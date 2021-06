Beatriz Tubía y Gorka García: “Queremos transmitir el mensaje de qué bello es vivir”

Actualizada 20/06/2021 a las 06:00

El dúo Lemon y Tal lo forman Beatriz Tubía Sampedro en la voz y Gorka García Tamayo en las guitarras y coros, a quienes en directo les acompañan Juan Cazcarra en el acordeón, Jor García en los teclados, Chuma Ostiz en el bajo y coros e Isaac Irimia en la batería. Comenzaron su aventura musical común en 2011 con el nombre de En Clave, con una propuesta de pop melódico cercana a la canción melódica. Se han ido acercando a un proyecto más intenso y extenso en formas musicales, con videoclips cuidados que ellos producían y que han sabido difundir en las redes sociales. En ese camino pasaron a ser Lemon y Tal, lanzándose a transmitir melodías con un guiño al sur e incluso a la música centroeuropea con sabor a raíz y a folk. Sueños coleccionables fue su primer trabajo discográfico que salió adelante gracias a una campaña de crowdfunding. Les ayudó para presentarse y actuar por toda España, compartiendo escenario con músicos como Rozalén y El Kanka. Ahora lanzan Aire, que presentarán el martes 29 (20 h) en la plaza de San José en Pamplona.

¿El nuevo disco sigue la línea musical del primero?

Tiene otra madurez -tanto en lo personal como en la propuesta grupal- y no pierde la esencia. Se acerca de nuevo a la frescura rítmica y en ocasiones al ska. Pero hemos jugado con sonidos más electrónicos acercándonos al pop clásico. Queríamos vestir más a nuestro sonido, darle más peso, y ahora jugamos en algunos momentos con sonidos sintetizados, guitarras eléctricas... Es un disco que tiene más producción que el anterior. Lo hemos producido durante la pandemia.

¿La pandemia les ha ayudado?

Si, el disco lo hemos trabajado durante la pandemia y nos ha inspirado para componer canciones como Aire, que por primera vez no tiene guitarras acústicas en su instrumentación. Somos al componer muy dados a expresar los sentimientos del momento y en la pandemia sentimos en buena medida lo que expresa y reivindica Aire… es una canción con un sentido épico, muy grande.

Un disco con muchas pinceladas sonoras.

Hemos grabado en diferentes estudios, en Sonido XXI, en El Gringo, en los estudios Awake de Tudela. Y con muchos músicos colaborando. Hemos aprovechado mucho la pandemia para preparar la maqueta con todo lo que queríamos. Fuimos al estudio con todo hecho.

Hoy es hoy es un tema que invita al baile contagioso…

Eso es lo que queríamos conseguir cuando comenzamos el proyecto de Lemon y Tal. En la música se escriben demasiadas canciones de miedos, angustias, frustraciones, desamor… Nosotros queríamos transmitir “Qué bello es vivir”. Intentamos siempre poner el foco en lo bueno. Por eso para el acompañamiento instrumental utilizamos el acordeón, nos parece que transmite alegría e invita al baile. Nos gustan los sonidos de la tierra y el folk. Y en el disco también hay guiños a la música mexicana, que nos encanta, al margen de la versión que hacemos de La llorona.

¿La letra crítica lo tontas que podemos llegar a ser las personas?

En parte sí, porque hace una crítica a la competitividad terrible que hay en nuestra sociedad, a esas actitudes de hacer siempre caso a los demás por el qué dirán. Al final el mensaje es: rompe con todo, que hoy es hoy y mañana ya veremos… Ahora es el momento. Nos gusta cuidar mucho las letras y nos apetece que siempre tengan una moraleja.

¿Cómo son los guiños al sur?

Por ejemplo los hacemos en Así es mejor que es una rumba. La rumba es universal pero se toca mucho en el sur. Nosotros somos muy rumberos. Al principio del proyecto pensábamos que en Navarra no se llevaba mucho la música que hacíamos. Pero ahora ya no lo vemos así. De todas maneras en el sur encajaríamos bastante mejor.

¿La pandemia les ha ayudado a componer mejor las canciones, a preparar una mayor radiografía de lo que es el ser humano?

A veces deberíamos tener parones necesarios porque vamos y vivimos demasiado rápido. No nos paramos a pensar muchas cosas. Este ha sido un parón obligado que nos ha ayudado mucho a analizarnos a nosotros mismos. No sé si luego seremos mejores personas, porque todo se nos olvida muy rápido… No ha sido un lujo, ha habido mucho dolor. A nosotros nos ha ayudado a tener un clic mental para componer mejor reflexionando. La música es terapia para el músico y para el público.

¿La música ha salvado vidas?

La música puede definir tu estado de ánimo y cambiarlo. Así que creemos que es cierto, que salva vidas. Somos optimistas y pensamos que esto ya está cambiando. En nada viviremos con otra energía, también en la música y los conciertos. Esperamos que no nos hayamos vuelto demasiado individuales y digitales. Los conciertos en directo presenciales no se perderán nunca. La música en directo ayuda a socializarse y llama al contacto. Tiene magia.