Germán Labrador y Saskia Sassen, en los cursos de verano de la UNED de Tudela

Actualizada 27/06/2021 a las 17:27

El catedrático de Princeton Germán Labrador Méndez y la reconocida socióloga y Premio Príncipe de Asturias 2013, Saskia Sassen, protagonizarán sendas conferencias este mes de julio enmarcadas en los cursos de verano de la UNED de Tudela.

El ciclo fue inaugurado el pasado 22 de junio por el doctor y reconocido historiador científico José Manuel Sánchez Ron, que impartió una clase magistral acerca de la participación española en el periodo de la Revolución Científica (siglos XVI al XVIII).

El centro académico ha preparado para la época estival diecisiete cursos gratuitos, que pueden seguirse vía online, en torno a diferentes temáticas relacionadas con la actualidad, la ciencia, la ética o la historia. La oferta completa de cursos organizados por la UNED de Tudela, puede consultarse en la web www.unedtudela.es/cursosdeverano. Las personas matriculadas podrán disfrutarlos tanto en directo como en diferido. Están abiertos a todo el mundo, puesto que no se requiere ninguna titulación para cursarlos, únicamente es necesario realizar una inscripción previa que puede formalizarse vía on line a través de la citada web, ha informado la UNED de Tudela.

La próxima conferencia, el 1 de julio a las 18.30 horas, correrá a cargo de Germán Labrador Méndez, quien hablará de 'Narrativas Neoliberales: cómo hemos aprendido a imaginar la crisis en el estado español, después de 2008'.

El profesor Labrador Méndez es catedrático en el Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Princeton. Sus investigaciones en el ámbito de la historia cultural se especializan en el estudio de los mundos ibéricos en la época contemporánea, a partir de las relaciones entre estética y política, ciudadanía y memoria.

Es el autor de 'Letras arrebatadas. Poesía y química en la transición española' (Devenir, 2009) y 'Culpables por la Literatura. Imaginación política y contracultura en la transición española (1968- 1986)' (Akal, 2017). Colabora como asesor del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid y fue uno de los comisarios de la exposición 'Poéticas de la democracia. Imágenes y contra-imágenes de la transición española (2018-2020').

Su ponencia tratará acerca de las crisis económicas en el capitalismo avanzado, que "siempre se describen como procesos misteriosos, llenos de magnitudes abstractas, para su difusión y triunfo hacen falta poderosas herramientas culturales". Reflexionará sobre "las narrativas de la crisis hoy en el estado español a partir de las distintas formas de contarla, representarla, imaginarla o combatirla, entre las que se encuentran series como Netflix, shows de televisión, informativos y otras formas de cultura de masas globales".

SASKIA SASSEN: 'CIUDADES GLOBALES, CAPITALISMO Y PANDEMIA'

Por su parte, Saskia Sassen impartirá el próximo 6 de julio a las 18.00 horas la conferencia 'Ciudades globales, capitalismo y pandemia. ¿Nos dirigimos hacia un nuevo orden mundial?'.

Saskia Sassen es profesora de Sociología en la Cátedra Robert S. Lynd de la Universidad de Columbia (Nueva York), y miembro de su Comité de Pensamiento Global, que presidió desde 2009 hasta 2015. También forma parte del Consejo de Relaciones Exteriores y el Panel sobre Ciudades de la Academia Nacional de Ciencias de EEUU. Ha presidido el Comité de Tecnologías de la Información y Cooperación Internacional del Consejo de Investigación en Ciencias Sociales (EE.UU).

Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales 2013, desarrolló el concepto de ciudad global en su célebre libro 'The global city: New York, London, Tokio' (en castellano 'La ciudad global'), mediante el que define a grandes urbes como Nueva York, Tokio o Londres, "ciudades que concentran el poder político y financiero y la toma de decisiones, y donde el papel de las fronteras se ve diluido por las nuevas relaciones entre territorio, autoridad y derechos". Otro aspecto fundamental de la obra de Sassen reside en los estudios sobre las cuestiones del poder y la desigualdad derivados de los procesos de globalización.

Sus trabajos están traducidos a más de 21 idiomas e incluyen obras como 'Movilidad del trabajo y capital' (1988), 'Territorio, autoridad y derechos: de los ensamblajes medievales a los ensamblajes globales' (2006), 'Una sociología de la globalización' (2007), 'Inmigrantes y ciudadanos. De las migraciones masivas a la Europa fortaleza' (2013) o 'Expulsiones' (2015), entre otros. Además, ha publicado numerosos artículos en periódicos como The Guardian, The New York Times, Le Monde Diplomatique, International Herald Tribune, The Financial Times y Clarín, entre otros.

Es la única mujer que aparece entre los diez científicos sociales más relevantes del mundo, según el ranking del Social Science Citation Index, y es doctora honoris causa por trece universidades, entre las que destacan el Royal Stockholm Institute of Technology y las universidades de Gante (Bélgica), Warwick (Reino Unido) y Delft (Holanda).

Durante su conferencia reflexionará acerca de la situación actual de las ciudades globales tras la pandemia y sobre cómo el mundo se ha reorganizado a nivel social y hacia dónde se dirigen las nuevas tendencias.