Los Xey renacen en el cine

Es más fácil hacer la cuenta de los países de América por los que no pasaron Los Xey que por los que sí lo hicieron. “Quitando Paraguay, Ecuador y Brasil, estuvieron en todos los países de Sudámerica y Centroamérica, incluso en los Estados Unidos”, cuenta el actor, productor, director y profesor Eneko Olasagasti. Se puede decir que Los Xey hicieron las Américas. El grupo donostiarra de mediados del siglo XX se fue a Argentina con un contrato para actuar durante seis meses en Buenos Aires, pero finalmente se quedaron ocho años girando por todo el continente. Establecieron su centro de movimientos fundamentalmente en México DF y La Habana y viajaban con el pasaporte mexicano del que disponían después de que el propio presidente del país, Miguel Alemán, les concediera la ciudadanía. Y en todos esos países, además, triunfaron. “Arrasaban, arrasaban, lo que ocurre que es difícil verlo con los ojos de hoy en día porque hay que pensar, por ejemplo, que tardaron un mes en llegar a Buenos Aires en barco”, apunta Olasagasti.

Es lo que se ha propuesto hacer él con el documental Los XEY, una historia de película, que ha iniciado su rodaje en Madrid y Barcelona, para seguir por San Sebastián, Renteria, Lesaka, Buenos Aires, México y La Habana. La película dirigida por Olasagasti contará la historia del grupo vocal en los años 40 y 50 en una película de Sincro Producción en coproducción con HV Films de México y 80 Mudos de Argentina. Llegará a las pantallas en 2022.

Desde su creación en 1940 hasta su disolución en 1961, Los Xey fueron uno de los grupos músico vocales más famosos del mundo. La televisión daba sus primeros pasos, y ellos, unos jóvenes republicanos perdedores de la guerra, se convirtieron en estrellas que inauguraron la televisión mexicana, por ejemplo, que triunfaron en Broadway, participaron en doce películas y grabaron numerosos discos, los primeros de pizarra, después de vinilo. “Aunque se disolvieron en 1961 su música se siguió reeditando hasta 2003”, apunta el director de este proyecto.

Eneko Olasagasti, director de Maité (1994) y productor de Kutsidazu bidea, Ixabel (2006), conocía a los Golden Apple Quartet -herederos artísticos en cierto modo de Los Xey- porque les había dirigido en su primer espectáculo en el año 90. Antes de la pandemia se encontró a Loyola Garmendia, miembro de los Golden, y a Xabier Zabala, músico y compositor, a la salida de la Musika Eskola de San Sebastián. Venían de investigar en el archivo para hacer un espectáculo de homenaje a Los Xey. Anteriormente apenas se le había brindado un homenaje concretamente a uno de sus integrantes, a Pepito Yanci en Lesaka, su pueblo natal. Garmendia y Zabala estaban entusiasmados con las peripecias que habían descubierto sobre aquel grupo. Ahí surgió la idea de hacer un documental. Olasagasti llamó a David Berraondo, de la productora Sincro Video, para proponérselo, pero la sorpresa se la dio Berraondo a él, cuando le contó que era sobrino de uno de ellos, de Txiki Lahuerta. Al final, los Golden Apple Quartet ofrecieron a Olasagasti la direcciónde ese espectáculo de homenaje que estrenaron el 2 de enero de 2020 en el Teatro Victoria Eugenia y que ha pasado también por Navarra y, paralelamente, se puso en marcha el proyecto del documental que se graba ahora.

Tras el parón de la pandemia, el rodaje ya ha empezado entrevistando a expertos musicales de la época. “Queremos dar una visión personal de su periplo artístico, queremos también enmarcarlo dentro de su época musical, de las tendencias que había, sin olvidar el aspecto social de la España de Franco y de los países de Latinoamerica”, explica el director. En el documental también intervendrán los Golden Apple Quartet.

UN TESORO EN LESAKA

El problema con el que se han encontrado es que no quedan testigos directos de aquel grupo que pese a su nombre estaba formado por cinco personas (en un inicio sí fueron seis). Sí disponen de las memorias que escribió Sabin Olascoaga, eltenor del grupo, Memorias de uno de los Xey, que es lo que están siguiendo, y del baúl que el acordeonista Pepito Yanci guardaba en su casa de Lesaka.

“El baúl de Pepito Yanci tiene de todo, hay fotos, carteles, discos, recortes de prensa, una barbaridad de material gráfico, documentación.. “, explica Olasagasti. En Lesaka han grabado también entrevistas con los sobrinos de Yanci, que falleció en 1986 tras destacar sobre todo por ser un virtuoso del acordeón. Los descendientes de otro miembro, Txomin Arrasate, atesoran otro baúl que se está está escaneando actualmente con gran cantidad de documentación.

Además existe material audiovisual por la docena de películas en las que intervinieron -de momento han accedido a ocho de ellas- y de las apariciones en medios y las grabaciones del NODO, a las que han tenido acceso tras entrar TVE en el proyecto, igual que ETB. “Haremos un recorrido por la trayectoria artística y personal de sus componentes intentando rehacer una visión social y musical de una época”, avanza Olasagasti.

Los Xey conjugaron sus orígenes humildes, republicanos, con el trato con presidentes, la clase alta y gente poderosa de la época. “Practicaban el buen comer y el buen beber, y por eso tenían buena relación con cocineros, restaurantes, etcétera, y por otra parte el éxito les llevó a codearse con las elites, sobre todo en Cuba y en México”, relata Olasagasti.

En Cuba tenían relación con los hermanos del dictador Batista, por ejemplo, pero no es menos cierto que en Txomin Arrasate, el tenor segundo, que durante mucho tiempo fue el compositor y arreglista de muchas canciones, dijo que no volvería a España mientras Franco estuviera vivo. Lo cumplió y no volvió hasta el 76. Sabin Olascoaga, que en los años 40 estuvo preso en campos de concentración de Miranda, también padecía cada visita de Franco a la capital guipuzcoana. “Cuando Franco venía a Donosti la policía hacía redadas preventivas y encarcelaba a exrepublicanos y gente sospechosa para ellos, y Sabin era uno de los que detenían”, cuenta Olagasti. Todo eso en una época en la que si se quería desarrollar cualquier actividad artística había que pasar por el la censura y el visto bueno del régimen. “Ellos sobre todo consiguieron huir de esa miseria de la posguerra”, apunta el director del documental.

El proyecto está siendo un proceso muy vivo, ya que cada día van surgiendo nuevos materiales que el equipo de la película celebra. “Imáginate el momento en el que me llama David para decirme que ha encontrado imágenes de cine del barco en el que fueron a América”, traslada Olasgasti. Hace escasos días les llegó también un programa de mano de un espectáculo, miscelanea de distintas actuaciones, como se decía entonces, del año 37 en el Bilbao republicano donde actuaban dos de ellos. “Cada dia salen cosas nuevas, es que dejaron mucha huella”, resume.

En un momento, dada la gran cantidad de material que están recabando, pensaron en hacer una serie, pero finalmente será un documental para cine de hora y media, sintetizando mucho, y luego un programa de televisión de 52 minutos, que se emitirá como una entrega de los Imprescindibles de La2 de TVE.

La investigación y la escritura de guión han sido llevadas a cabo por Eneko Olasagasti y David Berraondo, y el equipo técnico cuenta con profesionales como Joselu Castro en la dirección de fotografía y Haimar Olascoaga en el montaje del sonido. De la producción ejecutiva se encarga David Berraondo.