Javier Bardem protagonizará la película familiar 'Lyle, Lyle Crocodile'

'Lyle, Lyle Crocodile', una película del estudio Sony para el público familiar que dirigirán a cuatro manos los cineastas Josh Gordon y Will Speck. Javier Bardem protagonizaráuna película del estudio Sony para el público familiar que dirigirán a cuatro manos los cineastas Josh Gordon y Will Speck.

El portal Deadline detalló este jueves que Benj Pasek y Justin Paul, que ganaron junto a Justin Hurwitz el Óscar a la mejor canción por 'City of Stars' de 'La La Land' (La ciudad de las estrellas, 2016), compondrán temas para la banda sonora de 'Lyle, Lyle Crocodile'.

Basado en el libro infantil homónimo de Bernard Waber, esta película contará la historia de un cocodrilo que vive junto a una familia de humanos en Nueva York.

Está previsto que esta cinta se estrene en julio de 2022.

Josh Gordon y Will Speck han dirigido de forma conjunta comedias como 'Blades of Glory' (Patinazo a la gloria, 2007), 'The Switch' (Un pequeño cambio, 2010) u 'Office Christmas Party' (Fiesta de empresa, 2016).

Por su parte, Bardem se llevó el Óscar al mejor actor de reparto por 'No Country for Old Men' (No es país para viejos, 2007) y tiene pendiente de estreno este año la nueva versión de 'Dune' con Denis Villeneuve como cineasta y Timothée Chalamet como protagonista.

En el estelar reparto de esta película figuran asimismo Zendaya, Óscar Isaac, Jason Momoa, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Dave Bautista, Stellan Skarsgård y Charlotte Rampling.

El actor español también tiene otros proyectos en el horizonte como 'Being The Ricardos'', la nueva cinta del director y guionista Aaron Sorkin, creador de 'The West Wing' (El ala oeste de la Casa Blanca), y en la que comparte protagonismo con Nicole Kidman.

Bardem y Kidman interpretarán en esta cinta a la pareja formada por el cubano-estadounidense Desi Arnaz y la estadounidense Lucille Ball, que triunfaron con la comedia televisiva 'I Love Lucy' (1951-1957).