir el momento que estamos viviendo, no podría menos que enumerar el hecho real de millones de muertos y de afectados por la covid, las miles de empresas cerradas, los miles de parados… y las gravísimas repercusiones a nivel físico, psicológico, económico y social. Pues bien, esto es lo que hizo Sartre al emplear sus términos de ‘la nada, la náusea, la angustia y la contingencia”, detalla.

“Lo que no se ha dicho tan claramente de Sartre -prosigue- es que su filosofía, una vez descrita la realidad objetiva, propugna categóricamente la necesidad humana de reaccionar, construir, configurar activa y positivamente el proyecto vital de cada existencia”.

UNA FIGURA CONTEMPORÁNEA

Con su tesis, el nuevo doctor en filosofía pretende hacerse eco del actual resurgimiento (renaissance) internacional de la figura de Sartre, a la que él se refiere como “absolutamente contemporánea”.

“Son muchas las voces que han ligado a Sartre con otros dos ilustres Premios Nobel americanos: Martín Luther King (1964) y Barack Obama (2009) -señala-por sus coincidencias biográficas, los valores ético-protestantes, su rechazo del racismo antiafricano y su defensa de los nuevos movimientos sociales americanos”.

Además, según el profesor navarro, es muy interesante reseñar la celebración del 24 Congreso Mundial de Filosofía en Beijing 2018 - en el que los pensadores chinos asumieron los valores filosóficos de la cultura occidental, pero interpelaron con no menos firmeza a que Occidente asumiera de forma correlativa la realidad de una filosofía oriental-, y que dedicó uno de sus seminarios a Simon de Beauvoir, otra de las grandes filósofas y escritoras francesas, cuya obra El segundo sexo es considerada clave en la historia del feminismo y que fue pareja sentimental de Sartre hasta la muerte de éste.

EXISTENCIAL Y HUMANISTA

Para Gorri, la gran aportación de Sartre es “una filosofía existencialista en el pleno sentido de la palabra y que asume una concepción integral y unitaria de la persona”. Pero, además, a nivel específico, realiza una gran contribución a las ciencias humanas y sociales como la psicología, la sociología, la economía o la literatura. “Sartre implica una gran sensibilidad intermulticultural, un análisis profundo de problemas actuales como el racismo, la guerra, la infancia, la vejez o la muerte; y goza de una “cómplice” excepcional, Simone de Beauvoir, que participa y matiza la filosofía de Sartre y al tiempo se define por defender los derechos de la mujer.