ARCOmadrid 2021, la feria de arte contemporáneo que se ha celebrado esta semana en Ifema más de 20.000 profesionales, en una convocatoria que ha mantenido un aforo reducido para garantizar la seguridad de todos los participantes. , la feria de arte contemporáneo que se ha celebrado esta semana en Ifema Madrid , ha recibido durante las tres primeras jornadas la visita de, en una convocatoria que ha mantenido unpara garantizar la seguridad de todos los participantes.

Aunque los organizadores aún no tienen datos de visitas del sábado y el domingo, días en los que la feria abre al público, la directora de ARCO, Maribel López, ha reconocido que ha sido un número "muy inferior" a otros años. "Hemos trabajado con un aforo muy reducido", ha señalado López.

La directora de ARCO ha agradecido "el compromiso, el apoyo y la solidaridad" de las galerías en esta edición, que ha alcanzado un "buen nivel" de ventas y calidad artística. "Las galerías están contentas, han vendido. Los coleccionistas han venido, han comprado en las galerías han hablado con ellas", ha asegurado.

En la misma línea, ha insistido en que las galerías están "gratamente sorprendidas" con esta edición de la feria. "Creo que hemos reaccionado muy bien para llegar a este lugar. Hemos hecho una estructura de comunidad, las galerías, la organización y los coleccionistas. Podemos estar orgullosos", ha celebrado López al hacer balance de ARCO 2021.

Galerías como José de la Mano; Thaddaeus Ropac; Albarrán Bourdais; Mayoral; Perrotin; Chantal Crousel; Mor Charpentier; Maisterravalbuena; Vera Cortês; Travesía Cuatro; Lelong; Elvira González; entre muchas otras, han celebrado el acierto de la convocatoria en un mes extraordinario como es julio, poniendo de manifiesto un "buen nivel" tanto de ventas como de calidad artística de la feria.

Además, más de 250 coleccionistas internacionales han acogido "con entusiasmo" la invitación de ARCOmadrid, poniendo de manifiesto su especial interés por las propuestas artísticas de la feria y su compromiso con el arte contemporáneo.

Procedentes de 23 países, principalmente de Bélgica, Alemania, Francia, Italia, Portugal y Estados Unidos, así como de Argentina, México, Colombia, Perú, Venezuela y Brasil, los participantes en el programa de este año han destacado espacialmente por su implicación, que se ha manifestado en "numerosas compras".

La feria ha contado un año más con el compromiso del Rey Felipe VI y la Reina Letizia presidiendo su inauguración oficial el pasado 8 de julio.

Además de comisarios y otros agentes del sector, la feria ha contado con la presencia de coleccionistas patronos y miembros de museos como Centre Pompidou, París; MAMCO (Musée d'art Moderne et Contemporain), Ginebra; Belvedere Cercle, Viena; Museo Reina Sofía, Madrid; MAAT, Lisboa; MALI, Lima; Mudam Luxemburgo; Museum of Latin American Art ( MOLAA ), Long Beach; Patrons of Artis Foundation, Israel; MASP (Museu de Arte de São Paulo), São Paulo; Fundação Serralves, Oporto; Guggenheim Bilbao; Macba, Barcelona; The Cultivist, Londres; y Palais de Tokyo, París, entre otros.

ADQUISICIONES EN ARCO 2021

Entre las compras institucionales y corporativas confirmadas en esta edición de ARCOmadrid 2021, figuran las de la Fundación ARCO, que ha ampliado los fondos de su colección con la adquisición de nueve obras de cinco artistas, sufragadas con la recaudación de la Cena Fundación ARCO, celebrada el pasado martes 6 de julio.

Las obras adquiridas, con la asesoría de Manuel Segade y Magalí Arriola, corresponden a Georges Toni Stoll -Jérôme Poggi-; Frida Orupabo -Nordenhake-; Cecilia Bengolea -Àngels Barcelona-; Jon Mikel Euba -Carreras Mugica- y Paz Errázuriz -Mor Charpentier-.

Un año más, el Museo Reina Sofía refuerza su colección con compras de nuevas obras procedentes de galerías participantes en la Feria. Una selección de 18 obras de los artistas Manuela Ballester; Ana Peters; Manuel Quejido; Agustín Ibarrola,*Liliana Maresca; Evru/Zush; Alonso Gil; el colectivo Ayllu; Clara Montoya; Andrés Pachón; Bouchra Khalili; Ángela Ferreira; Dias & Riedweg; Babi Badalov; Maja Bajevic, que pasan a formar parte de los fondos del Museo. El valor total de las adquisiciones asciende a 300.000 euros.

La Comunidad de Madrid ha comprado obras de los artistas Isidoro Valcárcel Medina, Ana Buenaventura y Cristina Iglesias por valor de 150.000 euros y que pasarán a formar de la Colección de Arte Contemporáneo del CA2M Centro de Arte Dos de Mayo.

Por su parte, el Museo de Bellas Artes de Bilbao incorpora a su colección el mural 'Guernika', de Agustín Ibarrola -galería José de la Mano-, adquirido por 300.000 euros.

DKV Seguros ha comprado, entre otras, piezas de Cristina Mejías -Alarcón Criado-, Ana Esteve -Formatocomodo-, Guillermo Pfaff -Heinrich Erhardt-, Edu Carrillo -L21-, David Martínez -ATM-, Marina González -Rosa Santos-, y Asunción Molinos -Travesía Cuatro.

También TBA21, Thyssen-Bornemisza Art Contemporary, ha adquirido obra de Daniel Otero Torres y Charwei Tsai -Mor Charpentier-; Jose Dávila -Travesía Cuatro-; Regina de Miguel, Nestor Sanmiguel y Antonio Ballester Moreno -Maisterravalbuena-; Ania Soliman -Àngels Barcelona-.

En el caso de la Fundación Helga de Alvear ha comprado en esta ocasión piezas de Bruno Munari -Maab Gallery-; Antony Gormley y Gilbert&George -Thaddaeus Ropac-, y John Chamberlain -Elvira González-.

Asimismo, la Fundació Sorigué ha ampliado sus fondos con la adquisición de obras de Nacho Martín Silva -galería Max Estrella-, y Julia Santa Olalla y Paloma de la Cruz -galería T20-.

PREMIOS A LA CREACIÓN ARTÍSTICA

En el marco de esta feria, instituciones y empresas de ámbito nacional e internacional han compartido el apoyo y el reconocimiento a la creación artística mediante la entrega de diversos premios.

Así, la Comunidad de Madrid ha distinguido la obra de Pablo Capitán Del Río, por 'La Fuga Ebria' (2021), de la galería Art Nueve de Murcia, y a Kameelah Janan Rasheed, por Mathematic casual (2021), de NOME, Berlín. Las piezas galardonadas en el Premio ARCO de la Comunidad de Madrid pasarán a formar parte de la Colección de Arte Contemporáneo del CA2M Centro de Arte Dos de Mayo.

La artista vallisoletana Esther Gatón, de la galería Cibrian, ha resultado ganadora de la primera edición de los Premios Veepee a la Creatividad, galardón creado para dar visibilidad a los jóvenes artistas e incentivar el arte. Por su parte, Cervezas Alhambra ha entregado la quinta edición de su Premio Cervezas Alhambra de Arte Emergente a la artista Julia Huete, por 'De dos cuerpos vengo', elegido por un jurado internacional de expertos entre las cinco propuestas finalistas.

Un año más, illycaffè ha seguido apoyando en ARCOmadrid a los jóvenes artistas emergentes presentes en la Feria con el XIV Premio illy SustainArt, otorgado en esta ocasión a la artista Daniela Ortiz de la galería Àngels Barcelona.

En su XVI edición, el Premio ARCO-BEEP de Arte Electrónico ha seleccionado las obras 'Naturaleza Muerta Oleaje' y 'Naturaleza Muerta Tornados', de la artista Marina Núñez, expuestas en Rocío Santacruz. Además, la galería sevillana Alarcón Criado, con obra de Alegría Piñero, Irene Infantes, Ira Lombardía, Cristina Mejias, Mercedes Pimiento y Belén Rodríguez, ha resultado ganadora del Premio Lexus al Mejor Stand en ARCOmadrid 2021.

En esta línea, las galerías Jahmek, con sede en Luanda, y The Pill, de Estambul, ha sido las seleccionadas en el VII edición del Premio Opening. Este galardón premia al mejor stand de la sección con la devolución del precio de su espacio en ARCOmadrid, que en esta ocasión será repartido entre ambas al haber otorgado el jurado el premio ex aequo.

ARCOmadrid 2022 celebrará su 41ª edición del 23 al 27 de febrero en los pabellones 7 y 9 del Recinto Ferial de IFEMA MADRID.